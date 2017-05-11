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Латвия всегда будет испытывать кадровый голод. Об этом в эфире радио Baltkom заявил консультант по отбору управляющего персонала Виестурс Лиегис, говоря о профессиональной компетентности людей, занимающих руководящие должности.

"Компетентных управленцев мало не только в Латвии, но и во всем мире. Найти хорошего управленца, словно найти иголку в стоге сена", - заявил Лиегис.

Он добавил, что экономическая ситуация сейчас находится в зоне турбулентности, поэтому требования к руководителям часто меняются.

"Все бизнес-модели сейчас основываются на дигитализации. Молодое поколение легко следует новым тенденциям, но зато у него отсутствует опыт работы на руководящих постах. У управленцев более старшего поколения, наоборот, опыт имеется, но они обладают более слабыми знаниями в техническом смысле", - отметил Лиегис.

Он также рассказал о том, что в Латвии есть такие индустрии, где хороших топ-менеджеров просто нет, а если и есть, то в количестве 10 человек. Поэтому приходится переманивать специалистов из одного проекта в другой.