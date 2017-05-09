Пользователю Instagram предложили сделать тату со свастикой (4)
Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 10:25
Один из пользователей социальной сети Instagram получил предложение сделать татуировку со свастикой. В хештэгах к фотографии было отмечено, что это не только свастика, но и национальный латвийский символ.
"В Instargam получил сегодня утром такое: сделать тату со свастикой. И хештэг такой", - рассказал пользователь порталу Mixnews.lv.
Позже, при попытке найти изображение по хештэгам, этого сделать не удалось.
Иии???Пост о чем???
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https://www.google.lv/search?tbs=sbi:AMhZZivdy8iDSf8rNFQGUfi6p1kCG3CxLbrcwnkBpZKuK26M-QrCuguT97iwiy3yvGUAjefiv5V14LqicpAn-KhZY7XHNSDHjOqQ8IZ4U97tUub4ORRSC9nidI_1cYGSm3-g7zl2gEo3vi71CKUdt8E0EV9WRnEVdj9G5GavRBbiBsMXYtG7RJTFDO8IQO0RblQZl1oG_1Sc1U2ZeSb-IA9eiWwADzSSEx4c7s53uRFL69I_1jnoQcKj3HwRjZLqktowzmHISvX9_16Y-PnyfP3F9I-1B8OUJ57g2BZGc2q2xDZMNBYezq1dgJSt7wEojOpqFIXRV8shRSuEC8kuNAaTfBEdKbYFDFd6GYS3D60JsenACBt-CJjkeVJXrZFnzYuell6M5eARBydi3xn7HzUkIog_1rUGj4cWoK3m_1NiAZhaumAZTArKMqKXcP2eqqta3f5QRMD4EKZqSSqUgPpAdoCUNOLKUIhk9Y-ZVOpK2v6dvBzf7C_1fVgEZ9XIME6FK4QOcpOzP97S0GBVLDu2nmwosEIA4eXhJR_1eONVyREBhHhtvHQBnZFj0Dk9YwTM1pTHrxiszOpFrciaI-h3LJnvLF1cH0Q64cOPjz_1VDT39GjGkAeq8-m1dzHUJVzjiTBe2Pcgf1cOp_1u9odBBN7ralbzN5h8hA3wjyUl2olpeIaaj3DnkAFLJCYZLi8H8iDz235ce1ogM3P4q9Q02WyCKtXVCuucRZN1N-w2Qxf7DcN-QFl26kZtlXbrk3M90b74g4Xi5FEyBA6PQ3h8UNnM462iIXvLL8wpNmkFdYeGRntzGAA2i9tPfBT3xLGiQplxFpitKHEO334ON5gClBWJwSvS_1PPL9dpG_1ze134U5c19ARFvOzyRNxURJP5YealvLUpeVCn31BEYHFKAu2a-Ptlg3bi6CjFdnc5YDHDRp3woodewD3yNYJxNuNwgS_1MTN348WyIN1GHXXikSwljVOLXYqVFt-xtTNfQyXOXM-ydgM6lGkS4nV_1DyCwbZpVZk5KrSWf9WAq7GQmHK7wu-epJmFm7ZZP_1ALLDZAy_1DM1-Omygy6cv84Aw90gg1tI7HbVdu-KhwJA0boCnw2PT4OkgpirIWHU9NlvfCjSzIRtKN9kDEOtj6ArcYKPHQ7eOBhNJ5ZPVobLBfiaLUgc2bsDwrw5K4bgj5e2d4zn9b1VQz9eqvPj9YcRzzuBGs-KHop4wmuw7uN1bkDa20c6yCQi3NbW8crXVdebiX4bgWdasP07BeljpotPYJO7XEk2b9SxRS1DFyHzUylaQCG3uS-qNgFkZ_1XnhLJTwp7M8ktFSw1SPi6cMA-ansJ4rCHC878TWppJCzC8Qxpx37jYTG6MS3FFLmV2ygcP7rl-fu8IhivG6s0J4-td8M0KtTNeDbu4OgqZCmkGSF4ln-tu9OJsUqXw-EwzfEZupW5hSP0UWboFyuotF9mLCLDi4ZqQxj2lsyycHobwlfuABmrQM7VPECy8NaBjLZzQ6B5GNIum-MVBYhTujd4UAsjXPD3OAPl7f86u4Z0AanQbyGsNgI2qf7iLdQoAepsSdbamiZFwojHSgGAz2ZIRBu7Jas5SVaFDAhl4b5rq9zkY1qOxWb576IYPrn-Adnh7rsWIiviG01EC-9mav_1iXXnPCAA9_1DArE2iw8SOSOJpe6SD4-J_1vOhszaTcvOxDT3sxA&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5&hl=ru-LV
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