15 мая в истории Латвии: распятый "Путин"

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в Риге во дворе бывшего здания КГБ Латвийской ССР на углу улиц Бривибас и Стабу была открыта выставка «Диссидент». В центре художественной композиции был размещен огромный деревянный крест, на котором аршинными гвоздями была прибита восковая фигура мужчины в черном костюме. Лицо этой фигуры напоминало лицо президента России. Посетителям предлагалось тоже забить свой гвоздь в тело или лицо «неизвестного мужчины». В тот же день посольство России в Латвии направило Министерству иностранных дел ЛР ноту.

В тот же день ЦСУ сообщило, что данные переписи населения 2011 года свидетельствуют, что в Риге латышским языком повседневно пользуются 43% жителей, русским — 50%. В Юрмале латышским языком повседневно пользуются 50% жителей, русским — 43%. В рижских семьях чаще всего говорят на латышском в Биерини и Булли (83%), а реже всего - в Даугавгриве (16%) и в Болдерае (24%). Русский язык чаще употребляется в семьях, живущих в Даугавгриве - 75%, в Болдерае и Плявниеки — 66%. И что районом с наибольшей плотностью населения в Риген является Плявниеки - 14 992 человека на кв.км, с наименьшей - Спилве и Клейсти, соответственно, 9 и 12 человек на кв.км.



15 мая 2014 года президент Андрис Берзиньш вручил орден Трёх звёзд знаменитому хоккеисту Сандису Озолиньшу.

В тот же день Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за публичное отрицание, оправдание, прославление или грубую тривиализацию оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.

В тот же день мэр Вентспилса Айварс Лембергс направил письмо генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, в котором просил принести извинения Вентспилсу и всей Латвии за поведение военных моряков. Лембергс в письме также просил впредь не присылать в Вентспилс военных НАТО, стандарты поведения которых сильно отличаются от общепринятых в обществе, которые проявляют неуважение к Латвии, ее законам и народу.



15 мая 2013 года, продолжая официальный визит в Туркменистан, президент Андрис Берзиньш возложил цветы к мемориальной доске Карлиса Улманиса в городе Туркменбаши.

В тот же день Национальное объединение подало в Сейм предложение по поправкам к Кодексу административных нарушений, чтобы запретить публичное использование символики тоталитарных режимов не только на собраниях, шествиях, пикетах, праздничных и развлекательных мероприятиях, но всегда и везде.



15 марта 2012 года был аккредитован посол Республики Намибия Даниэль Рудольф Смит.

В тот же день после состоявшейся встречи с представителями миссии по надзору после окончания программы международной финансовой помощи премьер-министр Валдис Домбровскис подтвердил обещание снизить налог на добавленную стоимость и подоходный налог с населения.

15 мая 2011 года начался визит председателя парламентской фракции объединения политических партий «Центр согласия» Янис Урбановича в Китайскую Народную Республику, в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве социал-демократической партии «Согласие» с Коммунистической партией Китая.

В тот же день стали известны результаты опроса, проведенного социологической фирмой SKDS. Согласно им, большинство граждан Латвии считали, что госконтролер Ингуна Судраба – самый достойный кандидат на пост президента.



15 мая 2010 года в Риге прошло несколько митингов протеста против задержания Илмарcа Пойканса, более известного как хакер Нео. Задержанного по подозрению в краже 7,5 миллиона документов из системы электронного декларирования Службы государственных доходов Латвии. Около Кабинета министров собралось около сотни молодых людей. Они выражали поддержку задержанному и писали мелом на асфальте фразу «Свободу Нео!». Во второй половине дня полиция освободила его под подписку о невыезде, поскольку Пойканс полностью признал свою вину и оказал содействие следствию.

В тот же день дума партии Jaunais laiks приняла резолюцию о том, что «тевземцы» должны стать партнерами «Единства». Лидер «Гражданского союза» Гиртс Валдис Кристовскис подтвердил Латвийскому радио, что партии ТБ/ДННЛ и Visu Latvijai! готовы присоединиться к «Единству». «Мы очень близки к подписанию такого соглашения», — сказал он.

В тот же день в Риге компания «Латвэнерго» презентовала первую станцию зарядки электромобилей. Презентация и бесплатная зарядка прошла у Дома конгрессов, а сама станция была установлена у Бюро распределительных сетей на ул. Шмерля, 1.

15 мая 2009 года, по сообщению прессы, конфликт, возникший в одном из ночных клубов в Вецриге, утром перерос в драку, во время которой гражданин Великобритании сломал челюсть охраннику заведения и укусил его за ухо. Сам турист также получил телесные повреждения. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

В то же утро на ул. Кр. Валдемара в Риге за стрельбу по голубям были задержаны двое мужчин. У них была изъята пневматическая винтовка. На момент задержания мужчины находились в столь сильном состоянии алкогольного опьянения, что не могли даже говорить. Против них был начат уголовный процесс о жестоком обращении с животными.

В тот же день Административный районный суд отменил решение Рижской думы, разрешив таким образом объединению лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей "Мозаика" провести мероприятия Дней дружбы, в том шествие секс-меньшинств.



15 мая 2008 года во время первого визита президента Латвии в Перу, Валдис Затлерс открыл в Лиме, в райне Мирафлорес, где расположено латвийское консульство, площадь Латвии.

В ту же ночь из рижского торгового центра Debesmanna неизвестные злоумышленники пытались вынести железный ящик с ювелирными изделиями, но им это не удалось.

В тот же день государственное агентство Jaunie Tris brali заключило с Объединением национальных строительных компаний договор на строительство здания Латвийской национальной библиотеки. Договорная стоимость строительных работ - 135,2 млн латов, включая налог на добавленную стоимость. Строительство здания планировалось завершить в 2011 году.

15 мая 2007 года премьер-министр Айгарс Калвитис поручил министерству финансов и министерству образования и науки найти возможность с 1 сентября оплачивать учителям дополнительно два часа консультаций и один час, отведенный на проверку письменных работ школьников.

В тот же день еженедельник Privata Dzive сообщил, что прошлый финансовый год оказался неудачным для семейного предприятия депутата сейма Латвии Эйнарса Репше и Руты Рагински-Репше Sirocco. Предприятие завершило прошлый год с 77 413 латами убытков, которые, как было сказано в сообщении руководства в годовом отчёте Sirocco, планировалось покрыть за счет средств, вырученных от продажи яхты Ayupa, построенной на верфи Ferretti.



В тот же день президент Вике-Фрейберга в Касабланке посетила дом 4 в квартале Шнейдера, где когда-то жила её семья, и сфотографировалась с его жителями.

15 мая 2006 года в Риге во время занятий погибли два парашютиста спецподразделения НВС. Погибшие участвовали в занятиях, проводившихся в аэропорту Спилве. Несчастье произошло, когда порывистый ветер снес пять парашютистов в сторону Даугавы, и один из них приземлился на другом берегу реки, а четверо приводнились на воду. Двух их четырех приводнившихся парашютистов удалось спасти, позднее были обнаружены тела двух военнослужащих.

В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс обратился к руководству латвийских высших учебных заведений с просьбой принять к себе студентов из Белоруссии, которых исключили из вузов этой страны по политическим мотивам. Но оказалось, что белорусские студенты не знают латышского языка.

В тот же день партия «Все - Латвии!» провела автопробег «по улманисовским местам» - от Валмиеры до родного дома Улманиса в Пикши Добельского района - в память о государственном перевороте 1934 года. Целью мероприятия, заявил лидер партии Райвис Дзинтарс, является формирование «нового национально-патриотического поколения, для которого участие в выборах следующего Сейма является только «промежуточной целью».



15 мая 2003 года на прогулочном кораблике "Юрмала" состоялась презентация логотипа и девиза города Юрмалы. В конкурсе на новый девиз курортного города участвовало 49 предложений, и лучшим было признано "Город на волне" как наиболее точно отражающее характер Юрмалы. Эмблемой города стало написание его названия, где первая буква "J" изображена в форме волны. На логотипе изображены также чайка и солнце, а оформлен он в традиционных для Юрмалы тонах -- желтом и голубом. Если логотип повернуть вертикально по часовой стрелке, становится виден скрипичный ключ, который тоже очень символичен для Юрмалы, где ежегодно проходит множество музыкальных мероприятий как международного, так и местного значения. Логотип был сменен в 2015 году.

15 мая 2002 года Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила на одном из таможенных складов в Мангальсала в Риге крупнейший в том году контрабандный груз мясной продукции - более 350 тонн. На складе хранилось молотое мясо из Франции, мясо птицы из Китая, свинина из Бразилии и др. мясные продукты. Контрабанда была обнаружена совместно с Центром по борьбе с контрабандой, руководитель которого сообщил, что общая стоимость задержанных товаров - 200-300 тыс. долларов США.

В тот же день последняя пейджинговая сеть в стране - Baltkom Plus прекратила работу. Услуги пейджинговой связи в Латвии перестали быть доступны.

15 мая 2001 года в Рижском центре гематологии больницы "Линэзерс" была успешно проведена первая в Латвии операция по трансплантации периферических стволовых кроветворных клеток или так называемая трансплантация костного мозга.

15 мая 2000 года парламентская фракция ТБ/ДННЛ на своем заседании пришла к мнению, что Рижская дума не должна допустить установку в Риге статуи Петра I, ибо эта историческая личность способствовала оккупации Латвии и репрессиям против латышского народа.

В тот же день латвийский фильм "Новые времена на улице Поперечной" был признан лучшим документальным фильмом на Мюнхенском кинофестивале.

15 мая 1997 года в рижских троллейбусах 9 и 21-го маршрута начали работать кондукторы. Эксперимент оказался успешным.

15 мая 1996 года в Риге на улице Петербазницас 17 открылось первое в Латвии консульство Австралии.

15 мая 1993 года было основано Radio SWH.

15 мая 1990 года произошли массовые беспорядки у здания Верховного Совета ЛР. Рижский ОМОН сдержал нападавших на парламент участников митинга в защиту советской власти.

В тот же день Верховный Совет принял закон о военной обязанности.

15 мая 1989 года Совет Министров ЛР распорядился вернуть здание бывшего Христорождественского собора в Риге, где находился Дом знаний и планетарий, православной церкви.

15 мая 1983 года ночью житель Даугавпилса Янис Расначс тайно развесил красно-бело-красные флаги в разных местах города. Газета «Красное знамя» писала: «Органами милиции разыскивается преступник. Граждан, которые находились в районе Центрального рынка, улиц Стадиона, 2, Яунатнес, 52, 68, Вентспилс, 65, у пешеходного железнодорожного моста станции Даугавпилс в период с 23.00 14 мая до 2.00 15 мая 1983 года, просим позвонить по тел. 22625». Подобное Расначс проделывал неоднократно, однако статус борца национального сопротивления ему не присвоили, так как он не подвергался репрессиям.



15 мая 1942 года в Ригу прибыл имперский министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Рижский вокзал был украшен флагами Великой Германии и Латвии, лавровыми ветками и гирляндами зелени. Вокруг вокзала собрались сотни рижан, чтобы присутствовать при выдающемся событии. На привокзальной площади был выстроен почетный караул. Высокого гостя встретили и приветствовали рейхскомиссар Остланда Лозе, генеральный комиссар Латвии Дрехслер, а также генеральные комиссары из Каунаса и Минска и обер-бургомистр Риги Витрок. Обойдя строй почетного караула, рейхсминистр сел в машину и вместе с сопровождающими отбыл в рейхскомиссариат, описывала газета «Тевия».

15 мая 1941 года приказом народного комиссара торговли были установлены нормы продажи мяса, мясных продуктов и масла. Каждому покупателю — до 400 граммов масла, до 500 граммов мяса, колбасы или сосисок, до 200 граммов копченой колбасы и других копченых мясопродуктов.

В тот же день вступило в силу постановление СНК СССР о введении на территории Латвийской СССР единой паспортной системы.

В тот же день в Риге начала работу станция скорой и неотложной медицинской помощи 1-й городской больницы на улице Сарканармияс 5 (ныне Бруниниеку). Вызвать врача можно было с 20 до 8 часов утра по телефонам 91444 и 91000.

15 мая 1940 года вступил в силу Закон об обороне, состоявший из трех частей: «Общие положения», «Подготовка обороны государства в мирное время» и «Руководство вооруженными силами во время войны». В первом пункте было сказано, что долг каждого гражданина — принять участие в защите государства своим физическими и духовными силами и своими материальными средствами.



В тот же день президент Карлис Улманис произнёс последнюю речь в честь годовщины своего переворота, в которой предсказал, что «будущее может принести ещё большие испытания и большие трудности, чем ранее пережитые».

15 мая 1939 года была объявлена амнистия для части политических заключенных.

15 мая 1935 года улица Бруниниеку в Риге была переименована в улицу Айзсаргу.



15 мая 1934 года Карлис Улманис совершил государственный переворот. Вечером в Риге заговорщики силами отряда офицеров и полицейских заняли здание Сейма, дом социал-демократической партии на улице Бруниниеку и другие важные объекты. Был арестован председатель Сейма Паулс Калныньш и вся социал-демократическая фракция из десяти депутатов Сейма. А также примерно две тысячи социал-демократов, 369 человек из которых были помещены в концлагерь в Лиепае.



15 мая 1926 года президент Янис Чаксте начал государственный визит в Финляндию, где встретился с президентом Лаури Кристианом Реландером (на фото - слева). Это был второй и последний зарубежный визит первого президента Латвии. Он прибыл в Хельсинки на пароходе «Кришьянис Валдемарс».

15 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Негодяи под видом полицейских. В парке «Аркадия» во время гулянья несколько одетых в полицейскую форму мужчин, требовавшие предъявления документов, задержали, между прочим, одну из посетительниц гулянья и, когда последняя не могла предъявить документов, лжеполицейские ей заявили, что она должна за ними последовать в полицейский участок. По пути туда они завели задержанную женщину в подвал дома по Корабельной ул. дом 17, где она была изнасилована. Во вторник вечером одного из негодяев удалось задержать. Дело передано в уголовную полицию».

Фото - mixnews.lv, president.lv, likumi.lv, газеты "Час" и "Латвияс Яунатне", журналы "Яуна Неделя","Атпута" и "Лайкметс".