Twitter: найдется ли политик, который в открытую осудит празднование 9 мая? (25)

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Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 13:40

Латвийский сегмент Twitter активно комментирует торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма, которые проходят у памятника Освободителям в Пардаугаве.

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Депутат Европарламента Инесе Вайдере напоминает, что сегодня отмечается День Европы.

"Вместо Дня Европы, с большим размахом и торговыми палатками будет отмечаться день повторной оккупации Латвии", - написала она.

Пользователь соцсети Иева Залите решила заняться подсчетами.

"Посчитала – если в 1945 году было 18 лет, то сейчас 90. Откуда берутся те многие с медалями ветеранов? Проинтервьюируйте их. За какие победы? Когда?", - пишет она.

Пользователь Twitter Синтия не имеет ничего против этого праздника.

"Мне нравится 9 мая! Люди в Риге такие вежливые, потому что все остальные в Пардаугаве", - отмечает она.

Пользователь Зане Стулпиня делает свои прогнозы на этот день.

"Сегодня по всей Латвии можно будет наблюдать бесплатный цирк", - сказала она.

Студент Андрис Гутанс с интересом ждет видео репортаж с мероприятий 9 мая.

"Не могу понять, чего жду больше – "Евровидения" или видео из парка Победы", - написал он.

Пользователь Иеве заметала перемены.

"Что-то изменилось – 9 мая, а в своем дворе в Кенграрагсе, который переполнен машинами, видела только одну георгиевскую ленточку на антенне", - отметила она.

Фотограф Элина Курсите не видит повода для праздника.

"Если бы я была нормальным русским, то, скорее всего, 9 мая было бы самым наполненным стыдом днем в году", - написала она.

Элза надеется, что политики осудят празднование 9 мая.

"Найдется ли какой-нибудь политик, который в открытую осудит празднование 9 мая? Оккупацию осуждаем, а праздник победы оккупантов продолжаем отмечать. Как долго?", - пишет она.

Напомним, сегодня, 9 мая у Памятника Освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма.

Комментарии 25
дохтурс1 час назад
Нормальные люди в Пардаугаве, дефективные - в Твиттере...
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Оккупант1 час назад
Ага сейчас!Они смелые, только статьи бесполезные проплачивать,а выйти в открытую сказать очко подожмет)Кто там высказывался по поводу 9 мая больше всех?Вейдмане,Домбрава?Мурнице? Вот пускай они раз такие герои,выйдут сегодня в открытую на сцену,и скажут это все со сцены,покажут свою крутизну!А то они только языком способны пустозвонить!
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Не Лоялен1 час назад
Только если с батальонам Нато за спиной!Без них обосрется скорей!Он и так от народа простого бегает как от огня,а тут выйти в открытую на сцену 9 мая,это вам не языком трепать сидя в закрытом кабинете!)
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