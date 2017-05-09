У памятника Освободителям состоялось торжественное возложение цветов (17)

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Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 10:28

Сегодня, 9 мая у Памятника Освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма.

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Как сообщает специальный корреспондент радио Baltkom, в 10 часов началось торжественное возложение цветов, в котором принял участие мэр Риги Нил Ушаков, посол России Евгений Лукьянов, а также депутаты Рижской думы и Сейма.

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"Те, кто присутствовал на празднике в Риге в прошлые годы отмечают, что сегодня людей у Памятника Освободителям гораздо меньше. Возможно, это из-за того, что год назад стояла жаркая погода, а два года назад была 70-летняя годовщина", - сообщает журналист.

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Он подчеркнул, что организация праздника выглядит довольно традиционно: играет музыка, установлены палатки с едой, дежурит скорая помощь, полиция и охранные фирмы, а сама территория вокруг парка оцеплена.

"По нахождению здесь оркестра, можно предположить, что нас ждет живая музыка", - сообщает корреспондент.

Он рассказал о том, что общества "Доблесть" и "Орден" проводят в парке выставку вещей военного времени. Также для гостей праздника развернута полевая кухня.

"Если говорить о ситуации на дорогах, то до места празднования я добрался без пробок. Движение свободное", - добавил корреспондент.

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Посол России в Латвии Евгений Лукьянов поделился с радио Baltkom своими эмоциями.

"Ощущения от праздника самые радостные. Число людей говорит само за себя", - сказал он.

Посол затруднился ответить, ощущает ли он какую-либо специфику празднования Дня Победы в Риге.

"Пока не знаю. В Москве, конечно, по-другому. В следующем году смогу ответить вам на этот вопрос",- сказал Лукьянов

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После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примают участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны. На сцену выйдут оркестр русских народных инструментов "Славяне" общества славянской культуры "Гармонь", русский хор "Лада", артисты ансамбля "Надзея", бард Виктор Козлитин, вокально-хореографический коллектив "ПРЭСТО", танцевальные коллективы "Акварель" и "Соло", артисты вокальной студии Елены Швилпе, группа "KUGILEV BAND", дует вокалистов Ирины Уткиной и Романа Стародубцева и народный ансамбль русской песни и танца "Кривичи".

С полной программой мероприятий 9 мая можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Комментарии 17
За Победу над фашизмом!39 минут назад
С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать всем в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаем в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаем, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.
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Оккупант31 минуту назад
Что мешает вам раз для вас это дорого,взять с собой бутерброды например?)Кто вас там заставляет еду покупать?У памятника всегда все дорого было)
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все так.16 минут назад
Но ты исчезни.
Не порти людям праздник. Даже если ты прав насчет пиара, ты не прав во всем остальном, и дурно воспринмаешься.
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