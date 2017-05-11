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Сегодня в 8.30 несколько организаций по защите животных около здания Сейма провели очередную акцию протеста "За человечный цирк". Как сообщили представители общества "Свобода животных", цель акции - поддержать поправки о запрете на использование диких животных в цирке.

У здания Сейма на акцию протеста "За человечный цирк" собрались около 250 человек, а чуть более 20 человек - на митинг в поддержку использования диких животных в цирковых представлениях.

Участники акции "За человечный цирк" скандировали лозунги: "Жестокость - не культура!", а их противники - "Руки прочь от цирка!"

Участники обеих акций держали в руках плакаты с надписями, выражающими их мнения.

В пикете приняли участие организации "Свобода животных", "Всемирный фонд природы", "Друзья земли", "Друг животных", "Улубеле", "homo ecos:" и другие.

Напомним, Сейм 30 марта концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на использование в цирковых представлениях диких животных. Ранее парламентские комиссии не поддержали эти поправки.

Поправки должны распространяться также на передвижные цирки, которые зарегистрированы в ЕС и могут свободно перемещаться в его границах, и на передвижные цирки из третьих стран. Запрет не будет распространяться на использование в цирковых представлениях домашних и сельскохозяйственных животных.

Сейм еще должен рассмотреть эти поправки во втором и третьем чтениях.

В Сейм подано 26 тыс. подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.