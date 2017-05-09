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За последние пять лет в стране наблюдается сближение взглядов на многие политические и исторические моменты среди русскоговорящих и латышей. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Латвийского университета Андрис Саулитис.

"Среди русскоязычного населения уменьшилось число тех, кто считает, что 9 мая необходимо сделать официальным праздником в стране. Это говорит о том, что мы стали терпимы к взглядам друг друга", - говорит Саулитис.

Он также отметил, что улучшилось и отношение латышей к отдельным памятным местам, например, к памятнику Освободителям. Результаты опроса об отношении населения к различным проблемным вопросам истории страны показали, что разницу в ответах русскоязычных респондентов и тех, для кого латышский язык является родным, выявить очень сложно.

Эксперт подчеркнул, что в рамках исследования необходимо говорить именно о русскоязычном населении, а не просто о русских. Первое определение гораздо шире, так как оно подразумевает язык общения в семье.