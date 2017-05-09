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Латвийская журналистка и публицист Элита Вейдемане, которая не раз резко высказывала свое отношение к празднику Победу в Латвии, и в этом году выразила свое отношение к 9 мая, приспустив флаг на участке у своего дома.

"Мой флаг, как и каждый год 9 мая приспущен", - коротко написала журналист.

Mans karogs - kā ik gadu 9.maijā - pusmastā. pic.twitter.com/q7GFbEC97m — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 9 мая 2017 г.

Как сообщал портал Mixnews, ранее Вейдемане в Twitter написала, что ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.

"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала журналист.