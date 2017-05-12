12 мая 2015 года Полиция безопасности за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов снова задержала публициста Лато Лапсу. Он опять не подчинился требованию прекратить съемки входа в здание ПБ на ул. Эрглю. 29 апреля Лапса уже задерживался за то же самое. Сам Лато Лапса позже пояснил: он хочет вывести на чистую воду сотрудников ПБ, которые «крышуют» бизнесменов и ездят на дорогих машинах. Но поскольку у него несколько раз уже возникали проблемы со съемкой у здания ПБ, то, 12 мая он взял с собой неработающую камеру без карты памяти. Журналист настаивал, что имеет полное право находиться с камерой в общественном месте.

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7000 педагогов, собравшихся на пикет на Домской площади в Риге, освистали премьер-министра Лаймдоту Страуюму, которая пришла поговорить с участниками акции протеста. Она признала, что зарплаты учителей в Латвии - одни из самых маленьких в Европейском союзе, но проблема заключается в системе. "Система должна быть преобразована", - заявила премьер. Во время выступления протестующие пытались прервать премьера выкриками о недоверии правительству, а также предупреждали о том, что готовы бастовать, если ничего не изменится.



12 мая 2012 года в Риге состоялось открытие отреставрированного исторического здания аэропорта "Спилве", впервые открытого в 1954 году.

В тот же день на территории больницы им. Паула Страдиньша в Риге, в углублении полуподвального окна возле одного из корпусов, был найден труп фотографа Валдиса Лавриновича, который месяц пролежал никем не замеченный. Как сообщили в больнице, фотограф обратился в отделение скорой помощи и провел там семь часов - с 16 до 23 часов. Медицинская документация подтвердила, что Лавриновичу были проведены все исследования и состояние позволяло выписать его из больницы в тот же день. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что фотограф умер естественной смертью. В организме погибшего было обнаружено 2,58 промилле алкоголя.

В тот же день в инфекционном отделении Резекненской больницы, где лечатся дети, обрушился потолок. Посыпался бетон и упали люстры. Малыши перепугались и плакали, сообщила программа телеканала LNT Tautas balss. Свидетели рассказывали, что дыра в потолке была огромной, была видна вентиляция и провода. Упали две тяжелые лампы, и некоторые мамы чудом спаслись от травм - вышли погулять в коридор перед самым обрушением. Однако руководитель больницы Диана Гаваре-Карпова тогда сообщила, что это был не потолок, а часть перекрытий из путопласта.

12 мая 2010 года вице-мэр Риги Айнарс Шлесерс сообщил в в интервью агентству LETA, что в 2011 году в Риге будет создано множество новых рабочих мест. В качестве примера Шлесерс упомянул Северный транспортный коридор, при создании которого появится более 10 000 рабочих мест. А также выставочный центр у аэропорта и ряд проектов в Рижском свободном порту.



В тот же день представительница Рижского зоопарка Лаура Лидака сообщила журналистам, что ночью ожидается приезд из Англии амурского тигра Васи — жениха для тигрицы Катрин. Тигр прибыл, но в марте 2012 года скончался.

12 мая 2009 года работники Рижского регионального управления полиции задержали 32-летнего мужчину, который подстерегал малолетних девочек, затаскивал в подъезд и порол ремнем. Как сообщил начальник криминального управления РРУП Андрей Гришин, по данным полиции, на счету мужчины семь подобных эпизодов, но несколько попыток ему не удалось осуществить. Первые подобные случаи в Риге были зарегистрированы в конце апреля. Мужчина высматривал на улице маленьких девочек в возрасте от 7 до 10 лет, на которых были колготки, затем силой затаскивал в ближайший подъезд, поднимался на верхний этаж лестничной площадки, снимал с детей колготки и отшлёпывал рукой, а затем бил ремнем. Задержанный уже имел судимости за развратные действия с малолетними в 1997 году и 2003 году.

В тот же день после заседания правительства министр финансов Эйнарс Репше заявил о том, что Латвия близка к низшей точке экономического спада или «дну ямы».

В тот же день в окрестностях Цесиса прошел мокрый снег. Небо над городом затянули дождевые облака, из которых вначале пролился дождь, а затем стали падать крупные хлопья мокрого снега.

12 мая 2008 года прокуратура Центрального района Риги вынесла решение о наказании обвиняемого в хулиганстве 22-летнего ирландца, 25 апреля позировавшего голым у памятника Свободы. За это нарушение иностранный гражданин должен будет заплатить штраф в размере десяти минимальных месячных зарплат, что составляет 1600 латов. Молодой человек полностью признал свою вину и принес извинения всем, кого оскорбил своим поступком.

В тот же день премьер-министр Латвии Иварс Годманис на встрече с послом России Александром Вешняковым указал, что Латвия очень заинтересована в том, чтобы председатель правительства РФ Владимир Путин принял участие в саммите государств региона Балтийского моря. Путин не приехал.

12 мая 2007 года Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) единогласно выдвинула на пост президента Латвии Дайниса Иванса, а объединение Латвийской первой партии/"Латвийского пути" (ЛПП/ЛП) – Карину Петерсоне.

12 мая 2006 года примерно в 14.00 Каспарс Рибенс со своего мобильного телефона от спортзала Skonto позвонил по телефону Государственной пожарно-спасательной службы 112 и сообщил о якобы подложенном у одного из мест проведения хоккейных матчей Чемпионата мира взрывном устройстве. Сотрудникам оперативных служб пришлось обыскать и зал Skonto, и "Арену "Рига". 2 августа суд Видземского предместья Риги приговорил Рибенса году лишения свободы Подсудимый свою вину признал и сказал, что хотел просто пошутить.



12 мая 2005 года Рижский окружной суд признал Каспарcа Петрова виновным в 13 умышленных убийствах и приговорил его к пожизненному заключению. Петров стал "рекордсменом" по числу убийств. В общей сложности в уголовном деле Петрова -- 55 преступных эпизодов. По трем эпизодам Петров был признан виновным в ограблении, связанном с нанесением тяжких телесных повреждений пострадавшим; в 35 случаях - в ограблении, связанном с проникновением в помещение; в трех случаях - в краже. По 13 эпизодами он признан виновным в убийстве, совершенном лицом, ранее уже совершавшим убийства, а в остальных случаях суд определил наказание или за попытку убийства с целью ограбления, или за намеренное нанесение тяжких телесных повреждений, которые послужили причиной смерти пострадавшего.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял декларацию «Об осуждении тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР на территории Латвии», предусматривающую репатриацию бывших советских военнослужащих в Россию. В декларация говорилось, что Сейм поручит правительству в течение трех месяцев сформировать комиссию из специалистов для подсчета ущерба, нанесенного Латвии коммунистическим режимом.

12 мая 2004 года около 11 часов шведские спасатели обнаружили в Балтийском море затонувшее латвийское рыболовное судно Astrida. Остов судна находился на глубине 15-20 метров недалеко от Аландских островов. Его обнаружил корабль шведской береговой охраны. Около 16.30 шведские водолазы обнаружили в корпусе судна тела погибших рыбаков.

12 мая 2003 года лидер Социалистической партии Латвии Альфредc Рубикс заявил, что в нынешних условиях вступление Латвии в ЕС станет самоубийством. Он указал, что от вступления страны в ЕС пострадают пенсионеры, так как цены резко возрастут, а социальная политика останется в ведении государства, что не гарантирует повышения пенсий. От вступления в ЕС пострадают также предприниматели и крестьяне. "Латвия не сможет принимать своих программ по рыболовству и сельскому хозяйству — все будет определять Брюссель", — предсказал Рубикс.

12 мая 2001 года в Риге на улице Вальню 47 на тротуаре был обнаружен 200-граммовый брикет тротила с самодельными пусковым механизмом. Как выяснилось, механизм взрывного устройства был непригоден для приведения взрывчатого вещества в действие.

12 мая 2000 года из-за сильного ветра был отменен "Полет балтийского единства" на воздушных шарах, во время которого лидеры движения "пробуждения" Латвии, Литвы и Эстонии намеревались пересечь латвийско-литовскую границу символизируя Балтию без границ на пути в Европейский союз. Полет собирались совершить Эдгар Сависаар, Арнольд Рюйтель, Дайнис Иванс и Ромуалдас Озолас, а также представители ряда посольств и другие известные лица.

12 мая 1999 года председатель экспертной комиссии Мартиньш Ритиньш на дегустации произведенных в Латвии продуктов питания в рамках акции "Латвийский товар XXI веку" сообщил, что из 31 представленного товара лучшими были признаны пиво "Пиебалгас", шпроты АО "Банга", помидоры АО "Марупе", конфеты "Готиня" производства АО "Туриба" и кисло-сладкий хлеб "Мадонас майзниекс".

12 мая 1998 года в Риге около 14.00 часов у дома по улице Деглава 26с дворником был обнаружен полиэтиленовый мешок со взрывным устройством. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецподразделения «Омега» Полиции безопасности выяснили, что в черном мешке находится боевая минометная мина. Мина была нейтрализована и вывезена.

12 мая 1994 года Народный фронт Латвии устроил субботник в рижском зоопарке.

12 мая 1990 года в Таллине прошла первая официальная встреча руководителей балтийских стран - Анатолия Горбунова, Витаутаса Ландсбергиса и Арнольда Рюйтеля.

12 мая 1984 года в Риге вышел 10 000-й номер газеты «Советская молодежь». Всего вышло 13 944 номера.

12 мая 1945 года Совинформбюро сообщило: « Войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 12 мая сдалось в плен 140.408 солдат и унтер-офицеров, 5.083 офицера и 28 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник штаба Курляндской группы немецких армий генерал-лейтенант Ферч, командир 38 армейского корпуса генерал артиллерии Герцог, командир 1 армейского корпуса генерал-лейтенант Узингер, командир 10 армейского корпуса генерал артиллерии Томашни, командир 205 пехотной дивизии генерал-майор Гизе, командир 132 пехотной дивизии генерал-майор Демме, командир 225 пехотной дивизии генерал-майор Риссе, командир 300 пехотной дивизии генерал-майор Эберт, командир 81 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бенцевени, командир 16 армейского корпуса генерал-лейтенант Вебер, командир 207 охранной дивизии генерал-майор Бауэр, комендант Курляндского укреплённого района генерал-лейтенант Банд, комендант города Либавы генерал-майор Мюллер, начальник тыла Курляндской группы армий генерал-майор Раузер, начальник ветеринарной службы Курляндской группы армий генерал-лейтенант Келер. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: самолётов—75, танков и самоходных орудий—307, полевых орудий— 1 427, миномётов—557, пулемётов—3 879, винтовок и автоматов—52 887, бронетранспортёров—219, радиостанций—310, автомашин — 4 281, тракторов и тягачей—240, повозок с военными грузами — 3442, лошадей — 14 056».



12 мая 1938 года газета «Яунакас Зиняс» на первой странице публикует речь президента Улманиса «Наше будущее ярче прошлого», произнесённую в Елгаве. Речь прерывалась аплодисментами, криками «Лай дзиво!» и патриотическими песнями, указывала газета.



12 мая 1933 года Рижским окружным судом была зарегистрирована партия «Перконкрустс» («Громовой крест») - националистическая и антисемитская организация. Учредительное собрание состоялось 17 мая. Решением того же суда 30 января 1934 года была закрыта и формально распущена, однако продолжала действовать нелегально.

12 мая 1924 года в Ригу на аэродром Спилве прибыл первый пассажирский самолет «Юнкерс» из Кенигсберга с двумя пассажирами. Дальше он должен был лететь в Таллин, но причине плохого прогноза погоды, остался на ночь на аэродроме в Риге. В тот же вечер, во время грозы, внезапным порывом урагана аэроплан был сорван с цепи и подброшен два раза в воздух на высоту 6 метров. В результате чего разбился. Аэроплан принадлежал Латвийскому обществу воздушного сообщения, которое потерпело убытки в 25 тысяч латов. Самолёт отправили на ремонт в Германию, в Дессау, на завод Юнкерс. Об этом сообщила газета «Сегодня».

12 мая 1917 года в Валке была основана партия Латвийский крестьянский союз. Председателем правления был избран Карлис Улманис.

12 мая 1899 года в Риге на 28 предприятиях бастовало более 7000 рабочих.

Фото - mixnews.lv, Рижский зоопарк, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", Википедия.