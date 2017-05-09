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Евродепутат Артис Пабрикс выразил свое возмущение по поводу того, что местные власти в Латгале пригласили на торжества по поводу 9 мая, представителей стран с тоталитарными режимами.

"Руководство Резекне пригласило 9 мая выступить с торжественной речью представителей только тоталитарной власти России и Белоруссии, куда там из США и Великобритании и других стран? Даже не пытаются сделать вид", - написал политик в социальной сети Twitter.

@Pabriks tas, Arti Pabrik, ir tāpēc, ka mūsu valstij joprojām nav konsekventas nostājas pret okupantiem, kuru pēcteči "uz vietām" valda vēl aizvien. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 9 мая 2017 г.

Латвийская журналистка и публицист Элита Вейдемане, известная своей жесткой критикой празднования 9 мая в Латвии, ответила Пабриксу, что все это происходит с попустительства властей, которые никак не могут высказать своего отношения к тому, что по-прежнему отмечается праздник оккупантов.

«А это, Артис Пабрикс, потому, что у нашей страны по-прежнему нет позиции по отношению к оккупантам, потомки которых «на местах» правят до сих пор», - написала журналист.

Сегодня Элита Вейдемане выразила свое отношение к 9 мая, приспустив флаг на участке у своего дома. "Мой флаг, как и каждый год 9 мая приспущен", - коротко написала журналист.

А еще ранее Вейдемане в Twitter написала, что ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.

"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала журналист.