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На предвыборную пиар-компанию Юте Стрике, которая выставила свою кандидатуру на пост мэра Риги от Новой консервативной партии, не хватает средств. Поэтому политическая сила объявила сбор средств в размере не менее 6000 евро, чтобы транслировать на радиостанциях ролики с ее предвыборной речью.

"Вчера начали компанию поддержки по сбору средств на трансляцию выступления Юты Стрике по радио. В течение дня собрали более 1000 евро! Спасибо всем!", - сказано в сообщении Консервативной партии, распространенном в Twitter.

Vakar uzsākām atbalsta vākšanas akciju Jutas Strīķes uzrunas atskaņošanai radio. Dienas laikā saņēmām virs 1000 EUR! Paldies visiem! pic.twitter.com/2jPCX4S09Z — Konservativie (@konservativie) May 10, 2017

Тем временем, одна из пользовательниц социальной сети, которой удалось послушать радиоролик Юты Стрике, указала, что такое впечатление, что "к ее виску приставили пистолет". "Ну и тон Юты Стрике в радиоролике Консервативной партии. Знаете, такое чувство, что к моему виску приставили пистолет".

Jutas Strīķes tonis Konservatīvo radiorullītī - zin, tāda sajūta, ka man pistoli tur pie deniņiem. — Aija Kaija (@bottija) May 11, 2017

Как сообщалось, бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию, которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.

1 марта на пресс-конференции партии она заявила, что будет кандидатом в мэры столицы от НКП. Борданс также сообщил, что будет участвовать в выборах и тоже станет одним из кандидатов на пост мэра.

Как заявила Стрике в интервью радио Baltkom новая консервативная партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, однако с "Согласием" в коалицию не войдет.