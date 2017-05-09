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Недавно рижанин Райвис Дейнатс в социальной сети Facebook опубликовал видео, которое за короткое время вызвало немалый ажиотаж. Он утверждал, что в популярной закусочной Pakistānas kebabs остался без обеда, так как стоявшие за прилавком молодые люди не могли понять, что говорит клиент.

В свою очередь член совета директоров сети закусочных Pakistānas kebabs Фарман Али в интервью радио Baltkom высказал мнение, что автор ролика заявился в заведение пьяный и с собакой, и своим поведением довел персонал до того, что с ним уже просто не хотели разговаривать ни на каком языке.

"Человек, выложивший видео в соцсетях - наш постоянный клиент, он посещает наше заведение довольно часто. Две недели назад он в состоянии алкогольного опьянения пришел в одно из наших заведений с большой собакой. Несколько клиентов, сидящих в тот момент в помещении, на латышском языке попросили его убрать собаку, поскольку вход с собаками воспрещен в связи с требованиями Продовольственно-ветеринарной службы. Также в этот момент я по счастливой случайности тоже находился в заведении и вежливо попросил его вывести собаку. Однако он начал спорить и ругаться с нами, и у нас есть видеозапись этого инцидента", - рассказал бизнесмен.

Обслуживающий персонал закусочной владеет и латышским, и русским языками, утверждает он, иначе невозможно было бы обслуживать клиентов.

"Данный клиент утверждает, что в нашем заведении никто не говорит ни на латышском, ни на русском. Однако к нам приходят сотни клиентов, и как тогда наши работники их обслуживают? В основном, конечно, у нас работают студенты из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Узбекистана, Египта и других стран. Мы даем им возможность заработать, поскольку им сложно найти работу в других местах из-за высоких требований знания языков. Однако те работники, которые принимают заказы и работают на кассе – это жители Латвии, которые знают и латышский, и английский язык. Пришедший клиент был пьяным и навязчивым, и пытался провоцировать конфликт, и это был уже не первый такой случай, связанный с ним. Поэтому, к тому моменту, когда он начал снимать видео, наши работники не отвечали ему ни на каком языке", - пояснил Фарман Али.

Напомню, как писал Mixnews, рижанин Райвис Дейнатс в социальной сети Facebook на днях опубликовал видео, которое за короткое время вызвало немалый ажиотаж и неоднозначные комментарии пользователей сети. Он утверждал, что в популярной закусочной Pakistānas kebabs остался без обеда, так как стоявшие за прилавком молодые люди не могли понять, что говорит клиент.