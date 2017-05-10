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Я приветствую всех из Кёльна, где на чемпионате мира по хоккею – так же, как и в Париже, впрочем – к этой минуте за спиной у всех команд по три сыгранных матч. Почти что половина группового этапа. Так что сегодня делаем выводы – для кого-то приятные, для кого-то не очень.

Вывод первый. Латвия пока непобедима.

Это действительно выдающийся результат латвийской команды, который предсказать заранее было просто невозможно. Но три матча – три победы. И именно латвийцы сейчас возглавляют турнирную таблицу группы А. Пусть соперники у них были пока не самые сильные (напомню, датчане повержены со счетом 0:3, итальянцы – 1:2, а словаки – 1:3). Но эти результаты говорят о том, что у латвийской команды все в порядке с обороной и игровой дисциплиной. Теперь ей предстоят куда более убойные поединки – с Россией, Швецией и США. Но и сделанного на старте задела может хватить в итоге для выхода в плей-офф. Вывод второй. Лузерство финнов.

Для сборной Суоми нынешний год просто провальный по сравнению с предыдущим. На молодежный чемпионат мира финны вышли в ранге действующего чемпиона и… Даже в плей-офф, куда попадает 8 из 10 команд пробиться не смогли. Боролись за выживание в элите.

На взрослом ЧМ-2016 в Москве финны тоже дошли до битвы за «золото» с канадцами. Но вот сейчас прошлогодний финалист начал турнир из рук вон плохо и находится только на шестом месте в группе.

Единственная победа над белорусами добыта с большим трудом – 3:2. А вот два других результата говорят о том, что сборная Суоми к турниру не готова. Неужели и тут мимо плей-офф? Похоже на то.

Вывод третий. Россия и Канада на своем уровне Пока оба лидера двигаются по турниру без сбоев. Три матча – три победы.

При этом россияне активнее громят слабачков, а канадцы более уверенно побеждают сильных соперников. В зачет «кленовым» - победа над чехами – 4:1. И я просто не вижу, кто может канадцам помешать удержать первое место в группе В.

Российская сборная выиграла у шведов только по буллитам, в остальном матч был равный. Но шведы также в борьбе проиграли и американцам, причем, в основное время. Так что в группе «А» многое решит очная ставка Россия – США.

Однако пока есть основания надеяться, что мы все же увидим на ЧМ финал мечты Россия – Канада. И посмотрим, что изменилось в этом культовом противостоянии за два года.

Николай Яременко, главный редактор российского издания «Советский спорт», специально для радио Baltkom.