11 мая в истории Латвии: cолдатам бесплатно
11 мая 2016 года медиа-координатор Большого субботника Мадара Лайцане сообщила агентству ЛЕТА, что во время Большого субботника в этом году в Латвии было собрано 1989 тонн мусора. Это было на 2% больше, чем на прошлогоднем субботнике, когда было собрано 1943,62 тонны бытовых отходов.
11 мая 2015 года в Риге, в Доме Черноголовых, латвийский и эстонский президенты Андрис Берзиньш и Тоомас Хендрик Ильвес представили эстонско-латышский и латышско-эстонский словари. Словари составлены Агентством латышского языка и Институтом эстонского языка и содержат более 40 тысяч слов.
11 мая 2014 года, около 4.30, в Вентспилсе в Северокурземскую региональную больницу с улицы Юрас с тяжелой травмой головы был доставлен 21-летний моряк из Нидерландов, которому причинили тяжкие телесные повреждения неподалеку от клуба Kiss. Это был военнослужащий с корабля противоминной группы НАТО, которые участвовали в международной операции по поиску мин Open Spirit 2014 («Открытый дух — 2014»). У голландца был проломлен череп, пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, состояние оценивалось как опасное для жизни. Утром в больницу прибыл специально оборудованный транспорт, чтобы транспортировать моряка вначале в Ригу, а затем специальным санитарным самолетом в Роттердам.
11 мая 2011 года посетившие Ригу представители города Грозного сказали журналистам, что улицу Джохара Дудаева в Риге можно было бы переименовать в улицу Махмуда Эсамбаева. Делегация из столицы Чечни, руководимая заместителем председателя совета депутатов Саид-Эми Хучиевым, прибыла с целью изучить опыт в организации водоснабжения, вывоза бытового мусора, реконструкции объектов городского хозяйства.
В тот же день начался сбор подписей избирателей по поправкам к Конституции о школьном образовании только на латышском языке, инициированным Национальным объединением.
11 мая 2010 года в Министерстве культуры состоялась встреча главы ведомства Интса Далдериса с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом и меценатами Борисом и Инарой Тетеревыми, во время которой была достигнута договорённость о завершении реставрации дворца на частные средства. Меценаты сообщили, что пожертвуют на завершение реставрации Рундальского дворца 500 000 латов.
В тот же день Parex banka за 3,8 миллионов латов продал развлекательный центр «Вернисаж» в Верманском парке Риги. Банк купил «Вернисаж» в 2001 году за 3,8 латов у ООО «Раймонда Паула музикалайс центрс Вернисажа».
11 мая 2009 года известный адвокат Андрис Грутупс в интервью, опубликованном в газете Latvijas Avizе, предсказал, что на предстоящих 6 июня выборах Рижской думы победят прорусские партии, что нанесёт ущерб развитию страны. Отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, может стать рижским мэром, Грутупс сказал: «Какой-нибудь космополит с большим или меньшим желанием симпатизировать России».
11 мая 2008 года из Латвии в Россию был вывезен важный стратегический груз. И хотя официальные лица это скрывали, журналистам удалось установить — в этот день с территории Латвии были вывезены отходы Саласпилсского ядерного реактора.
11 мая 2007 года на презентации исследовательского плана комиссии по стратегическому анализу на 2007 год и её новейших публикаций, президент Вике-Фрейберга сказала, что Латвии следует стараться сохранить свою идентичность и душу, чтобы не пропасть среди других стран. А "лучшим умам" Латвии следует продолжать изучать ситуацию в стране, чтобы давать оценку тому, где Латвия находится, а также бесстрастно и объективно обозревая и анализируя то, какими данными обладает страна, сказала Вике-Фрейберга.
В тот же день таможенное криминальное управление Службы госдоходов Латвии начало уголовный процесс в связи с самым крупным до сих пор контрабандным грузом горючего, который был отправлен в Латвию одним казахстанским предприятием. Сотрудники таможенного криминального управления и управления финансовой полиции задержали семь грузов горючего - 61 железнодорожную цистерну с 3170,92 тонн горючего, адресованных одному латвийскому предприятию. В сопроводительных документах было указано, что в цистернах находится растворитель.
11 мая 2006 года пограничная служба сообщила, что после усиления пограничного контроля в связи с чемпионатом мира по хоккею в Латвии за различные нарушения было задержано 254 человека. В том числе пограничники задержали пять человек, предъявивших шесть фальшивых документов.
В тот же день Суд Латгальского предместья Риги приговорил обвиняемого Сафара Багирова к штрафу в 900 латов за угрозу убить прокурора. В 2003 году Багиров в суде, после оглашения приговора по делу о вымогательстве, обругал прокурора специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Андрея Гвоздева, угрожая его убить. «Я тебя из-под земли достану, б**. Я за те бабки, которые я прокуратуре давал, я вас всех посажу, б**!»- заявил Багиров прокурору, сопровождая угрозы нескончаемыми ругательствами. Перед этим он также грозил телеоператору хроники, снимавшему в зале: «Если еще раз наведешь на меня камеру, я тебе башку разнесу». Подсудимый обвинялся в угрозе убийства, а также - в устном распространении ложных, позорящих другого человека измышлений.
11 мая 2005 года МИД РФ сообщил,что три латвийских журналиста были задержаны в России в связи с тем, что вели незаконную съемку в Псковской области. «Официально заявленная цель поездки: освещение празднования в Псковской области
В тот же день Комиссия Сейма по иностранным делам завершила сегодня работу над проектом декларации об осуждении тоталитарного коммунистического режима СССР. В проекте декларации говорилось о необходимости репатриации бывших советских офицеров, сотрудников КГБ и их семей.
11 мая 2004 года в Балтийском море, в территориальных водах Швеции, пропало рыболовецкое судно Astrida из Лиепаи с шестью людьми на борту.
11 мая 2003 года в 01.42 ночи в Центральном районе Риги обрушился балкон четвертого этажа пятиэтажного здания по ул.Матиса 35. Части рухнувшего балкона упали на балкон второго этажа, на котором в этот момент находился мужчина. Спасатели передали пострадавшего врачам скорой помощи, доставившим его в больницу.
11 мая 2002 года директор Института Латвии Оярс Калниньш в опубликованном в газете Lauku Avize интервью заявил , что латышскую литературу в целях популяризации следует переводить на английский язык. Калниньш сказал, что следовало бы определить первые 10 важнейших книг, которые "мы бы перевели и выпустили в мир, - не только любимейшие нами, но и понятные и интересные для иностранцев".
11 мая 2001 года вступил в силу безвизовый режим между Латвией и Израилем.
В тот же день Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила доверить Латвии организацию чемпионата мира по хоккею в 2006 году. Как сообщалось на ihwc.net, убедительную поддержку Латвии оказали Россия, Германия и Канада.
В тот же день cпециализированная многоотраслевая прокуратура предъявила обвинения семерым солдатам обязательной службы подразделения специального назначения, избивавших других солдат. В общей сложности от избиений пострадало несколько десятков солдат, один был убит.
11 мая 2000 года Сейм Латвии отклонил представленный депутатами левых фракций проект закона о статусе живущих в Латвии борцов антигитлеровской коалиции, определяющий также их социальные гарантии, права и льготы.
В тот же день Сейм утвердил старшего прокурора Цесисского района Яниса Майзитиса в должности генерального прокурора. За утверждение Майзитиса проголосовали 79 депутатов, против - 1, воздержались - 15.
11 мая 1999 года премьер-министр Вилис Криштопанс подписал распоряжение о смещении Айнара Шлесерса с поста министра экономики, нарушив тем самым условия коалиционного договора. Шлесерс отреагировал на это заявлением, что реально правительством управляет мэр Вентспилса Айвар Лембергс.
11 мая 1998 года на внеочередном заседании Сейма в последнем чтении был рассмотрен и принят новый Уголовный закон Латвии. Депутаты решили оставить в новом Уголовном законе смертную казнь за особо тяжкое преступление - убийствo при отягчающих вину обстоятельствах. За сохранение смертной казни проголосовали депутаты ТБ/ДННЛ, Народного движения "Латвияй" и депутаты КСЛ, СХД.
11 мая 1995 года Латвия присоединилась к всеобщей Конвенции по защите национальных меньшинств. В смысле, подписала. Но не ратифицировала.
В тот же день в Риге на улице Малнавас пять раз судимым Сергеем Дмитриевым с целю ограбления был убит глава сети магазинов Interpegro Моисей Гуревич. В 1998 году убийца был приговорён к высшей мере наказания.
11 мая 1994 года Латвия установила дипломатические отношения с Таджикистаном.
11 мая 1993 года был принят Закон о дипломатической и консульской службе Латвийской Республики.
11 мая 1990 года на собрании сотрудников милиции Рижского гарнизона была принята резолюция о том, что они подчиняются только органам СССР, а декларацию о независимости рассматривают как государственный переворот.
11 мая 1945 года Совинформбюро сообщило: "Войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133 000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 563 пехотной дивизии генерал-лейтенант Нейман, командир 87 пехотной дивизии генерал-лейтенант Штрахвиц, командир 30 пехотной дивизии генерал-майор Хенце, командир 263 пехотной дивизии генерал-майор Хеман, командир 24 пехотной дивизии генерал-майор Шульц и командир боевой группы 21 авиаполевой дивизии генерал-майор Барт. Всего учтено трофеев: самолётов—75, танков и самоходных орудий—244, полевых орудий—948, миномётов—323, пулемётов—2.932, винтовок и автоматов—41.310, бронетранспортёров —130, автомашин—3.478, тракторов и тягачей—215, радиостанций—223, повозок с военными грузами—3.332, лошадей—11.280. Приём пленных и учёт трофеев продолжается. Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского залива и Балтийского моря".
11 мая 1938 года в Елгаве президент Карлис Улманис заложил памятную капсулу в основания здания Сельскохозяйственного факультета Латвийского университета — пристройке к дворцу герцога Бирона, переименованного в дворец Виестура. «Мы начинаем строить мост в прошлое, в такое прошлое, когда, по всем данным, наши предки здесь жили и руководили этой землёй» - сказал в своей речи Улманис.
11 мая 1932 года в Риге на берегу озера Юглас был открыт латвийский этнографический музей. Одноразовый билет в музей стоил 10 сантимов, а на весь сезон - 1 лат. Но за осмотр построек нужно было платить ещё 20 сантимов. Солдат и учащихся пускали бесплатно.
11 мая 1927 года в Лимбажи прошел обильный снегопад. Что было зафиксировано представителями прессы.
11 мая 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Специальная комиссия городской управы, занимавшаяся разработкою вопроса о постройке городского моста через Двину, закончила свою работу. Заключения представляются на утверждение городской думы. Комиссия по постройке моста через Двину представила два проекта. Председатель Аронет и члены комиссии Ягар, Рененкампф и Штейн нашли, что если обследование прочности ферм железнодорожного моста не даст благоприятных результатов, то, в первую очередь, надо будет построить мост в районе железнодорожных мостов, в противном же случае — в конце Вальдемаровской улицы. Члены же комиссии Эферт и Ламзе находят, что новый мост нужно построить против Старого города».
11 мая 1816 года сгорел северный корпус дворца Бирона в Митаве (Елгаве).
Фото - president.lv, газеты "Час" и "Латвияс Авизе", журнал "Неделя", книга "90 лет ЛР"