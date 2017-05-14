14 мая в истории Латвии: отмена независимости ( )

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в Риге возле Музея холокоста был открыт мемориал «Дерево надежды», скульптoра Эдгарса Квятковскиса, посвященный людям разных национальностей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. На листьях дерева записаны имена 456 таких людей.

14 мая 2014 года Полиция безопасности в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задержала в аэропорту «Рига» национал-большевика Бенеса Айо. Он был выдворен из Украины, так как не соблюдал запрета на въезд в эту страну в течение трех лет. ПБ начала против Айо уголовный процесс о призыве к насильственному свержению государственной власти и изменению государственного строя.



14 мая 2013 года в дворцовом комплексе президента Туркмении «Огузхан» состоялась торжественная встреча президента Латвии Андриса Берзиньша, который прибыл в эту страну с двухдневным официальным визитом. Берзиньша приветствовал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что у него остались очень хорошие воспоминания о визите в Латвию в сентябре прошлого года. В тот же день президент Берзиньш открыл латвийско-туркменский бизнес-форум.

В тот же день Госполиция провела обыски по месту жительства и в кабинетах руководства и акционеров металлургического предприятия «Лиепаяс металургс», однако в тот момент подозреваемых в деле не было. В ходе обыска были изъяты компьютеры и документы.



14 мая 2012 года в Сейме открылась выставка работ художников национальных меньшинств.



В тот же день в Риге на съезде с Островного моста потерпела аварию автомашина пивоваренного предприятия «Лачплесис», которая везла груз пива в бутылках. Причина аварии — недостаточно закрепленные бортовые ремни. На месте происшествия появились люди, решившие поживиться уцелевшим пивом. В том числе и журналисты телеканала «3+», в телесюжете было видно, как оператор уносит с места аварии ящик с уцелевшими бутылками. Разразился скандал. Оператор признал вину. «Я крал, и мне стыдно», - сказал он.



14 мая 2011 года в рамках Ночи музеев в Рижском замке впервые можно было осмотреть подарки, подаренные президенту Затлерсу.



В ту же ночь одним из самых посещаемых объектов стал Сейм Латвии. Его осмотрело почти 4 тысячи человек.

14 мая 2010 года температура воздуха в Латвии превысила +25 градусов – в шесть часов вечера в Скривери было зарегистрировано 25,6 градуса, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.

В тот же день более 120 журналистов подписали открытое письмо, в котором требовали внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить преследование журналистов и закрепить право на свободу слова. В письме подчеркивалось, что события последних дней, в частности, обыск в доме журналистки Илзе Наглы в связи с делом Нео высветили те препятствия, с которыми сталкиваются журналисты при сборе информации, а также попытку обойти один из основных принципов журналистской деятельности – защиту источников информации.

В тот же день в Латвии была замечена новая порода птиц – степная пустельга. Засечь птицу удалось благодаря тому, что она окольцована спутниковым датчиком, сообщил орнитолог Каспарс Фунтс.

14 мая 2009 года опрос, проведенный агентством социологических исследований Data Serviss, показал, что пятая часть жителей Латвии не завтракает, в основном, из-за отсутствия времени или аппетита. 63% не завтракающих составляют женщины. Реже других завтракают респонденты в возрасте от 15 до 35 лет, с высокими доходами, рижане - 52%.

В тот же день депутаты Рижской думы постановили предоставить 50% скидку на проезд в общественном транспорте всем неработающим пенсионерам в возрасте до 75 лет. Эту инициативу поддержали 28 депутатов, воздержались 16, а против не голосовал никто.

В тот же день комиссия Рижской думы по рассмотрению заявок на собрания, шествия и пикеты на внеочередном заседании постановила не разрешать шествие объединения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей «Мозаика» в Верманском саду. Комиссия и полиция предложили «Мозаике» провести шествие на набережной 11 ноября или только на территории Верманского парка, не выходя на улицы, но организация на это не согласилась, поэтому шествие было запрещено вообще.



14 мая 2008 года около 3.00 через главный вход в супермаркет Maxima на ул.Виенибас гатве въехал автомобиль Volkswagen Passat. Проехав примерно 30 метров, машина остановилась, из нее вышли несколько человек и вынесли из расположенного в супермаркете ювелирного магазина сейф с бриллиантами. Стоимость похищенных украшений составила примерно 40 тысяч латов.Ограбление заняло полминуты, грабители вывезли добычу на другой автомашине, которая подъехала к входу в супермаркет. Во время совершения преступления в супермаркете находился охранник, но он сидел в помещении без окон и ничего не заметил. Только после ограбления, получив сигнал тревоги, он вызвал подмогу.Охрана прибыла на место через три минуты, но грабители уже скрылись, оставив после себя только разбитый автомобиль.

В тот же день депутаты финансово-административного комитета Рижской думы поддержали предложение депутата Дайниса Иванса и выделили 2000 латов поэту Иманту Зиедонису в связи с его 75-летием.Как указал Иванс, поэт достоин награды за вклад в культурную жизнь столицы, пропагандирование идей независимости Латвии и участие в баррикадах 1991 года. Средства для премии были выделены из резервного фонда самоуправления.

14 мая 2007 года Рижский окружной суд после продолжавшегося несколько часов заседания решил оставить мэра Вентспилса Айвара Лембергса под стражей.

В тот же день в Даугавпилсе, в Гривской тюрьме в помещении для кратковременных встреч в санитарный день Янис М., дважды судимый за изнасилования, неожиданно напал на надзирателя, ударил его по голове и нанёс 11 ударов ножом в грудь и живот. После этого заключённый скрутил надзирателя и запер в одном из помещений. Взяв у раненого балончик со слезоточивым газом, он стал спускаться по лестнице, где встретил надзирательницу и брызнул ей газом в лицо, но женщина подняла тревогу и на её призывы прибежал ещё один надзиратель. Заключённый успел запереться в одной из комнат и попытался совершить самоубийство, нанеся себя три ножевых ранения.



В тот же день начался первый визит президента Латвии в Королевство Марокко. Вайра Вике-Фрейберга прибыла в город своего детства Касабланку.

14 мая 2006 года стало известно, то в начале мая предприятие по производству бытовой химии и средств по уходу за телом АО «Кимиска рупница «Сподриба» было продано инвесторам из Исландии. Новые владельцы обещали вывести «Сподрибу» на международные рынки, увеличив экспорт продукции и разнообразив ассортимент.



14 мая 2005 года в Латвии впервые прошла «Ночь музеев».



14 мая 2004 года город Даугавпилс посетил вице-премьер Айнарс Шлесерс и пообещал: «Этот город станет своего рода восточным портом страны, только сюда грузы будут доставляться железнодорожным и автомобильным транспортом».

14 мая 2003 года латвийские таможенники предотвратили попытку ввоза в Латвию на поезде Москва - Рига двадцати четырех среднеазиатских черепах, охрана которых предусмотрена конвенцией CITES. Конфискованные черепахи были переданы в Рижский зоопарк.

В тот же день после продолжавшихся около часа дискуссий комитет Рижской думы по развитию с большим единодушием поддержал предложение установить статую Петра I в парке Виестурдарзс. Комитет поддержал также намерение отменить принятое два года назад решение Рижской думы подарить памятник Петру I Санкт-Петербургу.

В тот же день первый руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Гунтис Руткис подал премьер-министру Эйнарсу Репше прошение об освобождении с должности с 30 мая. Руткис был назначен Сеймом на пост начальника БПБК 10 октября 2002 года. За время с момента назначения он много болел и это было названо главной причиной его ухода с поста.

14 мая 2002 года в здание предприятия Hanza Lizings на ул.Маскавас в Риге несколько раз протаранив и сломав входные двери, въехал автомобиль Peugeot 205. Из него вышел босой водитель, уселся на диван в приемной, взял газету и стал читать ее. Пресс-секретарь Главного управления полиции Риги сообщила, что, по предварительной информации, мужчина хотел получить у предприятия кредит, но ему было отказано. Возможно, таким странным образом он хотел выразить свое отношение к отказу в кредите.

В тот же день была создана Комиссия по государственному языку. В приказе за подписью премьер-министра Андриса Берзиньша была указано : «Комиссия создана, чтобы осознать ситуацию с государственным языком в Латвии и выработать конкретные рекомендации для укреплений позиций, совершенствования и долговременного развития латышского языка — государственного языка». Первым председателем комиссии стала поэт и драматург Мара Залите.

В тот же день депутат Сейма Янис Адамсонс был лишен водительских прав сроком на один год и оштрафован на 350 латов за совершенную в состоянии алкогольного опьянения аварию на ул. Виенибас гатве 16 апреля. На своем автомобиле Suzuki он врезался в ехавшую впереди автомашину Nissan, которая в свою очередь въехала еще в один автомобиль, после аварии уехавший с места происшествия. Депутат после аварии утверждал, что около трех часов дня выпил 100 граммов коньяка Metaxa, однако в протоколе медицинского осмотра был указан ряд признаков, свидетельствующих о достаточно сильной степени опьянения, в частности, отмечалось, что депутат не мог точно дотронуться до кончика носа.

14 мая 2001 года в Риге, в издательском доме «Петит» представители крупнейших средств массовой информации (газеты Neatkarīga Rīta Avīze, Dienas Bizness, Rīgas Balss, Jaunā Avīze, Sporta Avīze, «Час» и «Республика», а также радио KNZ) подписали кодекс профессиональной этики журналиста. В тот же день к нему присоединилась и телкомпания LNT. Это был первый такого рода документ в истории печати независимой Латвии.

В тот же день семь депутатов Сейма во главе с «тевземцем» Юрисом Видиньшем создали рабочую группу для оказания активной помощи нелояльным к Латвии инородцам, чтобы те поскорее и поохотнее уезжали на этническую родину. В состав группы вошли Юрис Видиньш, Янис Гайлис, Роберт Юрджс и Петерис Табунс (ТБ/ДННЛ), Янис Лея (ЛСДРП) и Вайра Паэгле с Хеленой Демаковой (Народная партия).

14 мая 2000 года в Риге, в киноконцертном зале «Палладиум» должно было выступить самое популярное шоу российского телеканала НТВ «Куклы». С участием кукол известных российских политиков и говорящего за них актера Сергея Безрукова. Однако билеты не были раскуплены и выступление не состоялось.

14 мая 1998 года в российской газете «Известия» было опубликовано интервью с президентом Латвии Гунтисом Улманисом, в котором тот выразил уверенность, что «проблема безгражданства в Латвии в скором будущем перестанет существовать».

В тот же день в Верманском парке Риги прошел митинг русскоязычной молодежи, организованный Социалистической партией Латвии. Собравшиеся требовали узаконивания русского языка в качестве второго государственного и возможности получать на нем образование, а также бесплатного проезда в общественном транспорте. Сцена была украшена двумя флагами Советского Союза с траурными лентами и лозунгами: «Мы победим!», «Мы — не пыль на ветру», «Долой языковой геноцид!», «Русские школы с латышским языком обучения — это маразм» и «Гражданство — всем!».

В тот же день было образовано политическое объединение «За права человека в единой Латвии», в которое вошли Партия народного согласия, движение «Равноправие» и Латвийская социалистическая партия.

14 мая 1996 года движение «Равноправие» выдвинуло в президенты Латвии заключенного Алфреда Рубикса.



14 мая 1995 года альпинисты Теодор Кирсис (на фото) и Имантс Заулс стали первыми латышами, покорившими Эверест.

14 мая 1992 года года Регистр предприятий Латвийской Республики выдал регистрационное удостоверение № 40003074590 акционерному обществу Parex banka.



14 мая 1990 года президент СССР Михаил Горбачев выпустил Указ N 91, которым объявил декларацию Верховного Совета ЛССР о провозглашении независимости не имеющей юридической силы с момента ее принятия.

14 марта 1989 года состоялись внеочередные выборы народных депутатов СССР.

В тот же день был восстановлен День матери.

13 мая 1986 года Совет Министров Латвийской ССР издал распоряжение исполкому города Даугавпилса, а также руководству Даугавпилсского и Краславского районов, привести в готовность все убежища, подвалы и другие помещения в зоне 50 километров от Ингалинской АЭС в Литве. Предписывалось проверить средства индивидуальной защиты населения, системы оповещения и наличие дозиметров.

14 мая 1950 года газета «Советская Латвия» писала: «В связи с исполняющимся 18 мая 150-летием со дня смерти великого русского полководца А.В.Суворова исполком Рижского горсовета постановил переименовать Мариинскую улицу в улицу Суворова. В Государственной библиотеке ЛССР открылась выставка, посвященная Суворову. Здесь представлены его книги «Наука побеждать» и «Полковое учреждение», «Письма и бумаги Суворова», очерк «Суворов в Крыму».



14 мая 1939 года в Риге на площади 15 мая (Домской) собрались 20 тысяч представителей молодежной организации мазпулки, чтобы дать клятву верности президенту Улманису. Президент обратился к ним с речью, в которой призвал быть смелыми, и тогда случится всё то, что может принести только благословение и пользу государству и народу.



14 мая 1925 года в Рижской городской думе состоялись выборы рижского градоначальника. 29 голосами против 3 был избран действующий градоначальник Альфред Андерсон, видный масон.

14 мая 1921 года была подписана конвенция об установлении границы между Латвией и Литвой.

14 мая 1910 года возле Саласпилса был торжественно открыт памятник Петру I. Находился на территории военного лагеря. Был разрушен во время Первой мировой войны.

Фото - president.lv, mixnews.lv, Сейм Латвии, Википедия, газеты "Час", "Суббота" и "Латвияс Авизе", журнал "Атпута", книга "90 лет ЛР".