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Надо не запрещать использовать в цирке животных, надо заняться улучшением условий для их содержания. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил заслуженный артист России, дрессировщик тигров и носорогов Сергей Нестеров, комментируя решение Сейма Латвии запретить в цирковых представлениях использовать диких животных.

"Я считаю, по меньшей мере, это решение глупостью, потому что, в данном случае, в самой Латвии не так много цирков и рижский цирк - один из старейших цирков, это означает потерю зрительского интереса к цирку, как к таковому", - указал дрессировщик.

Кроме того, по мнению Нестерова, если животное рождено в неволе и выращено людьми, то оно уже не является диким.

Как указал эксперт, проще всего запретить, когда на самом деле можно подойти к этому вопросу с другой стороны, не запрещать, а создавать комфортные условия для содержания таких животных.

"Лучше бы в цирке, в неволе условия создавали для содержания животных и выдавали аттестаты дрессировщикам, которые бы свидетельствовали об их квалификации для работы с дикими животными. Вот это был бы правильный подход. А запрещать - это неправильно. Я считаю, это большой глупостью. Ну, а кроме того, это очень сильное лобби партии "зеленых", только и всего. Они просто отрабатывают свои деньги", - считает Нестеров.

В латвийских цирках нет постоянно используемых диких животных, тем не менее, они ввозятся в страну с гастролирующими цирковыми труппами из других стран.

Напомним, что проект поправок Сейму предстоит рассмотреть еще в третьем чтении.

фото: Белорусская военная газета