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Антироссийские санкции Евросоюза не оказывают никакого влияния на политику России. Об этом в эфире радио Baltkom заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов. По его словам, политику, осуществляемую Кремлем в данный момент, поддерживает абсолютное большинство россиян.

"Мы соседи, мы обречены жить рядом. Есть такое выражение - что хороший сосед лучше доброго родственника. Да, сейчас наши отношения находятся не на адекватном уровне. Трудно обвинять в этом Латвию. Латвия выполняет союзнические, политические установки, поэтому против нас были введены секторальные санкции, в том числе и Латвией. Выбора у нее особого не было. Если политики, принимающие такие решения, основывают эти решения на том, что это изменит политику России, думаю, им лучше подумать о чем-то другом. Мы не будем менять политику, которая поддерживается большинством наших жителей. Таким образом мы защищаем наши национальные интересы. Если у кого-то это вызывает недовольство, мы это понимаем. Наши действия основаны на четкой аналитической базе", - сказал Лукьянов.

Он также высказал свое видение происходящего на Украине.

"Ситуация на Украине, я даже могу сказать в Украине, многим это понравится, является следствием фашистского переворота, который произошел в Киеве в феврале 2014 года. Принятое новой властью решение об отмене права русских говорить по-русски, введение единого украинского языка поддержки на Украине не встретило. Они посчитали это невозможным. В ответ они получили не просто угрозы, а бомбежки и обстрелы. Конечно, это истинно-демократические меры - посылать армию против своего народа. В Крыму посчитали по-другому, они провели референдум. Нам говорят, что референдум провели мы, под дулами автоматов. В Крыму погибло два человека - один от сердечного приступа, а второго застрелил украинский часовой. А сколько людей погибли в Донбассе? Десятки тысяч. Вот, мы видим два сценария. Если мы говорим о нравственности, то я считаю, что слеза младенца - по Достоевскому - не пролилась именно в Крыму. А в Донбассе эти слезы льются не прекращаясь", - сказал Лукьянов.

Евгений Лукьянов был аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля этого года.