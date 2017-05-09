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Сегодня, 9 мая у Памятника Освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма.

Как сообщает специальный корреспондент радио Baltkom, в 10 часов началось торжественное возложение цветов, в котором принял участие мэр Риги Нил Ушаков, посол России Евгений Лукьянов, а также депутаты Рижской думы и Сейма.

"Те, кто присутствовал на празднике в Риге в прошлые годы отмечают, что сегодня людей у Памятника Освободителям гораздо меньше. Возможно, это из-за того, что год назад стояла жаркая погода, а два года назад была 70-летняя годовщина", - сообщает журналист.

Он подчеркнул, что организация праздника выглядит довольно традиционно: играет музыка, установлены палатки с едой, дежурит скорая помощь, полиция и охранные фирмы, а сама территория вокруг парка оцеплена.

"По нахождению здесь оркестра, можно предположить, что нас ждет живая музыка", - сообщает корреспондент.

Он рассказал о том, что общества "Доблесть" и "Орден" проводят в парке выставку вещей военного времени. Также для гостей праздника развернута полевая кухня.

"Если говорить о ситуации на дорогах, то до места празднования я добрался без пробок. Движение свободное", - добавил корреспондент.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов поделился с радио Baltkom своими эмоциями.

"Ощущения от праздника самые радостные. Число людей говорит само за себя", - сказал он.

Посол затруднился ответить, ощущает ли он какую-либо специфику празднования Дня Победы в Риге.

"Пока не знаю. В Москве, конечно, по-другому. В следующем году смогу ответить вам на этот вопрос",- сказал Лукьянов

После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примают участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны. На сцену выйдут оркестр русских народных инструментов "Славяне" общества славянской культуры "Гармонь", русский хор "Лада", артисты ансамбля "Надзея", бард Виктор Козлитин, вокально-хореографический коллектив "ПРЭСТО", танцевальные коллективы "Акварель" и "Соло", артисты вокальной студии Елены Швилпе, группа "KUGILEV BAND", дует вокалистов Ирины Уткиной и Романа Стародубцева и народный ансамбль русской песни и танца "Кривичи".

С полной программой мероприятий 9 мая можно ознакомиться ЗДЕСЬ.