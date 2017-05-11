Эксперт: Латвия всегда будет испытывать кадровый голод (+ОПРОС) (11)

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Эксклюзив | 11 мая 2017 года, 09:05

Латвия всегда будет испытывать кадровый голод. Об этом в эфире радио Baltkom заявил консультант по отбору управляющего персонала Виестурс Лиегис, говоря о профессиональной компетентности людей, занимающих руководящие должности.

"Компетентных управленцев мало не только в Латвии, но и во всем мире. Найти хорошего управленца, словно найти иголку в стоге сена", - заявил Лиегис.

Он добавил, что экономическая ситуация сейчас находится в зоне турбулентности, поэтому требования к руководителям часто меняются.

"Все бизнес-модели сейчас основываются на дигитализации. Молодое поколение легко следует новым тенденциям, но зато у него отсутствует опыт работы на руководящих постах. У управленцев более старшего поколения, наоборот, опыт имеется, но они обладают более слабыми знаниями в техническом смысле", - отметил Лиегис.

Он также рассказал о том, что в Латвии есть такие индустрии, где хороших топ-менеджеров просто нет, а если и есть, то в количестве 10 человек. Поэтому приходится переманивать специалистов из одного проекта в другой.

Комментарии 11
алекс3 часа назад
Что ,закончились умные латыши?Так этого и добивались все годы независимости.Умные могут анализировать и думать,а такие не нужны-главное ж это язык.Основа всех основ в стране,а не мозг.И лучше пусть управляет туповатый латыш,чем умный русский,потому как поднимать надо своих даже в ущерб бизнесу.
Поэтому,пока будут на руководящие посты набирать в большей частью по нацпризнаку,а не по уму,знай ты хоть латышский лучше самих латышей-ничего не поменяется в стране,притом нация то с гулькин нос в количественном выражении(та ,что осталась в стране)
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Крик3 часа назад
Никакой общей Мировой тенденцией нет. Скупость, жадность, лень и тупая амбициозность - эта привилегия отдельно выбранной страны, все перечисленные пороки сами по себе не рассасываются, начните платить и увидите результат в стремлении, пока же смешны даже размышления об этом.
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lol3 часа назад
vai ZOOparkā beidzās kanddāti ? hmm, kautkā neticami !
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