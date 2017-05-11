Кандидату в мэры Риги не хватает денег на рекламу в СМИ (5)

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Эксклюзив | 11 мая 2017 года, 20:45

На предвыборную пиар-компанию Юте Стрике, которая выставила свою кандидатуру на пост мэра Риги от Новой консервативной партии, не хватает средств. Поэтому политическая сила объявила сбор средств в размере не менее 6000 евро, чтобы транслировать на радиостанциях ролики с ее предвыборной речью.

"Вчера начали компанию поддержки по сбору средств на трансляцию выступления Юты Стрике по радио. В течение дня собрали более 1000 евро! Спасибо всем!", - сказано в сообщении Консервативной партии, распространенном в Twitter.

Тем временем, одна из пользовательниц социальной сети, которой удалось послушать радиоролик Юты Стрике, указала, что такое впечатление, что "к ее виску приставили пистолет". "Ну и тон Юты Стрике в радиоролике Консервативной партии. Знаете, такое чувство, что к моему виску приставили пистолет".

Как сообщалось, бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию, которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.

1 марта на пресс-конференции партии она заявила, что будет кандидатом в мэры столицы от НКП. Борданс также сообщил, что будет участвовать в выборах и тоже станет одним из кандидатов на пост мэра.

Как заявила Стрике в интервью радио Baltkom новая консервативная партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, однако с "Согласием" в коалицию не войдет.

Комментарии 5
Уууу23 минуты назад
Стрельчёнка с конторой в суде на@бывай, денег ей не хватает (шалава !
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eiroskeptiki.lv23 минуты назад
Срам какой!
У нас тоже денег негусто, но мы не побираемся!
А чего бы ей было не взять у Америкса быстрый кредит?
Под мэрство со 100%-ным успехом?
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Не Лоялен16 минут назад
Вот куда эта истеричка лезет?Кто за нее голосовать будет?Сидела бы и не отсвечивалась!Кому ты тут нафиг нужна?
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