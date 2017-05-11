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Я, Николай Яременко, приветствую Вас из Кельна, где сегодня сборные России и Латвии проведут свои четвертые поединки на чемпионате мира по хоккею.

Накануне сенсаций не было. США без особого напряжения переиграли итальянцев 3:0. С таким же счётом Швейцария обыграла Белоруссию, для которой тема сохранения прописки в элите мирового хоккея становится всё актуальнее. Финляндия, похоже, все-таки собралась и преодолела кризис старта турнира: финнами повержена Словения 5:2. А вот к проблемам Словакии на этом турнире все потихоньку начинают привыкать – 2:3 по буллитам проиграли словаки хозяевам – немцам.

У Латвии пока 9 очков, но хватит ли этого количества для прохода в плей-офф – большой вопрос: хотя бы одно-два очка надо будет набрать в оставшихся поединках – с США, Россией и Германией. Ближайший же матч – со Швецией – сегодня, 11 мая, в 21:15.

У России 8 очков, ближайшая игра – сегодня, в 17:15, с датчанами. В случае успеха (и при условии неудачи латвийцев) Россия поднимется на первую строчку в группе. Ещё два сегодняшних поединка не внушают сомнений о результате: Чехия – Норвегия и Канада – Франция.

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что в матче чемпионата мира по хоккею против датчан ворота будет защищать Андрей Василевский.

Почему Андрей выходит в четвёртом стартовом матче подряд? У нас есть тренер по вратарям Рашит Давыдов, который разговаривает с вратарями. Ему лучше знать, кто как себя чувствует, потому что нам нужно побеждать. Цель не в том, чтобы какие-то голкиперы получили практику на чемпионате мира, - рассказал Витолиньш.

Из любопытных новостей, сопровождающих турнир. В ледовом дворце «АккорХотелс-Арена» на парижской части турнира, оказалось, нет возможности приобрести шайбы с логотипом турнира. Сделано это из соображений безопасности. Об этом сообщают менеджеры точек продаж атрибутики. Они жалуются: дескать, уже устали объяснять людям, что на арене они купить шайбы не могут. При этом в Кельне продают шайбы, на всех турнирах продают шайбы, но в Париже свои правила - здесь боятся, что шайбы могут полететь на лед.

Итак, нам сегодня есть за кого болеть: в 17.15 за россиян, в 21.15 за Латвию.

Плей-офф все ближе, групповая стадия аккурат сегодня преодолевает экватор.

Дальше будет жарко.

Николай Яременко, главный редактор российской газеты «Советский спорт», сайта sovsport.ru, специально для радио Baltkom.