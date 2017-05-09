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У России есть великая акция – "Бессмертный полк", которая позволяет почувствовать единение с народом, сказал в интервью радио Baltkom один из основателей и участников группы "Чайф" Владимир Бегунов.

"У России есть великая затея – акция "Бессмертный полк". В этом году возникла дележка на предмет того, кто придумал эту акцию. Поднялся визг страшный. Я скажу так – моя мама, моя сестра, я, мои жена и дети идем во время шествия с плакатами наших дедов, и мне плевать, есть ли там кто-то из "Единой России", мне плевать. Мы не для этого собираемся. Я стоял в толпе этих людей, когда возникает чувство "наши", - сказал Владимир Бегунов.

По словам музыканта, эти ощущения позволяют чувствовать себя единым с народом России.

"Кого-то мои слова сейчас заденут, но ощущение "наши" - это правильно, ты понимаешь, что ты не один, понимаешь, что какие-то вещи важные для тебя, очень важны для других", - сказал один из основателей группы "Чайф".

Как сообщалось, российская рок-группа "Чайф" станет в этом году специальным гостем праздника в Риге. Музыканты выйдут на сцену в 21.30.

В рамках празднования 72-й годовщины разгрома нацизма в Риге, в Задвинье прошла акция "Бессмертный полк", участие в которой приняли около 6 000 человек. И по словам организаторов - это рекордное число. Для сравнения, в прошлом году в шествии приняло участие 4 000 человек.