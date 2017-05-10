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От оппозиционных заявлений Макаревича в адрес внешней политики России, страдает только группа "Машина времени", но никак не сам солист. Такое мнение в эфире передачи "Встретились, поговорили" на радио Baltkom высказал российский гитарист и автор песен, основатель и бессменный участник группы "Чайф" Владимир Бегунов.

"Макаревич неоднократно присутствовал на "кремлевских кухнях" и хорошо знаком с "верхушками" и их реакцией на отдельные вещи. Однако сейчас он сделался обиженным. По большому счету из-за этого страдает только "Машина времени". У самого Макаревича все в порядке", - рассказал участник группы "Чайф".

Бегунов также подчеркнул, что не разделяет точку зрения солиста "Машины времени" и удивляется его опрометчивым поступкам.

"Когда в феврале этого года в отмене своего концерта в Екатеринбурге Макаревич обвинил полномочного представителя президента в Уральском федерального округе, мы решили проверить обоснованность нападок музыканта", - отмечает он.

По словам Бегунова организаторами выступлений в Екатеринбурге оказались довольно странные ребята, которые сняли концерт из-за коммерческих рисков.

"А какой шум после этого поднялся! Якобы концерт не состоялся по наводке КГБ. Ну, бред сивой кобылы", - говорит основатель группы "Чайф".

Он также привел в пример одноклассника, которого Макаревич обидел своими высказываниями в адрес государства.

"Если люди верят человеку, а потом слышат неприятные вещи из его уст, совершенно очевидно, что они перестанут посещать концерты этой персоны", - добавил Бегунов.

Напомним, в последнее время российский музыкант, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич подвергался критике со стороны ряда российских общественных деятелей и обычных россиян за открытую поддержку киевских властей, а также за другие громкие высказывания.