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Природа, подарив человеку разум, вместе с ним "подсунула" и страх смерти. Во все времена человек мечтал о жизни бесконечной, не понимая – иначе, в чем вообще ее смысл?

Но бессмертие - не просто бесконечное повторение ежедневного ритуала. Очень быстро люди стали мечтать о переходе в иное качество. Это желание реализовалось в мировых религиях - там те, кто в этой жизни прошел свой экзамен, получает совершенно новые возможности и ощущения в своем посмертном существовании.

А может, человеку достаточно знания, что его труды останутся в благодарной памяти потомков? Это утешение для немногих избранных, и, к сожалению, зачастую мы помним далеко не самых лучших представителей рода человеческого…

Современная наука стала уверять, что после прекращения деятельности организма нет ничего. И тут же предложила другой вариант - перенести свою личность, свое "Я" в новое, рукотворное тело. Самые смелые сочли возможным раствориться в сетях без конкретного тела, стать просто мыслью, летящей в пространстве.

Почти сто лет назад ученый и философ Константин Циолковский выдвинул идею о "лучистом человечестве", то есть о состоянии разума, нашедшего способ существования в космическом пространстве в виде некоего информационно-энергетического поля. В таком виде личное "Я" постепенно бы вливалось в "Я" всей цивилизации. А такой "сверхразум", располагая гигантской энергией, стал бы для новых, молодых цивилизаций нашим новым "Богом".

Более прагматичные исследователи стали говорить о простом увеличении продолжительности жизни. Тут возник интересный вопрос: а в какой момент человек перестанет воспринимать свою жизнь как конечный, детерминированный объем событий?

То есть, может статься так, что на 150-м году жизни человек просто забудет все, что с ним было в первые 50 лет, то есть, потеряет свое старое "Я". Это будет другая личность, которая просто не заметит, что она "выдавила" предыдущую. Нужно ли такое бессмертие человеку? Или это и есть высшее благо - дожить до состояния, когда ты уже все видел, и больше ничего не желаешь, кроме того как, наконец, отдохнуть от самого процесса жизни?

Вот об этом и хотелось бы поговорить во время нашей дискуссии.

"Круглый стол" на тему бессмертия пройдет в эфире радио Baltkom в среду, 10 мая с 13.00 до 15.00. Подключайтесь!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Ведущие – журналисты радио Baltkom Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.