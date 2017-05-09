Политолог: кажется, День Европы у нас не прижился (+ОПРОС) (6)

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Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 09:48

Жителям стран-участниц Европейского союза надо каждый день давать понять, что они являются европейцами. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала политолог, исследователь центра Providus Ивета Кажока. По словам эксперта, День Европы, который отмечается 9 мая, не является самым популярным и важным праздником среди жителей ЕС.

"Лучше было бы, если бы люди ежедневно чувствовали себя одним целым обществом с людьми, которые живут во Франции, Литве, Испании, а не отмечали абстрактные праздники. Для меня День Европы ни с чем не ассоциируется. Скорее, это искусственная дата, которая хорошая как символ, но не думаю, что она прижилась. Если вы спросите людей в разных странах ЕС о том, что за день отмечается, редко кто сказал бы про День Европы. Это хороший повод для разных мероприятий, но не думаю, что для людей это очень важно", - отметила она.

День Совета Европы отмечается 9 мая, этот день является одним из целого ряда европейских символов, созданных для укрепления единства среди европейцев.

Как ранее сообщал Mixnews.lv, в Риге и других городах Латвии многочисленными мероприятиями будет отмечаться День Европы. С 8 часов любой житель Латвии может сдать европейский экзамен в интернете, чтобы проверить свои знания о Европе. Сдавать экзамен можно до 21 часа на сайте www.esmaja.lv.

Комментарии 6
Розалия1 час назад
Евреопе не удалось сожрать Советский Союз. Обломали зубы, в очередной раз их теряют.
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леший52 минуты назад
по ходу политологи не прижились в Латвии----никто ИМ не верит и всячески измываются над ОНЫМИ===приятно смотреть, как поздней осенью косяк политологов разлетается по заграницам откладывать яйца----кажОка уже два раза отложила в Банке Дойчланд
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varbut,com1 час назад
Цветы возлагают одни превосходительства
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