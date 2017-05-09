Элита Вейдемане продемонстрировала свое отношение к 9 мая (34)
Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 16:08
Латвийская журналистка и публицист Элита Вейдемане, которая не раз резко высказывала свое отношение к празднику Победу в Латвии, и в этом году выразила свое отношение к 9 мая, приспустив флаг на участке у своего дома.
"Мой флаг, как и каждый год 9 мая приспущен", - коротко написала журналист.
Mans karogs - kā ik gadu 9.maijā - pusmastā. pic.twitter.com/q7GFbEC97m— Elita Veidemane (@elitaveidemane) 9 мая 2017 г.
Как сообщал портал Mixnews, ранее Вейдемане в Twitter написала, что ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.
"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала журналист.
А раз Вейдмене такая смелая,не хочет тот же жесть повторить у памятника?Либо эта жаба только и может как за спиной языком чушь мести?От одной только рожи ее уже тошно!
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без 9 мая она даже не родилась бы!что ее слушать!
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свино-подобная пародия на ЧЕЛОВЕКА----и вот это ЧУДО занимается журналистикой----м-да, не ту страну назвали Гондурасом
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