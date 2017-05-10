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президент Раймондс Вейонис передал Латвийской национальной библиотеке произведение американского художника Дэвида Датуны «Флаг Латвии». Датуна - один из самых продаваемых и дорогих художников в мире.

В тот же день в Елгаве температура воздуха достигла отметки +27 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В других городах Латвии зарегистрировано +24, +25 градусов. Такая температура была в Скривери, в Риге, в Бауске, в Резекне и др.



В тот же день в Доме Черноголовых президент Раймондс Вейонис получил список и Лиелвардский пояс с добрыми пожеланиями жителей Латвии, собранных на сайте Turiesprezident.lv («Держисьпрезидент»). Сайт был создан, когда Вейонис лечился после операции на сердце. Инициаторы создания сайта просили людей обратиться к президенту с добрыми пожеланиями. В течение двух недель были получены 3000 пожеланий, которые вместе составляли лист длиной 3 метра. Виртуальный Лиелвардский пояс с пожеланиями затем был физически выткан и вручен президенту. Который заявил, что очень тронут заботой и любовью людей.

10 мая 2012 года в Риге прошла дискуссия «Влияние СМИ на общественное мнение, национальную безопасность и государственную идентичность», на которой главный редактор издательства Ir Неллия Лочмеле заявила, что российские СМИ создают реальную угрозу Латвии, и людям пора снять розовые очки. По мнению Лочмеле, одной из причин большого влияния российских СМИ являются некачественные сюжеты латвийских телеканалов, которые порой «невозможно смотреть без зубной боли».

В тот же день глава Латвийского общества пчеловодов Арманд Краузе сообщил, что пчеловоды подарят лигатненским медведям 10 килограммов меда, который поможет им преодолеть дискомфорт, связанный с переездом. Мед будет доставлен в приют для животных "Межавайроги" сегодня во второй половине дня.

10 мая 2011 года министр культуры Сармите Элерте в интервью Латвийскому радио рекомендовала игнорировать празднование Дня Победы 9 мая, взяв за пример тактику Эстонии, которая игнорирует «неоправданные наезды и неотступно, с ясной концепцией идет вперед». Министр подчеркнула, что нельзя запрещать людям собираться, если они не нарушают закон, но «нужно это игнорировать».



В тот же день в Рижском замке президент Затлерс вручил аккредитацию чрезвычайному и полномочному послу Замбии Энне Лузонго Мтамбо.

10 мая 2010 года члены президиума Сейма внесли на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому бывших депутатов Верховного Совета, голосовавших за независимость Латвии, следует хоронить с воинскими почестями и за государственный счет.Поправки разработали и внесли Гундарс Даудзе (СЗК), Солвита Аболтиня (JL), Карина Петерсоне (ЛПП/LC), Дзинтарс Расначс (ТБ/ДННЛ) и Андрей Клементьев (ЦС).

В тот же день бывший министр иностранных дел Артис Пабрикс заявил агентству ЛЕТА: «Хотя Россия осталась единственным государством, которое еще не признало оккупацию Латвии, я допускаю, что не за горами тот день, когда к нам приедет кто-нибудь из высокопоставленных российских руководителей и и скажет, что они осуждают оккупацию СССР».

В тот же день Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие ужесточение наказаний за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

10 мая 2009 года стало известно, что президент Латвии Валдис Затлерс получает зарплату вдвое меньшую, чем его литовский и эстонский коллеги - 2760 латов и 552 лата представительских. Президент Эстонии с учётом представительских расходов получал 110 200 крон (4948 латов), а Литвы - 27 829 литов (5649 латов).

10 мая 2008 года министр иностранных дел Марис Риекстиньш сообщил, что МИД выбрал кандидата на должность посла Латвии в Косово.

В тот же день стало известно, что Латвии удалось взыскать 20 тысяч латов с гражданина Швеции Бо Андреса Фредерика Йоханссона, который 3 июля 1997 года на автомашине сбил в Балтэзерсе двух латвийских женщин-полицейских. Представитель истицы - матери погибшей - присяжный адвокат Риналдс Бушс сказал, что Йоханссон все эти годы ни разу не попытался связаться с адвокатом и родственниками погибших, и признал ли он свою вину, неизвестно.

В тот же день Елгавский суд приговорил за требование денег со студентов бывшего руководителя кафедры математики Латвийской сельскохозяйственной академии, профессора Айварса Аболтиньша, к денежному штрафу в размере 8000 латов, а второго обвиняемого, посредника Андриса Залитиса - к штрафу в размере 4000 латов.

10 мая 2007 года председатель парламентской фракции объединения «За права человека в единой Латвии» Яков Плинер отрицал, на митинге около памятника Победы назвал депутата от объединения ТБ/ДННЛ Юриса Добелиса нацистом, но тот уже обратился в президиум с просьбой рассмотреть этот вопрос. Плинер с трибуны Сейма подчеркнул, что не произносил слова «нацист», а, вероятно, употребил слово «нацик» — сокращённое от «националист».

В тот же день Совет по памятникам Рижской думы рекомендовал установить памятник Александру Сергеевичу Пушкину на бульваре Кронвалда или в Московском парке в Латгальском предместье Риги.

10 мая 2006 года стало известно, что в Страдской волости Гулбенского района вот уже неделю назойливый аист пугает местных жителей своим слишком смелым и навязчивым поведением. Житель волости Янис Ручевскис рассказал агентству BNS, что в среду утром «окольцованный, немного потрёпанный на вид» аист в течение двух часов бродил вокруг дома, подходил к нему и мешал колоть дрова, а соседке «наверное, хотел помочь пропалывать огород». Птица вышла на дорогу и не хотела улетать до тех пор, пока к ней не подошла собака.



В тот же день в Брюсселе латвийские хоккейные болельщики фигурку знаменитого «писающего мальчика» одели в форму хоккеиста латвийской сборной.

В тот же день на на чемпионате мира по хоккею в Риге в последнем матче подгруппы B на арене "Сконто" игра между сборными Швеции и Швейцарии во втором периоде была прервана, так как на поле проломился лед.

10 мая 2005 года после того, как во время празднования Дня Победы, российский телеканал РТР по ошибке назвал президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу генерал-губернатором Новой Зеландии, посольство Латвии в Москве направило журналистам телеканала материалы об обеих странах.

В тот же день правительство Латвии направило Сейму на ратификацию конституцию Европейского Союза, в латышском тексте которой, однако, не было исправлено более 500 допущенных при переводе орфографических ошибок.

10 мая 2004 года пресс-секретарь Управления по делам гражданства и миграции Инга Салениеце сообщила, что компетентные государственные органы исключили из списка лиц, которым запрещен въезд в Латвию, 711 граждан государств-членов Европейского союза. Большинство исключенных из списка лиц - граждане Литвы. До пересмотра так называемого черного списка в него были включены 934 гражданина бывших и новых государств-членов ЕС. В перечне было 663 человека были из Литвы, 86 - из Эстонии, 32 - из Германии, а также из других стран. После пересмотра списка в нем остались имена 223 граждан стран ЕС, рассказала Салениеце.

В тот же день министр обороны Атис Слактерис, отправившийся с визитом в Ирак для встречи с латвийскими военнослужащими, отметил, что в ходе этих встреч получил подтверждение тому, что отношение местных жителей к латвийским военным остается хорошим и после обнародования фактов пыток иракских заключенных американскими военными.

В тот же день в главной штаб-квартире ООН постоянный представитель Латвии при ООН в Нью-Йорке Гинт Егерманис.подписал Всеобщую конвенцию о контроле за табаком Всемирной организации здравоохранения, призванную защитить человечество от пагубного воздействия курения.

10 мая 2003 года в Риге неизвестный зашел в магазин мобильных телефонов на улице Кр.Барона, пропорол продавцу руку ножом и, уходя, захватил 20 мобильников на сумму более 2000 латов.

10 мая 2001 года была принята поправка к закону, устанавливающая, что с 1 сентября 2004 года воспитателями и педагогами смогут работать лишь люди с высшим образованием. Это было обосновано тем, что негоже людям со средним образованием готовить детей для поступления в вузы.

В тот же день из заключения был освобождён осужденный за вымогательство Иван Харитонов, которого в латвийской прессе называли «королем преступного мира».

10 мая 2000 года муниципальная полиция Видземского предместья Риги случайно обнаружила на доме 47 по улице Бривибас табличку "улица Путина", которая продержалась никем не замеченной по меньшей мере 10 часов. При попытке снять ее табличка разрушилась.

10 мая 1999 года первым 14-ти детям неграждан, родившимся в Латвии после 21 августа 1991 года было предоставлено гражданство Латвии. Самый младший из получивших гражданство детей родился в Риге в октябре 1997 года, а остальные дети - в период с 1993 по 1994 год, Четыре новых гражданина Латвии жили в Лиепае, по трое - в Даугавпилсе и Елгаве, два - в Риге и по одному - в Валке и Валмиере.

В тот же день министр экономики Айнар Шлесерс на пресс-конференции заявил: «Я считаю, что наконец-то следует сказать правду - реальным руководителем правительства является мэр Вентспилса Айвар Лембергс».

10 мая 1990 года Верховный Совет ЛР создал комиссии по обороне и внутренним делам.

В тот же день на заседание правления ассоциации промышленных предприятий Латвии, в котором участвовали председатели советов трудовых коллективов директора более тридцати предприятий и директора, было принято решение как можно быстрее установить тесную связь с новым правительством Латвии и Верховным Советом, чтобы быть способным активно участвовать в оздоровлении экономики, в выработке экономического законодательства.



10 мая 1960 года в Ригу из Москвы, с матча за звание чемпиона мира по шахматам, вернулся новый чемпион мира Михаил Таль. На тот момент самый молодой чемпион в истории. На вокзале его встречали тысячи рижан. Автомобиль, в который сел Таль, подняли и немного пронесли. Именно тогда появилась шутка, что Ригу переименуют в «Таль-Авив».

10 мая 1950 года на карте Риги появилась улица Суворова, ныне Марияс и Чака.

10 мая 1945 года Совинформбюро сообщило: «В течение 10 мая войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая сдалось в плен 68.578 немецких солдат и унтер-офицеров, 1.982 офицера и 13 генералов. В числе генералов командующий Курляндской группой немецких армий генерал от инфантерии Гильперт, командующий 16 армией генерал-лейтенант Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, командир 2 армейского корпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 пехотной дивизии генерал-майор Шатц, командир 126 пехотной дивизии генерал-майор Хелинг, командир 329 пехотной дивизии генерал-лейтенант Меннель. Учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 143, самолётов — 68, полевых орудий—532, миномётов — 146, пулемётов — 1.421, винтовок и автоматов—8.870, бронетранспортёров — 50, автомашин — 1.112, тракторов и тягачей — 106, радиостанций — 104, повозок с военными грузами — 470, лошадей— 3.313. Приём пленных и учёт трофеев продолжается.Войсками фронта заняты города Виндава (Вэнтспилс), Талси, Кулдига».

10 мая 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что в молочном ресторане открылся конкурс черного хлеба. Во вступительном слове председатель Латвийского центрального союза молочного хозяйства Эрглис подчеркнул, что это соревнование устроенно, следуя указанию президента доктора Карлиса Улманиса, что «хлеб есть основа всех основ» и поэтому готовится с самой большой заботливостью, чтобы для народа было бы обеспечено полноценное основное питание. В соревновании приняло участие 197 сельских хозяйств и городских пекарен. Хлеб оценивался по вкусу, запаху и виду.

10 мая 1933 года вечером в Риге от сердечного заболевания скоропостижно скончался посол СССР в Латвии Алексей Свидерский. В Риге работал с 1929 года. Это был единственный советсткий и российский посол в Латвии, умерший на рабочем месте. Тело посла было доставлено от посольства к поезду с воинскими почестями.



10 мая 1927 года Латвийскую Республику признали Мексиканские Соединенные Штаты.

10 мая 1926 года в Москве епископ д'Эрбиньи указом Папы Римского Пия XI тайно посвятил Болеслава Слосканса в сан епископа и назначил его апостольским администратором Могилева и Минска. В сентябре 1927 года епископа арестовали и сослали на Соловки, а позже - в Сибирь. В январе 1933 года правительство Латвии обменяло Слосканса на советского шпиона на пограничном пункте Индра.

10 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Министерство народного благополучия признало, что начало года должно быть согласовано с началом астрономического года — 22 декабря. Год должен состоять нз 804 дней, с 1 или 2 белыми днями (в високосные годы), которые должны быть размещены в середине года приблизительно к Иванову дню. Должны быть введены 18 месяцев из 28 дней в каждом, год должен начинаться с воскресенья или понедельника, а Пасха должна быть установлена на определённое число, относительно которого должны придти к соглашению отдельные исповедание. Вышеупомянутый отзыв министерства народного благополучия относительно календарной реформы будет сообщён комиссии Лиги Наций».

10 мая 1908 года газета «Русское слово» сообщила из Риги: «Вчера ночью на Шлокской улице тремя вооружёнными было произведено нападение на вагон трамвая. Остановив вагон, нападавшие ограбили кондуктора и скрылись».

10 мая 1899 года в Риге началась широкомасштабная рабочая стачка на территории нынешних районов Засулаукс и Торнякалнс. Кним присоединились рабочие предприятий Петербургского и Московского форштадтов с требованиями повысить заработную плату и сократить рабочий день.

10 мая 1721 года молния попала в башню церкви Св.Петра в Риге, деревянный шпиль сгорел. В тушении пожара принимал участие Петр I.

Фото - president.lv, vipi.lv.