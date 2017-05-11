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Служба госдоходов (СГД) знает, что является лидером среди госучреждений по количеству дисциплинарных дел. Об этом в интервью радио Baltkom заявила главный юрист юридического отдела Управления по руководству персоналом СГД Диана Рубине.

"Это связано с тем, что в нашем учреждении работает большое количество должностных лиц – почти 4000 человек. Чаще всего дисциплинарные дела в отношении должностных лиц СГД были заведены из-за различных нарушений, совершенных ими на работе, однако бывают и случаи, когда мы получаем заявление от физического или юридического лица с жалобой на конкретного работника", - рассказала она.

По словам Рубине зачастую дисциплинарные дела были заведены на работников из-за таких нарушений, как невыполнение своих обязанностей.

"В том числе – необоснованное, некачественное или своевременное невыполнение обязановтей, а также за халатное отношение к ним. Кроме того дисциплинарные дела были заведены в отношении должностных лиц СГД за использование гостайны или нарушение правил безопасности. Реже дисциплинарные дела были заведены за превышение своих полномочий и очень редко - за порчу или потерю денежных средств и имущества, за некорректное отношение к клиенту при выполнении обязанностей", - отметила юрист.

В последние годы значительно уменьшилось число дисциплинарных дел в отношении государственных служащих, и оспаривать наказания они не спешат, сообщала газета Dienas Bizness со ссылкой на данные Министерства финансов.

За период с 2013 по 2016 год министерства и подведомственные им учреждения возбудили 358 дисциплинарных дел против своих сотрудников.