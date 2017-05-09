Исследователь: латыши и русскоязычные стали терпимее друг к другу (13)

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Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 09:24

За последние пять лет в стране наблюдается сближение взглядов на многие политические и исторические моменты среди русскоговорящих и латышей. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Латвийского университета Андрис Саулитис.

"Среди русскоязычного населения уменьшилось число тех, кто считает, что 9 мая необходимо сделать официальным праздником в стране. Это говорит о том, что мы стали терпимы к взглядам друг друга", - говорит Саулитис.

Он также отметил, что улучшилось и отношение латышей к отдельным памятным местам, например, к памятнику Освободителям. Результаты опроса об отношении населения к различным проблемным вопросам истории страны показали, что разницу в ответах русскоязычных респондентов и тех, для кого латышский язык является родным, выявить очень сложно.

Эксперт подчеркнул, что в рамках исследования необходимо говорить именно о русскоязычном населении, а не просто о русских. Первое определение гораздо шире, так как оно подразумевает язык общения в семье.

Комментарии 13
Лёлик1 час назад
Обнищание народа , сближает их взгляды на зажравшуюся элиту , то ли ещё будет...
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леший1 час назад
по ходу этот мальчик совсем не выходит на улицу-- так оно и правильно!----как хорошо обложившись графиками и книжками по ботанике, и глядя на плакат о вреде курения, высунув язык фломастером заштриховывать пробелы в истории====ну, и флаг ему в руки!----пусть и дальше живёт в своём придуманном мирке----МНЕ лично всё равно, когда это чудо выйдя однажды на улицу, тихо сойдёт с ума от разрыва стеретипов
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Оккупант1 час назад
Латыши и русскоязычные жители друг против друга не когда особо и не воевали!Вот против националистов латышских народ всегда воевал,и будет воевать,ибо националисты со своей оккупацией уже достали всех кого только можно достать!C ними в дружбе мы жить не когда не будем!C нормальными латышами,всегда жили и будем жить в дружбе,с такими как Вейдмене Домбрава и им подобным уж извиняйте!
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