Элита Вейдемане продемонстрировала свое отношение к 9 мая (34)

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Эксклюзив | 9 мая 2017 года, 16:08

Латвийская журналистка и публицист Элита Вейдемане, которая не раз резко высказывала свое отношение к празднику Победу в Латвии, и в этом году выразила свое отношение к 9 мая, приспустив флаг на участке у своего дома.

"Мой флаг, как и каждый год 9 мая приспущен", - коротко написала журналист.

Как сообщал портал Mixnews, ранее Вейдемане в Twitter написала, что ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.

"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала журналист.

Комментарии 34
Не лоялен2 часа назад
А раз Вейдмене такая смелая,не хочет тот же жесть повторить у памятника?Либо эта жаба только и может как за спиной языком чушь мести?От одной только рожи ее уже тошно!
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Сергей Долгополов2 часа назад
без 9 мая она даже не родилась бы!что ее слушать!
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леший2 часа назад
свино-подобная пародия на ЧЕЛОВЕКА----и вот это ЧУДО занимается журналистикой----м-да, не ту страну назвали Гондурасом
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