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Рижанин Райвис Дейнатс, которой недавно опубликовал в социальной сети Facebook видео из закусочной Pakistānas kebabs, обратился в Центр госязыка с просьбой оценить действие работников, которые не могли ответить ему ни на латышском, ни на русском, ни на английском языках.

Фото/Райвис Дейнатс

Радио Baltkom связалось с автором публикации и попыталось выяснить от первого лица суть претензий.

Как мужчина рассказал в интервью радио Baltkom, ему было все равно на каком языке будут общаться продавцы, так как он борется за то, чтобы потребители могли получить важную для них информацию.

"Во-первых, я ничего не имею против русских, латышей, и вообще кого-либо по языку. Я борюсь за то, чтобы каждый, кто проживает в Латвии мог на латышском или на русском языке безопасно купить еду. Чтобы его обслуживали и могли рассказать нормы. Элементарно о каких-то аллергенах. Центр госязыка уже несколько раз административно наказывал и работников и эту фирму за то, что они не выполняют даже минимальных норм по использованию госязыка", - пояснил он.

В ответ на обвинения директора сети закусочных Фармана Али, который в интервью радио Baltkom заявил, что Райвис явился в заведение пьяный и с собакой, и своим поведением довел персонал до того, что с ним уже просто не хотели разговаривать ни на каком языке, молодой человек отметил, что изначально конфликт начался из-за собаки.

"Я живу в этом же самом доме. И я ничего не имею против них и их бизнеса. Началось все с того, что они меня очень невежливо выгнали с собачкой. Я им сначала хотел объяснить, что ни одна норма ПВС мне не запрещает с ней там находиться. Я могу назвать кучу мест в Риге: кафе, ресторанов, куда я ходил с собакой и никаких проблем не было. Конфликт начался когда я зашел с собакой, просто хотел купить еду. Собачка маленькая, акита-ину, ей 5 месяцев ещё", - заявил он.

Фото/Райвис Дейнатс

Райвис рассказал, что в Центре госязыка ему сообщили о неоднократных проблемах со знанием языков у персонала этого заведения. Тем временем в интервью радио Baltkom представители Центра госязыка сообщили, что на Pakistānas kebabs были получены жалобы, и сейчас в закусочной проводят проверки.

"Я отослал на профиль Центра госязыка в Фейсбуке это видео, они мне пообещали провести проверку. А когда я поинтересовался результатами, мне ответили, что да, в этой фирме есть такая проблема", - рассказал молодой человек.

Напомню, как писал Mixnews, рижанин Райвис Дейнатс в социальной сети Facebook на днях опубликовал видео, которое за короткое время вызвало большой ажиотаж и неоднозначные комментарии пользователей сети. Он утверждал, что в популярной закусочной Pakistānas kebabs остался без обеда, так как стоявшие за прилавком молодые люди не могли понять, что говорит клиент. Тогда как, пользователи утверждали, что Райвис издевался над работниками закусочной.

Между тем директор сети закусочных Фарман Али в интервью радио Baltkom заявил, что обслуживающий персонал закусочной владеет и латышским, и русским языками.