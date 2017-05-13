Эксклюзив |

Я, Николай Яременко, приветствую Вас из Кельна, где продолжается чемпионат мира по хоккею.

Вчерашний день прошёл, как и планировалось – без особых сенсаций в первых двух играх, где играли фавориты, и в напряжённой борьбе аутсайдеров друг с другом в двух вечерних поединках.

Чехи и шведы выиграли у словенцев и итальянцев соответственно 5:1 и 8:1, а вот в поединках Дания – Германия и Франция – Белоруссия для определения победителя потребовались овертаймы.

Датчане обыграли хозяев 3:2 в дополнительное время, а вот в игре других хозяев – французов (это уже парижская половина турнира) – и овертайма было мало. Французы переиграли Белоруссию по буллитам.

Латвийская сборная в напряженной борьбе уступила сегодня американцам 3:5, но оставила очень приятное впечатление. Давно уже не было на чемпионатах мира латвийской сборной, за которую до такой степени не стыдно. После трех блестящих побед на старте – напряженные поединки со шведами и американцами.

Поединок был довольно драматичным. К 34 минуте латвийцы вели 3:1, благодаря голам Блюгерса, Даугавиньша и Цибульскиса, но с массированными атаками сборной США ничего поделать не смогли.

Увы, уже к перерыву счет стал 3:3, а две решающие шайбы были забиты всего за три минуты и за минуту до финальной сирены. И ничего пока что не закончено. После пяти туров латвийская сборная – уверенно в четверке сильнейших группы А, опережая Германию на три очка. Скорее всего, исход четвертой путевки из нашей группы в плей-офф будет решаться в последнем туре, где Латвия и Германия сойдутся в очном противостоянии.

Выход же с первых трёх позиций России, США и Швеции, наверное, ни у кого сомнений уже не вызывает. Вопрос, с какого места кто пойдет в четвертьфинал. У россиян сегодня игра со Словакией, которая в случае положительного исхода ставит сборную России на первую – путь и не окончательную - строчку.

Завтра у россиян и латвийцев в последний раз на предварительном этапе день отдыха, а потом – два напряженных дня. При этом в понедельник, 15-го мая, они сойдутся лицом к лицу. Поэтому уверенно смогу сказать: болеем за наших, а наших каждый выберет себе по вкусу.

Николай Яременко, главный редактор российской газеты "Советский спорт", сайта sovsport.ru, специально для радио Baltkom.