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Из-за отсутствия правильного подхода, подготовленные Минфином принципы налоговой политики вряд ли осуществятся. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила бывший госконтролер, член бюджетно-финансовой комиссии Сейма Ингуна Судраба, комментируя решение правительства поддержать налоговую реформу.

"Мне не нравится подход к реформе. в ней отсутствуют ответы на главные вопросы о тяжести налогового бремени. Неясно, какую пользу новые принципы принесут, например, частным предпринимателям", - рассказала Судраба.

Она также отметила, что жители Латвии платят чересчур много налогов, среди которых подоходный, акцизы, НДС, налоги на природные ресурсы, на недвижимость.

"Если человек вынужден отдавать более 70% своих доходов, то конечно он станет скрывать свою прибыль", - отметила Судраба.

Она также подчеркнула, что планы о повышении минимальной зарплаты, об отмене налога солидарности - малоэффективны, так как, если где-то убывает, то прибывает обязательно в другом месте.

"Например, ставку подоходного налога изменить никак нельзя. Сразу возникнет вопрос о том, как в фискальном вопросе достигнуть положительного эффекта. Значит, скорее всего, поднимутся цены на топливо или другие ресурсы", - предположила Судраба.

Напомним, что правительство поддержало подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы.

Предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый налогом дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.