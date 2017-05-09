Эксклюзив |

Празднование Дня Победы в Пардаугаве завершилось праздничным салютом, за которым наблюдали тысячи человек. Об этом сообщает корреспондент Mixnews.

Перед салютом на сцене в парке Победы выступила российская группа "Чайф".

В 21:20 к рижанам обратился мэр Риги Нил Ушаков, поздравивший всех собравшихся с Днем Победы.

Также сегодня состоялось шествие "Бессмертный полк", которое собрало рекордное количество людей - около 6 тысяч человек.

Согласно информации Госполиции, до 21 часа мероприятия в парке Победы посетили около 55 тысяч человек.