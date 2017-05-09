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Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов готов активно общаться с латвийскими журналистами. Об этом дипломат рассказал в эфире радио Baltkom.

По его словам, до прибытия в Латвию он читал в латвийских СМИ много недостоверной информации о себе.

"Когда я собирался в Латвию, у меня была хулиганская мысль - повстречаюсь с каждым автором и задам всего один вопрос - источник? Я работал журналистом и знаю, что такое источник. Но когда я приехал, все стало выглядеть несколько в другой плоскости. Я не прячусь от журналистов, от людей, это не в моем стиле. Посол, который прячется - это нонсенс. Открою вам секрет - я хочу до 12 июня, до Дня России, пригласить всех желающих журналистов, которые хотели бы со мной познакомиться, я с удовольствием с ними увижусь. Сегодня журналисты любят задавать вопросы, когда в вопросе уже содержится ответ. Зачем тогда задавать вопрос? Поэтому мне тоже хотелось бы задавать вопросы", - сказал Лукьянов.

Евгений Лукьянов был аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля этого года.