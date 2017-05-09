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Латвийский сегмент Twitter активно комментирует торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма, которые проходят у памятника Освободителям в Пардаугаве.

Депутат Европарламента Инесе Вайдере напоминает, что сегодня отмечается День Европы.

"Вместо Дня Европы, с большим размахом и торговыми палатками будет отмечаться день повторной оккупации Латвии", - написала она.

...Eiropas dienas vietā, ar lielu vērienu un tirdzniecības teltīm tiks svinēta Latvijas atkārtotas okupācijas diena — Inese Vaidere (@IneseVaidere) 8 мая 2017 г.

Пользователь соцсети Иева Залите решила заняться подсчетами.

"Посчитала – если в 1945 году было 18 лет, то сейчас 90. Откуда берутся те многие с медалями ветеранов? Проинтервьюируйте их. За какие победы? Когда?", - пишет она.

Parēķināju- ja 1945. gadā bija 18, tad tagad 90. Kur rodas tie daudzie ar veterānu medaļām? Intervējiet viņus. Par kādām uzvarām? Kad? — Ieva Zālīte (@ievazz) 8 мая 2017 г.

Пользователь Twitter Синтия не имеет ничего против этого праздника.

"Мне нравится 9 мая! Люди в Риге такие вежливые, потому что все остальные в Пардаугаве", - отмечает она.

"Man patīk 9. maijs! Cilvēki Rīgā ir tik pieklājīgi, jo visi pārējie ir Pārdaugavā.” — Sintija (@_skabarga) 9 мая 2017 г.

Пользователь Зане Стулпиня делает свои прогнозы на этот день.

"Сегодня по всей Латвии можно будет наблюдать бесплатный цирк", - сказала она.

Šodien visā Latvijā būs redzams cirks par velti #9maijs — ZaneStulpina (@ZaneStulpina) 9 мая 2017 г.

Студент Андрис Гутанс с интересом ждет видео репортаж с мероприятий 9 мая.

"Не могу понять, чего жду больше – "Евровидения" или видео из парка Победы", - написал он.

Nevaru saprast, ko es gaidu vairāk - Eirovīziju vai videoklipus no Uzvaras parka. — Andris Gutāns (@AndrisGutans) 9 мая 2017 г.

Пользователь Иеве заметала перемены.

"Что-то изменилось – 9 мая, а в своем дворе в Кенграрагсе, который переполнен машинами, видела только одну георгиевскую ленточку на антенне", - отметила она.

Kaut kas ir mainījies - ir 9.maijs, bet savā Ķengaraga pagalmā, kas pārgrūsts ar mašīnām redzēju tikai vienu ar Georga lenti pie antenas — Ieve (@pauksh) 9 мая 2017 г.

Фотограф Элина Курсите не видит повода для праздника.

"Если бы я была нормальным русским, то, скорее всего, 9 мая было бы самым наполненным стыдом днем в году", - написала она.

Ja es būtu normāls krievs, tad droši vien 9.maijs būtu viskaunpilnākā diena visā gadā. — Princese Zeltīte (@elinakursite) 8 мая 2017 г.

Элза надеется, что политики осудят празднование 9 мая.

"Найдется ли какой-нибудь политик, который в открытую осудит празднование 9 мая? Оккупацию осуждаем, а праздник победы оккупантов продолжаем отмечать. Как долго?", - пишет она.

Vai atradīsies kāds politiķis,kurš atklāti nosodīs 9.maija svinēš?Okupāciju nosoda,bet okupantu uzvaras svētkus turpina svinēt.Cik ilgi vēl? — elza (@elzariga) 8 мая 2017 г.

Напомним, сегодня, 9 мая у Памятника Освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма.