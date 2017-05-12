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Составлен Топ провалов в латвийской политике. В социальной сети Facebook в аккаунте интернет-портала Biete.lv опубликован ролик, который содержит выдержки из выступлений лидеров партий, стоявших у власти, дававших громкие обещания улучшить жизнь в стране, но ушедших из политики, так и не исполнив обещанное.

В ролике, который за сутки просмотрели более 27 000 раз, собраны выдержки из выступлений политических деятелей, а в качестве звукового сопровождения наложен эффект "смех", которыми сопровождаются юмористические шоу.

Рейтинг возглавляет Эйнар Репше, бывший предприниматель и финансист, пришедший в политику, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. В 2001 он основал партию "Новое время" (Jaunais laiks) под лозунгом борьбы против коррупции, с ноября 2002 года был премьер-министр Латвии.

"Здравствуйте, уважаемые товарищи и единомышленники. Мы взялись за серьезную работу - ни много ни мало, а нести Латвии новые времена. Это означает искоренение бедности, доступную и качественное медицинское обслуживание, всем доступное и качественное образование", - сказал Репше (за кадром звучит громкий смех).

Второй номер в рейтинге занимает экс-президент Латвии Валдис Затлерс, который после избрания президентом в 2011 году основал партию "Партия реформ Затлерса". В мае 2011 года Затлерс инициировал референдум о роспуске избранного в октябре 2010 года Сейма. Он тоже делал громкие заявления.

"Когда меня спрашивают, какие у Латвии достижения, я могу ответить, что у нас есть достижения - мы в течение трех лет отчаянно боролись, чудесным образом преодолели экономический кризис (на фоне громкий смех), мы являемся примером для других государств, примером ответственности, примером действия, примером результата", - сказал Затлерс.

На третье место авторы ролика поставили госпожу Солвиту Аболтиню, бывшего лидера партии "Единство", которая оскандалилась во время пикета пенсионеров, требовавших улучшений в жизни. Напомним, Аболтиня шла рядом и в ответ на возмущенные возгласы пожилых людей, стала передразнивать их, за что в последствии принесла свои извинения.

"Да, во время пикета пенсионеров я улюлюкала, но никого не хотела этим задеть или обидеть. Если же я кого-то задела, то от всего сердца приношу извинения", - указала тогда лидер "Единства" (громкий смех).

Под номером четыре в рейтинге идет Гиртс Валдис Кристовскис - один из лидеров "Единства", занимавший в свое время посты министра иностранных дел, обороны и внутренних дел Латвии. Он также умудрился сделать громкие высказывания.

"Сейчас пришло время добиться развития государства, для чего надо создать сильную экономическую базу (на фоне громкий смех)", - громогласно заявил Кристовскис.

В финал ролика приводится выдержка из интервью Кристовскиса латвийскому журналисту Лато Лапсе. На вопрос Лапсы о том, чем отличается налог с оборота в Латвийской республике от налога на добавленную стоимость, Кристовскис ответил так: "Видите ли, мы говорим про бюджет в таком понимании, в каком он туда был подан". (громкий смех).