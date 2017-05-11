Пациенты в шоке от палат в Гайльэзерс: как такое возможно в независимой Латвии? (56)

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Эксклюзив | 11 мая 2017 года, 19:10

Уже не раз люди, попадающие волею случая в больничные палаты латвийских больниц, выражали свое недоумение по поводу условий в больничных палатах, где людям приходится проводить некоторое время на лечении. На этот раз свое возмущение состоянием больничных палат в рижской больнице "Гайльэзерс" выразила пользовательница соцсети микроблогов Twitter Дайна Байдекалне, дочь репрессированного, мать двоих детей.

"Как такое возможно в Независимой Латвии? Больница Гайльэзерс. Палата", - написала женщина.

Как сообщал портал Mixnews, ранее большой ажиотаж вызвала публикация Елены Пексте в Facebook о плачевном состоянии больничных палат, в которых приходится проводить время больным детям и их матерям.

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После публикации в СМИ, на портале общественных инициатив Manabalss.lv Елена инициировала сбор подписей за предоставление средств на ремонт Детского отделения клинической больницы "Гайльэзерс".

Комментарии 56
леший1 час назад
это что теперь передаётся по наследству?---дочь политрепрессированного!----а подписаться проще, типа гражданка Дайна, нельзя что ли?----чем эта выдра отличается от простого народа
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Махир Джалилов1 час назад
Это тоже ,, выдающийся,, успех латвийских властей , есть чем гордиться !
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Tvoja sovestj2 часа назад
Nezabudte Rossiju obvinitj...eto buduis4ee vsej Latvii s etim praviteljstvom... a vi pojdjote i snova za nih progolosuete
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