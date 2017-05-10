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Латвия чешет правой рукой левое ухо, когда налаживает торгово-экономические связи со странами Персидского залива. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил посол России в Латвии Евгений Лукьянов, комментируя отношения между Евросоюзом и Россией.

"Для того, чтобы о чем-то договориться нужно идти на компромисс. Есть грань, за которую ни одна из сторон никогда не пойдет, если это сотрудничество не равноправное, и не взаимовыгодное, так как перечисленные критерии являются главными во взаимоотношениях", - заявил посол.

Он добавил, что санкции против России и ответные санкции против Европейского союза абсолютно непродуктивны.

"Я читал, что производители молока в Латвии уже налаживают торговлю с Китаем и с государствами Персидского залива. Это словно правой рукой чесать левое ухо. Я имею в виду взаимные российско-латвийские процессы", - отметил Лукьянов.

Он подчеркнул, что намного выгоднее было бы для обеих стран взаимодействовать на прямую. Это бы положительно сказалось и на наших бюджетах, и было бы предпочтительнее нашим гражданам - потребителям продукции.

"Но раз санкции никто не отменяет, мы просить об их отмене не будем, и отменять свои в одностороннем порядке тоже не станем", - дополнил посол.

Напомним, что ограничительные политические и экономические меры по отношению к России были введены в марте 2014 года из-за того, что согласно мнению международных организаций и отдельных государств, Россия причастна к дестабилизации ситуации на Украине.