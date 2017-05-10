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В этом году, скорее всего, депутатам придется приходить на собрания в парламент и летом, чтобы успеть рассмотреть все законопроекты по реформам в налоговой сфере. Такое предположение в эфире радио Baltkom выразил председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс, комментируя вопросы налоговой политики на 2018-2020 годы.

"Депутаты парламента очень хотят, чтобы пакет документов, связанный с налоговой реформой, попал в Сейм до летнего перерыва. Возможно, в этом году депутатам еще придется несколько раз прийти на собрания и летом. Все будет зависеть от количества законопроектов, которые предстоит рассмотреть. Если по этому поводу возникнут споры, то процесс может и затянуться",- рассказал Вуцанс.

Он также отметил, что Кабинет министров, работая над бюджетом, обязуется выделить на финансирование здравоохранения как минимум 4% ВВП .

"Где найти эти средства? Это задача для Министерства финансов. В этом вопросе мяч находится на стороне правительства и оно должно найти эти деньги", - заявил депутат.

Напомним, что правительство Латвии решило перенастроить систему налогообложения. Руководством к действию служат основные принципы налоговой политики, разработанные Министерством финансов.