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Правду о войне говорить нужно, чтобы новое поколение понимало насколько страшной она может быть и чтобы такого больше никогда не повторилось, сказал в интервью радио Baltkom художественный руководитель театра на Малой Бронной Сергей Голомазов.

"Правда о войне нужна, потому что, если мы не будем понимать, что же произошло, что случилось, велика вероятность того, что мы опять, к сожалению, ввяжемся в этот Армагеддон. Приходит поколение, которое забывает эту боль, им кажется, что это вроде спорта или реалити-шоу - "а давайте-ка повоюем, туда войска введем, сюда введем. Тут ракетки поставим, здесь ракетки поставим". А в действительности - это очень опасные и страшные игры", - указал режиссер.

По мнению Голомазова, в наши дни, видимо, существует социально-политический заказ, который требует какое-то мифическое отношение к событиям Второй мировой войны.

"К войне это не имеет никакого отношения. В данном случае Вторая мировая война или Великая отечественная война - это некое средство для того, чтобы утвердиться на тех или иных идеологических ценностях, которые важны здесь и сейчас в данным политических и социальных обстоятельствах. По большому счету к художественному осмыслению того, что называется войной, это не имеет никакого отношения - это просто выгодные политические клише", - считает Сергей Голомазов.