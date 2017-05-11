Эксклюзив |

Рижанин по имени Андрей опубликовал в социальной сети Facebook свою версию кульминационного мероприятия празднования 9 мая в Риге - салюта в честь Дня Победы.

"Так выглядел салют в Риге в Самый светлый и святой праздник в честь дня Победы в Великой отечественной войне, в которой принимали участие наши деды и бабушки. Спасибо организаторам", - написал молодой человек.

В качестве музыкального сопровождения к видео, заснятом с помощью дрона, парень поставил песню в исполнении Андреа Бочели и Сары Брайтман "Cоn te partiro". Пользователи соцсети со словами восторга активно делятся роликом, который также опубликован в видеохостинге YouTube.

Напомним, празднование Дня Победы в Пардаугаве завершилось праздничным салютом, за которым наблюдали тысячи человек. Перед салютом на сцене в парке Победы выступила российская группа "Чайф". С речью к собравшимся обратился и мэр Риги Нил Ушаков, поздравивший всех собравшихся с Днем Победы.

Также сегодня состоялось шествие "Бессмертный полк", которое собрало рекордное количество людей - около 6 тысяч человек.

Всего 9 мая парк Узварас посетили 100 000 человек.