Посол России: Латвия чешет правой рукой левое ухо (12)

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Эксклюзив | 10 мая 2017 года, 09:07

Латвия чешет правой рукой левое ухо, когда налаживает торгово-экономические связи со странами Персидского залива. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил посол России в Латвии Евгений Лукьянов, комментируя отношения между Евросоюзом и Россией.

"Для того, чтобы о чем-то договориться нужно идти на компромисс. Есть грань, за которую ни одна из сторон никогда не пойдет, если это сотрудничество не равноправное, и не взаимовыгодное, так как перечисленные критерии являются главными во взаимоотношениях", - заявил посол.

Он добавил, что санкции против России и ответные санкции против Европейского союза абсолютно непродуктивны.

"Я читал, что производители молока в Латвии уже налаживают торговлю с Китаем и с государствами Персидского залива. Это словно правой рукой чесать левое ухо. Я имею в виду взаимные российско-латвийские процессы", - отметил Лукьянов.

Он подчеркнул, что намного выгоднее было бы для обеих стран взаимодействовать на прямую. Это бы положительно сказалось и на наших бюджетах, и было бы предпочтительнее нашим гражданам - потребителям продукции.

"Но раз санкции никто не отменяет, мы просить об их отмене не будем, и отменять свои в одностороннем порядке тоже не станем", - дополнил посол.

Напомним, что ограничительные политические и экономические меры по отношению к России были введены в марте 2014 года из-за того, что согласно мнению международных организаций и отдельных государств, Россия причастна к дестабилизации ситуации на Украине.

Комментарии 12
Крик2 часа назад
Абсолютно правильно, теперь пускай и дальше чешут левой ногой распухшие колокольчики.
3
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Россия могла бы просто запретить провоз молочной продукции по своей территории. В качестве ответных санкций. Но Россия мудро разрешила Латвии разбить на этом нос. Пускай!
Раз шлёпнется, другой - авось поумнеет.
1
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GM1 час назад
Тут еще хуже. Мозг не знает, что делают руки, ноги и язык.
2
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