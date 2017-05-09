9 мая 2016 года в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио звучали мнения жителей о сборе подписей на портале Manabalss.lv, за то, чтобы снести памятник Освободителям в Риге и одна из звонивших заявила: «Мне кажется, намного проще уничтожить тех 12 тысяч человек, которые подписались, чем памятник». Реагируя на эту фразу, ведущая передачи Яна Ермакова сказала: «Видите, какая сильная защита у нашего памятника». По этому поводу депутат Эдвинс Шноре обратился с заявлением в Генпрокуратуру,

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сотни человек впервые в Риге приняли участие в шествии в память павших «Бессмертный полк».

В тот же день в Калкунской волости Даугавпилсского края на высоковольтную электролинию, совершал свой первый прыжок, упал парашютист. В результате несчастного случая он получил тяжелые ожоги, загорелись парашют и трава на площади 50 кв. м. Как сообщил агентству ЛЕТА член правления клуба парашютистов D.I.S.K. Евгений Владимиров, пострадавший юноша допустил ошибку, выполняя указания инструкторов, в результате чего отдалился от места приземления примерно на 1200 метров. Пострадавшего на вертолете Национальных вооруженных сил доставили на лечение в Ригу.



9 мая 2014 года президент Андрис Берзиньш посетил восточную границу, встретился с жителями Зилупе и пограничниками Опольского отдела, где познакомился с работой кинологов.

В то же утро на въезде в Ригу со стороны Даугавпилсского шоссе на белых буквах RĪGA появилось поздравление с 9 мая, сообщил пресс-секретарь Госполиции Том Садовскис. Поздравление закрасили.

В тот же день около Вентспилса начались международные учения по поиску мин Open Spirit 2014. В ходе которых в городе произошло несколько инцидентов, в которых пострадали моряки НАТО.

9 мая 2013 года парламентское большинство отклонило предложение об ограничении депутатских полномочий в случае, если в отношении депутата самоуправления начато уголовное преследование за тяжкие или особо тяжкие преступления. Это предложение поддержали 38 парламентариев, против голосовал 41 депутат, пятеро воздержались.

В тут же ночь, получив информацию о том, что на ул. Кр. Барона в Риге сорван государственный флаг, полиция выехала на место происшествия. Трое молодых мужчин бросились бежать, однако были задержаны на ул. Чака. Они оказались гражданами Франции. Древко флага полиция обнаружила у жителя Латвии 1986 г. рождения. Мужчина ехал на велосипеде и был пьян.

В тот же день около 15 часов дня температура воздуха в Елгаве поднялась до +29,8 градусов, а в Риге воздух прогрелся до +28,7 градусов, Рекорды максимальной температуры воздуха для этого дня были побиты на 17 метеостанциях.



9 мая 2012 года президент Латвии впервые за всю историю страны поздравил советских ветеранов с праздником 9 Мая.

В тот же день Цесисский полицейский участок начал уголовный процесс о смерти медведицы Маде, которая была застрелена после побега из Лигатненского природного парка. Было принято решение начать уголовный процесс по статье 19-й Уголовного закона – преступления в области народного хозяйства.



В тот же день в Риге активист Улдис Фрейманис сегодня провёл шествие от Музея оккупации до памятника Свободы, чтобы отметить «начало партизанской войны против оккупантов». «8 мая закончилась война, и капитулировала последняя свободная территория Латвии — Курземе. Но латышский народ не сдался, и 9 мая началась партизанская война. Я хочу почтить партизан, которые воевали до 1955 года», - говорилось в заявке Фрейманиса о проведении шествия.

9 мая 2011 года были установлены температурные рекорды. Теплее всего было в Елгаве, где температура воздуха составила +24 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. 23 градуса тепла было в Руцаве и Салдусе, а на остальной территории – от +19 до +22 градусов.



9 мая 2010 года впервые в возложении венков и цветов к памятнику Освободителям в Пардаугаве участвовали не только дипломаты стран СНГ и КНР, но и США. Соединённые Штаты были представлены военным атташе посольства в Риге подполковником морской пехоты Колином Смитом (на фото - слева).



В тот же день в Москве президент Валдис Затлерс приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. А также возложил цветы к Соловецкому камню - памятнику жертвам ГУЛАга на Лубянской площади и на станции метро «Лубянка», где 40 дней назад в результате теракта погибли мирные жители.

В тот же день председатель правления партии «Гражданский союз» Гирт Валдис Кристовскис заявил, что, извиняясь перед ветеранами Второй мировой войны за якобы недостаточное внимание и заботу о них со стороны государства, мэр Риги Нил Ушаков дистанцируется от независимого Латвийского государства. «Латвийское государство было очень терпимо к тем, кто осуществил советскую оккупацию и наследовал идеологию СССР» - сказал Кристовскис.



9 мая 2009 года во время митинга парке Победы группа нацболов развернула красный флаг с серпом и молотом. Организаторы мероприятия попросили нацболов ее убрать, а когда те отказались, обратились за помощью к полиции. Административный суд приговорил Владимира Линдермана и Алину Лебедеву к штрафу в 200 латов.

Там же представители организации "Союз национальных сил" под возмущенные возгласы собравшихся в парке Победы людей возложили к монументу освободителям Риги белые гвоздики и несколько экземпляров националистической газеты DDD. В акции участвовали и т.н. девушки Гарды Лига Музиканте и Лиене Апине.

В тот же день рижском Домском соборе священник Гунтис Калме проведёл богослужение на тему «9 мая — символ освобождения Латвии или национального унижения?».

9 мая 2008 года в интервью газете Latvijas Avīze лидер объединения «Центр Согласия» Нил Ушаков предсказал, что по итогам следующих муниципальных выборов правящую коалицию в Рижской думе могут сформировать ЦС, ЛПП/LC и, возможно, ЛСДРП.



В тот же день президент Затлерс принял участие в весеннем субботнике — уборке леса в Дзербенской волости.

В тот же день в Риге, в районе Дарзини, 25–летний Артурс Миллерс под действием наркотиков немотивированно набросился на обитателя садового домика, отрезал ему голову, бросил ее в костер, вспорол живот, а внутренности разбросал по округе. Суд приговорил Миллерса к принудительному лечению в психиатрической больнице общего типа, откуда он сбежал.

9 мая 2007 года члены партии "Союз национальной силы" и участники Латвийского Национального фронта намеревались возложить к памятнику Освободителям в Риге венок из колючей проволоки. После переговоров с полицией было разрешено только возложить цветы. Венок из колючей проволоки пришлось оставить за полицейским оцеплением. Для того, чтобы представители СНС могли подойти к памятнику, полицейским пришлось образовать живой коридор. Члены Латвийского антифашистского комитета, ранее заявившие о намерении блокировать шествие СНС, встретили его участников выкриками и освистыванием. Несколько представителей ЛАК прорвали оцепление и попытались напасть на членов СНС.

В ту же ночь в Центре кардиохирургии Клинической университетской больницы им. Страдиньша проведена шестая в Латвии операция по трансплантации сердца. Эту операцию, как и прежние трансплантации сердца, провел руководитель Центра кардиохирургии профессор Роман Лацис. Донором стал юноша, погибший в автокатастрофе в Айзкраукльском районе, чьи родственники дали согласие на использование его органов. Операция, которая длилась пять часов, прошла успешно.

9 мая 2006 года сборная России по хоккею, участвующая в проходящем в Латвии Чемпионате мира, возложила цветы к памятнику освободителям Риги, где тысячи людей праздновали годовщину Победы над нацистской Германией.



В тот же день на Чемпионате мира по хоккею сборная Латвии одержала первую победу, обыграв сборную Словении со счетом 5:1. На игре присутствовала президент Вике-Фрейберга, которая приняла участие в ликование болельщиков возле памятника Свободы в Риге.

В тот же день юридическая комиссия Сейма концептуально решила опубликовать картотеки агентов КГБ 1 ноября в официальной газете Latvijas Vestnesis вместе с большой пояснительной статьей.



9 мая 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга в Москве приняла участие в мероприятиях, посвященных 60-летию Победы. Там же сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 активистов молодежной организации партии "Родина", которые пытались провести несанкционированный пикет у посольства Латвии.

В тот же день Даугавпилсский суд, рассмотрев на закрытом заседании дело о возможной связи депутата Даугавпилсской думы, лидера партии Latgales gaisma и бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса с Комитетом государственной безопасности, не установил признаков наличия такой связи.

В тот же день в Риге около 14.40 с Вантового моста в Даугаву прыгнул человек. О человеке в Даугаве в районе Рижского пассажирского порта спасателям сообщили сотрудники АО Hansabanka, которые заметили его из окон офиса "Солнечный камень".

9 мая 2004 года исследование Eurobarometer показало, что жители Латвии, как и прежде, больше всего доверяют СМИ - телевидению, радио и прессе. Телевидению больше всего доверяло 68%, радио - 67%, прессе — 52%.

В тот же день в Риге в квартире на ул. Аусекля 22 мужчина взорвал себя гранатой. Погиб Арманд З. 1981 г рождения. Здание от взрыва не пострадало, были выбиты только окна квартиры.

9 мая 2003 года в организованном российским посольством концерте в честь Дня Победы принял участие Иосиф Кобзон, после чего глава МВД Марис Гулбис подписал приказ о зачислении певца в так называемый "черный список".



В тот же день в рижскую Центральную тюрьму были доставлены уличные музыканты, выступавшие с латышскими патриотическими песнями под именем «братья Лайвиниеки» в Старой Риге на углу улиц Вальню и Калькю. Братьям Зигмару и Эдмунду Фриденбергсам было предъявлено обвинение в целом "букете" половых преступлений - изнасилование малолетних, развращение, удовлетворение полового влечения противоестественным способом, половая связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

9 мая 2002 года в Риге глава комитета по делам культуры Рижской думы Дайнис Иванс и еще несколько человек устроили демонстративную ловлю рыбы возле памятника Освободителям. Иванс поймал только две маленьких рыбки, упрекнув в своей неудаче празднующих День Победы, которые распугали рыбу.

В тот же день Сейм принял в окончательном чтении поправки к законам о выборах в Сейм и самоуправления, предусматривающие отмену ограничений для кандидатов в депутаты, касающихся знаний латышского языка.

В тот же день в Ригу из одного из шведских зоопарков на пароме Max Mols были доставлены малые панды Инь и Янь .

9 мая 2001 года года Министерство юстиции утвердило разработанные Управлением мест заключения правила внутреннего распорядка, которыми запрещались передачи в тюрьмы. По жалобе двух заключённых в январе 2002 года эти правила были признаны Конституционным судом не не соответствующими Конституции.

9 мая 2000 года парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ предложила наградить орденом Трех звезд хоккеистов и тренеров сборной Латвии.



В тот же день мэром Риги был избран представитель ТБ/ДННЛ Андрис Аргалис.

9 мая 1999 года в Риге во время праздновании Дня Победы за нарушение правил проведения пикетов и злостное неповиновение сотрудникам полиции были задержаны национал-большевики Владимир Московцев, Константин Михайлюк, Вадим Максименко, Владимир Линдерман и Александр Шамров. Судья, рассмотрев дело, вынес приговор: первые двое — пять суток ареста с момента задержания, следующий — двое суток, Линдерману и Шамрову — штраф по 30 латов. «У Линдермана жена и трое детей на иждивении, Шамров же ранее даже не наказывался, учится на 4-м курсе Балтийского русского института и, может быть, вообще человек хороший», — мотивировал судья свое решение. Об этом сообщила газета «Час».

9 мая 1997 года в Рижском зоопарке впервые посетителям показали лемуров.

9 мая 1989 года группа народных депутатов СССР от Латвии обратилась к М.Горбачеву и министру обороны Д.Язову с просьбой, чтобы призывники из Латвийской ССР служили в Прибалтийском военном округе.

9 мая 1974 года в Лимбажи открыли памятник советским морякам, защищавшим город в 1941 году. Снесён в августе 2016-го.

9 мая 1945 года Советское Информбюро сообщило «Между Тукумсом и Либавой Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам Ленинградского фронта. Войска фронта заняли города Либава (Лепая), Павилоста, Айзпуте, Скрунда, Салдус, Сабиле, Кандава, Тукумс. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается».

9 мая 1941 года газета «Социалистическое земледелие» сообщила: «Проходившие в Москве в течение нескольких дней переговоры между представителями Главного Управления гражданского воздушного флота и представителями шведского общества «Аэротранспорт» об условиях летней эксплоатации авиалинии Москва-Рига-Стокгольм закончились подписанием соглашения, предусматривающего на период времени с 5 мая по 1 ноября 1941 года ежедневное отправление самолечение из Москвы и Стокгольма с остановкой их в Риге».



9 мая 1935 года в Латвийской Национальной опере состоялась премьера первого латышского оригинального балета «Победа любви». Композитор — Язеп Медыньш. В структуру традиционного балета были включены народные латышские танцы.

9 мая 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Уже три года городом ведётся разработка плана строительства Риги на ближайшие 50 лет и вчера, наконец, новый план, прошедший уже горнило городской управы, ставится на повестку дня городской думы». Вот что газета писала об этом плане: «Заманчивая перспектива! Через полсотни лет Ригу, разросшуюся в город с 1,5 миллионным населением, можно будет назвать городом-садом. Повсюду скверы, бульвары, насаждения. Домики — почти все особняки. Промышленный район отодвинут к Больдераа. Старый город и часть нынешних форштадтов — торговое Сити ... Прекрасные пути сообщения. Гигиеничные общественные здания». План был утверждён единогласно.

9 мая 1922 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В субботу вечером произошел несчастный случай с одним из офицеров. Этот офицер, будучи в нетрезвом виде, отправился в гости к своим знакомым барышням на Гертрудинскую д. N 54. На его продолжительные звонки ему дверей не открыли. После этого он отправился этажом выше, но вследствие плохого устройства лестницы, скатился вниз, разбившись насмерть».

Фото - mixnews.lv, president.lv, kriminal.lv, журнал "Атпута".