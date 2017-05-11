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Уже не раз люди, попадающие волею случая в больничные палаты латвийских больниц, выражали свое недоумение по поводу условий в больничных палатах, где людям приходится проводить некоторое время на лечении. На этот раз свое возмущение состоянием больничных палат в рижской больнице "Гайльэзерс" выразила пользовательница соцсети микроблогов Twitter Дайна Байдекалне, дочь репрессированного, мать двоих детей.

"Как такое возможно в Независимой Латвии? Больница Гайльэзерс. Палата", - написала женщина.

Vai kas tāds ir iespējams Neatkarīgajā Latvijā? Gaiļezera slimnīca. Palāta pic.twitter.com/QirErDp6tF — Daina Baidekalne (@Dainabkalne) 11 мая 2017 г.

Как сообщал портал Mixnews, ранее большой ажиотаж вызвала публикация Елены Пексте в Facebook о плачевном состоянии больничных палат, в которых приходится проводить время больным детям и их матерям.

После публикации в СМИ, на портале общественных инициатив Manabalss.lv Елена инициировала сбор подписей за предоставление средств на ремонт Детского отделения клинической больницы "Гайльэзерс".