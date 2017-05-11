Защитники животных провели очередной пикет "За человечный цирк" (6)

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Эксклюзив | 11 мая 2017 года, 09:36

Сегодня в 8.30 несколько организаций по защите животных около здания Сейма провели очередную акцию протеста "За человечный цирк". Как сообщили представители общества "Свобода животных", цель акции - поддержать поправки о запрете на использование диких животных в цирке.

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У здания Сейма на акцию протеста "За человечный цирк" собрались около 250 человек, а чуть более 20 человек - на митинг в поддержку использования диких животных в цирковых представлениях.

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Участники акции "За человечный цирк" скандировали лозунги: "Жестокость - не культура!", а их противники - "Руки прочь от цирка!"

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Участники обеих акций держали в руках плакаты с надписями, выражающими их мнения.

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В пикете приняли участие организации "Свобода животных", "Всемирный фонд природы", "Друзья земли", "Друг животных", "Улубеле", "homo ecos:" и другие.

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Напомним, Сейм 30 марта концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на использование в цирковых представлениях диких животных. Ранее парламентские комиссии не поддержали эти поправки.

Поправки должны распространяться также на передвижные цирки, которые зарегистрированы в ЕС и могут свободно перемещаться в его границах, и на передвижные цирки из третьих стран. Запрет не будет распространяться на использование в цирковых представлениях домашних и сельскохозяйственных животных.

Сейм еще должен рассмотреть эти поправки во втором и третьем чтениях.

В Сейм подано 26 тыс. подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.

Комментарии 6
Парадокс1 час назад
Эх люди,у нас пол страны живут хуже чем звери в цирке.Зверей хоть кормят регулярно,а наши пенсионеры живут в проголодь и почему-то ни кто не собирает подписи,не пикетирует парламент,парадокс.
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Gleb Perov2 часа назад
Видимо это они хорьков со звероферм выпускают, меня также интересует такой вопрос, вегетарианцы они или нет, почему не защищают бедных свиней, бычков, курей, которых даже в цирке прыгать нд заставляют, а забивают и отправляют на переработку. Как то они избирательно защищают животных и на чьи деньги существует это общество.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
А чем у нас в стране не человечий цирк?
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