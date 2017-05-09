Эксклюзив |

Сегодня, 9 мая, в рамках празднования 72-й годовщины разгрома нацизма в Риге, в Задвинье прошла акция "Бессмертный полк", участие в которой приняли около 6 000 человек. И по словам организаторов - это рекордное число. Для сравнения, в прошлом году в шествии приняло участие 4 000 человек.

Как сообщает специальный корреспондент радио Baltkom, в 15:00 началась подготовка к шествию "Бессмертный полк". Сбор участников по традиции начался на перекрестке улиц Калнциема и Слокас, а само шествие стартовало в 16:00 от улицы Калнциема 14 и по улице Слокас до парка Победы. По словам организатора акции Елизаветы Кривцовой, по предварительным данным, в шествии приняли участие около 6 тысяч человек.

Участники шествия держали в руках фотографии погибших на войне солдат, у многих на одежде прикреплены георгиевские ленточки, в руках люди несли красные гвоздики и другие цветы. Среди участников шествия много пожилых людей, семей с детьми.

"Участники активно подтягивались к месту назначения. Их легко было распознать - у каждого в руках портреты воевавших родственников, которые они проносили по маршруту следования "Бессмертного полка". К акции присоединялись люди разного возраста - от самых юных до пожилых людей", - рассказала корреспондент.

Она также отметила, что в этом году участников больше, чем в предыдущем. Перед началом шествия насчитывалось 3 000 человек. Еще около 2-3 тысяч участников присоединились во время самого марша.

"Для идущей колонны обеспечена как внешняя охрана, так и внутренняя, которая будет сопровождать участников шествия", - добавила журналист.

"Людей настолько много, что рассмотреть знакомые лица довольно сложно. Однако среди участников можно увидеть журналистов, общественных деятелей, а также депутатов Сейма и Европарламента", - передает корреспондент.

В одной из палаток около Памятника Освободителям можно получить книгу, в которой участники акции делятся воспоминаниями о своих родственниках, прошедших Вторую мировую войну.

С полной программой мероприятий 9 мая можно ознакомиться ЗДЕСЬ.