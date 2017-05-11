11 мая 2016 года медиа-координатор Большого субботника Мадара Лайцане сообщила агентству ЛЕТА, что во время Большого субботника в этом году в Латвии было собрано 1989 тонн мусора. Это было на 2% больше, чем на прошлогоднем субботнике, когда было собрано 1943,62 тонны бытовых отходов.

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в Риге, в Доме Черноголовых, латвийский и эстонский президенты Андрис Берзиньш и Тоомас Хендрик Ильвес представили эстонско-латышский и латышско-эстонский словари. Словари составлены Агентством латышского языка и Институтом эстонского языка и содержат более 40 тысяч слов.

11 мая 2014 года, около 4.30, в Вентспилсе в Северокурземскую региональную больницу с улицы Юрас с тяжелой травмой головы был доставлен 21-летний моряк из Нидерландов, которому причинили тяжкие телесные повреждения неподалеку от клуба Kiss. Это был военнослужащий с корабля противоминной группы НАТО, которые участвовали в международной операции по поиску мин Open Spirit 2014 («Открытый дух — 2014»). У голландца был проломлен череп, пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, состояние оценивалось как опасное для жизни. Утром в больницу прибыл специально оборудованный транспорт, чтобы транспортировать моряка вначале в Ригу, а затем специальным санитарным самолетом в Роттердам.



11 мая 2011 года посетившие Ригу представители города Грозного сказали журналистам, что улицу Джохара Дудаева в Риге можно было бы переименовать в улицу Махмуда Эсамбаева. Делегация из столицы Чечни, руководимая заместителем председателя совета депутатов Саид-Эми Хучиевым, прибыла с целью изучить опыт в организации водоснабжения, вывоза бытового мусора, реконструкции объектов городского хозяйства.

В тот же день начался сбор подписей избирателей по поправкам к Конституции о школьном образовании только на латышском языке, инициированным Национальным объединением.

11 мая 2010 года в Министерстве культуры состоялась встреча главы ведомства Интса Далдериса с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом и меценатами Борисом и Инарой Тетеревыми, во время которой была достигнута договорённость о завершении реставрации дворца на частные средства. Меценаты сообщили, что пожертвуют на завершение реставрации Рундальского дворца 500 000 латов.

В тот же день Parex banka за 3,8 миллионов латов продал развлекательный центр «Вернисаж» в Верманском парке Риги. Банк купил «Вернисаж» в 2001 году за 3,8 латов у ООО «Раймонда Паула музикалайс центрс Вернисажа».



11 мая 2009 года известный адвокат Андрис Грутупс в интервью, опубликованном в газете Latvijas Avizе, предсказал, что на предстоящих 6 июня выборах Рижской думы победят прорусские партии, что нанесёт ущерб развитию страны. Отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, может стать рижским мэром, Грутупс сказал: «Какой-нибудь космополит с большим или меньшим желанием симпатизировать России».

11 мая 2008 года из Латвии в Россию был вывезен важный стратегический груз. И хотя официальные лица это скрывали, журналистам удалось установить — в этот день с территории Латвии были вывезены отходы Саласпилсского ядерного реактора.



11 мая 2007 года на презентации исследовательского плана комиссии по стратегическому анализу на 2007 год и её новейших публикаций, президент Вике-Фрейберга сказала, что Латвии следует стараться сохранить свою идентичность и душу, чтобы не пропасть среди других стран. А "лучшим умам" Латвии следует продолжать изучать ситуацию в стране, чтобы давать оценку тому, где Латвия находится, а также бесстрастно и объективно обозревая и анализируя то, какими данными обладает страна, сказала Вике-Фрейберга.

В тот же день таможенное криминальное управление Службы госдоходов Латвии начало уголовный процесс в связи с самым крупным до сих пор контрабандным грузом горючего, который был отправлен в Латвию одним казахстанским предприятием. Сотрудники таможенного криминального управления и управления финансовой полиции задержали семь грузов горючего - 61 железнодорожную цистерну с 3170,92 тонн горючего, адресованных одному латвийскому предприятию. В сопроводительных документах было указано, что в цистернах находится растворитель.

11 мая 2006 года пограничная служба сообщила, что после усиления пограничного контроля в связи с чемпионатом мира по хоккею в Латвии за различные нарушения было задержано 254 человека. В том числе пограничники задержали пять человек, предъявивших шесть фальшивых документов.

В тот же день Суд Латгальского предместья Риги приговорил обвиняемого Сафара Багирова к штрафу в 900 латов за угрозу убить прокурора. В 2003 году Багиров в суде, после оглашения приговора по делу о вымогательстве, обругал прокурора специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Андрея Гвоздева, угрожая его убить. «Я тебя из-под земли достану, б**. Я за те бабки, которые я прокуратуре давал, я вас всех посажу, б**!»- заявил Багиров прокурору, сопровождая угрозы нескончаемыми ругательствами. Перед этим он также грозил телеоператору хроники, снимавшему в зале: «Если еще раз наведешь на меня камеру, я тебе башку разнесу». Подсудимый обвинялся в угрозе убийства, а также - в устном распространении ложных, позорящих другого человека измышлений.

11 мая 2005 года МИД РФ сообщил,что три латвийских журналиста были задержаны в России в связи с тем, что вели незаконную съемку в Псковской области. «Официально заявленная цель поездки: освещение празднования в Псковской области 60-летия Победы», - подчеркивал МИД РФ. 9 мая около 10 часов утра в городе Пыталово эти журналисты попались при осуществлении несанкционированной видеосъемки железнодорожного узла. При появлении сотрудников милиции латвийские журналисты предприняли попытку скрыться. Отснятые ими материалы были уничтожены, журналистам было предписано покинуть территорию России.

В тот же день Комиссия Сейма по иностранным делам завершила сегодня работу над проектом декларации об осуждении тоталитарного коммунистического режима СССР. В проекте декларации говорилось о необходимости репатриации бывших советских офицеров, сотрудников КГБ и их семей.

11 мая 2004 года в Балтийском море, в территориальных водах Швеции, пропало рыболовецкое судно Astrida из Лиепаи с шестью людьми на борту.

11 мая 2003 года в 01.42 ночи в Центральном районе Риги обрушился балкон четвертого этажа пятиэтажного здания по ул.Матиса 35. Части рухнувшего балкона упали на балкон второго этажа, на котором в этот момент находился мужчина. Спасатели передали пострадавшего врачам скорой помощи, доставившим его в больницу.

11 мая 2002 года директор Института Латвии Оярс Калниньш в опубликованном в газете Lauku Avize интервью заявил , что латышскую литературу в целях популяризации следует переводить на английский язык. Калниньш сказал, что следовало бы определить первые 10 важнейших книг, которые "мы бы перевели и выпустили в мир, - не только любимейшие нами, но и понятные и интересные для иностранцев".

11 мая 2001 года вступил в силу безвизовый режим между Латвией и Израилем.

В тот же день Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила доверить Латвии организацию чемпионата мира по хоккею в 2006 году. Как сообщалось на ihwc.net, убедительную поддержку Латвии оказали Россия, Германия и Канада.

В тот же день cпециализированная многоотраслевая прокуратура предъявила обвинения семерым солдатам обязательной службы подразделения специального назначения, избивавших других солдат. В общей сложности от избиений пострадало несколько десятков солдат, один был убит.

11 мая 2000 года Сейм Латвии отклонил представленный депутатами левых фракций проект закона о статусе живущих в Латвии борцов антигитлеровской коалиции, определяющий также их социальные гарантии, права и льготы.

В тот же день Сейм утвердил старшего прокурора Цесисского района Яниса Майзитиса в должности генерального прокурора. За утверждение Майзитиса проголосовали 79 депутатов, против - 1, воздержались - 15.

11 мая 1999 года премьер-министр Вилис Криштопанс подписал распоряжение о смещении Айнара Шлесерса с поста министра экономики, нарушив тем самым условия коалиционного договора. Шлесерс отреагировал на это заявлением, что реально правительством управляет мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

11 мая 1998 года на внеочередном заседании Сейма в последнем чтении был рассмотрен и принят новый Уголовный закон Латвии. Депутаты решили оставить в новом Уголовном законе смертную казнь за особо тяжкое преступление - убийствo при отягчающих вину обстоятельствах. За сохранение смертной казни проголосовали депутаты ТБ/ДННЛ, Народного движения "Латвияй" и депутаты КСЛ, СХД.

11 мая 1995 года Латвия присоединилась к всеобщей Конвенции по защите национальных меньшинств. В смысле, подписала. Но не ратифицировала.

В тот же день в Риге на улице Малнавас пять раз судимым Сергеем Дмитриевым с целю ограбления был убит глава сети магазинов Interpegro Моисей Гуревич. В 1998 году убийца был приговорён к высшей мере наказания.



11 мая 1994 года Латвия установила дипломатические отношения с Таджикистаном.

11 мая 1993 года был принят Закон о дипломатической и консульской службе Латвийской Республики.

11 мая 1990 года на собрании сотрудников милиции Рижского гарнизона была принята резолюция о том, что они подчиняются только органам СССР, а декларацию о независимости рассматривают как государственный переворот.

11 мая 1945 года Совинформбюро сообщило: "Войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133 000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 563 пехотной дивизии генерал-лейтенант Нейман, командир 87 пехотной дивизии генерал-лейтенант Штрахвиц, командир 30 пехотной дивизии генерал-майор Хенце, командир 263 пехотной дивизии генерал-майор Хеман, командир 24 пехотной дивизии генерал-майор Шульц и командир боевой группы 21 авиаполевой дивизии генерал-майор Барт. Всего учтено трофеев: самолётов—75, танков и самоходных орудий—244, полевых орудий—948, миномётов—323, пулемётов—2.932, винтовок и автоматов—41.310, бронетранспортёров —130, автомашин—3.478, тракторов и тягачей—215, радиостанций—223, повозок с военными грузами—3.332, лошадей—11.280. Приём пленных и учёт трофеев продолжается. Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского залива и Балтийского моря".



11 мая 1938 года в Елгаве президент Карлис Улманис заложил памятную капсулу в основания здания Сельскохозяйственного факультета Латвийского университета — пристройке к дворцу герцога Бирона, переименованного в дворец Виестура. «Мы начинаем строить мост в прошлое, в такое прошлое, когда, по всем данным, наши предки здесь жили и руководили этой землёй» - сказал в своей речи Улманис.



11 мая 1932 года в Риге на берегу озера Юглас был открыт латвийский этнографический музей. Одноразовый билет в музей стоил 10 сантимов, а на весь сезон - 1 лат. Но за осмотр построек нужно было платить ещё 20 сантимов. Солдат и учащихся пускали бесплатно.



11 мая 1927 года в Лимбажи прошел обильный снегопад. Что было зафиксировано представителями прессы.

11 мая 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Специальная комиссия городской управы, занимавшаяся разработкою вопроса о постройке городского моста через Двину, закончила свою работу. Заключения представляются на утверждение городской думы. Комиссия по постройке моста через Двину представила два проекта. Председатель Аронет и члены комиссии Ягар, Рененкампф и Штейн нашли, что если обследование прочности ферм железнодорожного моста не даст благоприятных результатов, то, в первую очередь, надо будет построить мост в районе железнодорожных мостов, в противном же случае — в конце Вальдемаровской улицы. Члены же комиссии Эферт и Ламзе находят, что новый мост нужно построить против Старого города».

11 мая 1816 года сгорел северный корпус дворца Бирона в Митаве (Елгаве).

Фото - president.lv, газеты "Час" и "Латвияс Авизе", журнал "Неделя", книга "90 лет ЛР"