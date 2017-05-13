13 мая 2016 года в окрестностях поселка Свилявас под Зилупе главный инспектор пограничной охраны Инета Гарбаре заметила нечто подозрительное и со своей служебной собакой Никсоном отправилась проверить подозрения. Пес учуял следы человека. Инспектор Гарбаре приняла решение задержать нарушителей, чтобы не терять времени в ожидании подкрепления. Преследуя нарушителей в темноте, Гарбаре вместе с собакой переплыла реку. В результате нелегалы-вьетнамцы, хоть и сопротивлявшиеся поначалу, были задержаны. За героизм главный инспектор Гарбаре была награждена памятным знаком, крестом за заслуги, и денежной премией в размере 200 евро.

13 мая 2015 года депутат Сейма Артусс Кайминьш после стычки со стюардом авиакомпании airBaltic попал в полицейский участок международного аэропорта "Рига". Парламентарий объяснил, что разногласия со стюардом возникли из-за языка, на котором звучало обращение в самолете, а также из-за того, что депутат отказался стереть снятый во время полета видеоматериал. По возвращении из командировки в Лондон, Кайминьша в рижском аэропорту ждали работники полиции, располагавшие информацией о том, что депутат во время полета агрессивно себя вел.Сам Кайминьш опровергал то, что был задержан полицией. По его словам, в полицейский участок он отправился добровольно, дабы прояснить ситуацию.

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Президент Андрис Берзиньш посетил рижский Родильный дом и приветствовал первую родившуюся в том году тройню — Эву, Мартиньша и Марата, а также их маму, папу и старшего брата.

В тот же день депутат Европарламента от «Единства» Карлис Шадурскис подал министру юстиции Байбе Броке заявление с просьбой прекратить противоправные действия партии «Русский союз Латвии» (бывшее объединение «За права человека в единой Латвии») и обратиться в суд с просьбой приостановить ее деятельность на шесть месяцев. Как заявил Шадурскис, партия нарушает свой устав, а ее деятельность направлена против конституционного строя и независимости государства. Свое заявление Шадурскис направил также Генеральной прокуратуре.

13 мая 2013 года суд Центрального района Риги за неразрешенную предвыборную агитацию в служебных помещениях мэра Риги Нила Ушакова оштрафовал Рижскую думу на 100 латов. Дело было заведено по доносу журналиста, сообщившего полиции, что в холле кабинета Ушакова, где регулярно проводятся пресс-конференции и находятся посетители, на столике были разложены буклеты Центра Согласия. Мэр заявил, что причитающийся Рижской думе штраф заплатит из своих личных средств.

13 мая 2012 года комитет правительства поддержал концепцию создания единого электронного общественного СМИ. Представленный Министерством культуры проект предусматривал объединение Латвийского телевидения и Латвийского радио. Их юридическое объединение должно было произойти до 1 января 2015 года.

В ту же ночь охрана парома Стокгольм-Рига, на котором латвийские хоккейные болельщики возвращались в Ригу, была вынуждена водворить в карцер 10 человек. В Стокгольме большинство латвийских болельщиков почти все время находятся в состоянии опьянения, и у них уже возникали инциденты со шведской полицией, а на пароме болельщики подрались с охранниками



13 мая 2011 года президент Валдис Затлерс посетил Коценский край, осмотрел место проведения первого латысшкого Праздника песни и посадил там рябину. А местные жители подарили президенту персональную майку.

В тот же день в немецком городе Дюссельдорфе латвийская группа Musiqq не сумела пробиться в финал конкурса песен Евровидения. В полуфинале представители Латвии выступали с песней Angel In Disguise.

В тот же день в Юрмале, на ул. Межмалас, в бассейне водоочистных сооружений утонули два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Шембеле. О происшествии спасателям сообщила полиция. Мужчина упал в бассейн, где отстаивалась вода, а второй бросился его спасать. Погибли оба. Тела уже извлечены из воды, сообщила Шембеле, что поиск был сложный, и спасателям пришлось использовать альпинистское оборудование.

13 мая 2010 года исследователь лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмар Пойканс сознался следователям, что именно он является Нео - лидером "Народной армии 4-й Атмоды" (4ATA), которая скачала из системы электронных данных Службы государственных доходов 7,4 млн. документов.

13 мая 2009 года стало известно, что министерство юстиции подготовило законопроекты, предусматривающие отмену запрета на работу в ряде госучреждений бывших сотрудников КГБ, а также бывших и нынешних сотрудников иностранных служб госбезопасности, разведки и контрразведки. Минюст указал, что действующий сейчас запрет на работу в госучреждениях бывших сотрудников КГБ, а также бывших и нынешних сотрудников иностранных служб госбезопасности, разведки и контрразведки был введён в то время, когда основы демократии в Латвии были хрупкими и существовал риск того, что шпионы будут нелояльными к политике правительства и попытаются противиться ей.

В тот же день министерство благосостояния впервые распространило официальное заявление для прессы о запланированных изменениях в выплате пособий и на русском языке. Как оправдывалась руководитель отдела общественных отношений министерства Илона Юршевска, в том, что министерству пришлось использовать русский язык, нет его вины, а лишь проявляется уважение к реальной ситуации - необходимо было уведомить молодых мамочек об изменениях в системе выплаты родительских пособий.

13 мая 2008 года Рижская дума приняла решение о том, что плата за вызов реанимационной бригады в пределах Риги увеличивается с 72 до 81 лата, а Рижского района - со 107 до 121 лата. А работающие в возрасте 18-60 лет должны платить за необоснованный вызов "неотложки" 15 латов.

В тот же день правительство Латвии поддержало намерение министерства иностранных дел оказать помощь жителям Мьянмы, пострадавшим в начале мая от тропического циклона. Из средств на непредусмотренные случаи для этого планировалось выделить 20 000 евро.

В тот же день депутаты Рижской думы приняли правила «О движении плавсредств по Рижскому городскому каналу». Правила предусматривали, что движение моторизированных плавсредств по каналу разрешено в одном направлении и со скоростью до 5 километров в час. Управлять лодками могут только лица, получившие специальные разрешения самоуправления. Ставить лодки на якорь в канале было запрещено.

13 мая 2007 года в Икшкиле Огрского района был сдвинут с места памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте.



13 мая 2006 года в Рижском аэропорту проводили на международный конкурс песни Евровидения в Афины вокальную группу Cosmos, министр иностранных дел Артис Пабрикс подарил ее участникам подкову на счастье.



В тот же день во время Чемпионата мира в Риге президент Вике-Фрейберга на трибуне поддерживала сборную Латвии во время игры со сборной США. Однако Латвия проиграла со счетом 2:4 и выбыла с чемпионата.

13 мая 2005 года депутаты Сейма и министр юстиции Солвита Аболтиня посетили рижскую Центральную тюрьму, чтобы на месте ознакомиться с условиями содержания заключенных. Делегация парламентариев посетила тюрьму впервые после восстановления независимости Латвии.

В тот же день из-за причиненного дождями урона Даугавпилсский районный совет объявил в регионе чрезвычайную ситуацию. Под водой в Даугавпилсском районе находились примерно 1200 гектаров земли, в том числе посевы, пастбища и луга. Влажная почва была не в состоянии впитывать все количество выпадающих осадков, из берегов вышли малые реки, были переполнены водой сточные канавы. Больше всего пострадали от стихии крестьяне Илуктской волости, Двиетской и Ликсненской волостей.Дожди также размыли дороги и разрушили мосты.

В тот же день Секретариат министра по делам информационных технологий приступил к реализации проекта "С компьютерами - к знаниям", в ходе которого школам дарились компьютеры, прежде использовавшиеся в госучреждениях.

13 мая 2004 года латвийские музыканты Иво Фомин и Томас Клейн не сумели выйти в финал проходившего в Стамбуле конкурса Евровидения. В полуфинале латвийские музыканты выступали под 4-м порядковым номером с "Песней о счастье" на латышском языке.

В тот же день после 18 часов в Валмиере пошел снег. Снегопад продолжался примерно 25 минут, а затем снег перешел в мелкий дождь.

13 мая 2003 года правительство Латвии поддержало внесение поправок в Правила о стандарте государственного общего среднего образования. Они предусматривали, что в старших классах школ нацменьшинств каждый учебный год не менее пяти предметов, не считая латышского языка и литературы, должны преподаваться на латышском языке, и что занятия на языках нацменьшинств не должны превышать 40% от общего объема учебной нагрузки в течение учебного года, а начиная с 2007 года выпускные госэкзамены должны сдаваться только на латышском языке.

В тот же день латвийское правительство выделило из средств на непредвиденные случаи 55 000 латов на оказание помощи гражданскому населению Ирака и содействие восстановлению и демократизации Ирака.

13 мая 2002 года в Риге был достигнут рекорд температуры на этого дня - плюс 26 градусов по Цельсию.

В тот же день в Вентспилсе около 10 часов утра некий предприниматель несколькими выстрелами убил своего, вероятно, делового партнера, ранил женщину, а затем выстрелил себе в голову и в больнице скончался. Происшествие случилось на ул.Кулдигас, у входа в вентспилсский филиал банка Hansabanka. Полиция установила, что стрелявшим был Гунарс Шкеле - совладелец одного из крупнейших в Вентспилсе строительных предприятий ООО Buve. Свидетелями происшествия было много людей, так как рядом находится автобусная остановка, магазин и банк.



13 мая 2000 года в Стокгольме открылся 45-й конкурс песен Евровидения, в котором впервые участвовала Латвия. Группа Prāta vētra исполнила песню My star и заняла 3 место, набрав 136 очков.

13 мая 1999 года по подозрению в шпионаже был задержан даугавпилсский журналист Павел Коршенков. Как сообщалось, это произошло во время конспиративной встречи, когда он передавал собранную в Латвии информацию. Однако вскоре после ареста он был освобождён, выяснилось, что его вербовали сотрудники латвийской Полиции безопасности, которые таким образом проводили оперативные действия, чтобы удержать журналиста от поиска контактов с иностранными спецслужбами.

В тот же день Сейм во втором, окончательном, чтении принял законопроект «О конвенции региона Европы о признании квалификации, связанной с высшим образованием». Соглсно которому, выданные в Латвии дипломы о среднем и высшем образовании впредь будут признаваться в государствах-членах Совета Европы и европейского региона ЮНЕСКО.

В тот же день Рижский окружной суд удовлетворил иск гражданина Великобритании Эмиля Ингуса Гайлиса, у которого депутат Сейма Александрс Кирштейнс несколько лет назад одолжил 600 тыяч латов и не отдал.

13 мая 1998 года Сейм за особые заслуги перед Латвией предоставил гражданство трем хоккеистам сборной -- Александру Белявскому, Александру Ниживию и Александру Шишковичу.

13 мая 1996 года в Риге была основана общественная организация «Илга Крейтусе — президент Латвии». Председатель - Айварс Крейтус.

13 мая 1994 года было принято решение совета Банка Латвии «О прекращении обмена латвийских рублей с 1 июля 1994 года».

13 мая 1989 года в Таллине представители эстонского и латвийского Народных фронтов и литовского движения в поддержку перестройки «Саюдис» создали Балтийскую Ассамблею и Балтийский Совет.

13 мая 1986 года Совет министров секретным постановлением обязал горисполком и райисполком Даугавпилса и райисполком Краславы подготовить все убежища, подвалы и другие углубленные помещения в 50-километровой зоне от Игналинской АЭС в Литве. Предписывалось проверить все средства индивидуальной защиты населения, наличие дозиметров на объектах народного хозяйства и их техническое состояние, а также систему оповещения.



13 мая 1982 года в Улброке был арестован Станислав Роголев - самый кровавый маньяк в истории Советской Латвии. За полтора года совершил 21 нападение на женщин, более половины его жертв погибли. Он был приговорён к высшей мере и расстрелян в Ленинграде 19 июня 1984 года.

13 мая 1945 года Совинформбюро сообщило: « Войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 181.032 солдата и унтер-офицера, 8.038 офицеров т 42 генерала. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник инженерных войск Курляндской группы генерал-лейтенант Медем, начальник связи Курляндской группы армий генерал-майор Негенданг, начальник штаба 16 армии генерал-майор Герсдорф, начальник штаба 18 армии генерал-майор Мерк, начальник артиллерии 16 армии генерал-майор Бауермайстер, начальник штаба артиллерии 18 армии генерал-лейтенант Фишер, комендант Курляндского УР генерал-лейтенант Ван-Гиннель, начальник береговой обороны города Либава адмирал Эрневальд, командир 1 воздушного флота генерал-лейтенант Глюкбай, комендант береговой обороны генерал-майор Вертер, комендант укреплённого района города Сабиле генерал-майор Рупрехт, начальник связи 1 воздушного флота генерал-лейтенант Заттлер, главный ветеринар 16 армии генерал ветеринарной службы Бетке, генерал-майор Павель. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: самолётов— 136, танков и самоходных орудий —325, полевых орудий—1.548, миномётов — 557, пулемётов — 4.363, винтовок и автоматов — 57.646, автомашин — 5.825, тракторов и тягачей —240, бронетранспортеров - 224, радиостанций — 310, подвод с военными грузами — 3.442, лошадей — 16.543.



13 мая 1939 года возле Рижского замка прошел последний традиционный парад батальона связи 5-го рижского полка айзсаргов, который таким образом отметил годовщину своего создания. С балкона замка за парадом наблюдал президент Карлис Улманис, которому айзсарги поклялись в верности.



13 мая 1938 года в продажу поступил первый латвийский блок марок. Он был посвящен Строительному фонду.

13 мая 1936 года латышские газеты и журналы перешли с готического шрифта и орфографии на новые, которыми пользуются и поныне.

13 мая 1933 года возглавляемая Янисом Штельмахерcом Объединенная Латышская национал-социалистическая партия начала публиковать списки кинотеатров, принадлежащих евреям, и призвала латышей бойкотировать их.



13 мая 1923 года в Латвийском Университете была присуждена первая докторская степень. Её за диссертацию «Внутренние строение бактерий и путь развития» был удостоен доцент Сельскохозяйственного факультета Август Кирхенштейн (на фото). Он стал первым доктором наук в независимой Латвии, а впоследствии — первым председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

13 мая 1910 года в Риге был зафиксирован рекорд жары +25,5 градуса, продержавшийся до 2002 года.

13 мая 1875 года на лугу возле Тукумса началось строительство железной дороги Рига-Тукумс.

Фото - president.lv, youtube.com, газеты "Час" и "Ритс", журнал "Неделя", Википедия.