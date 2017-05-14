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В воскресенье, в ежегодном автопробеге Нацобъединения под государственными флагами приняли участие более 400 машин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, организатор мероприятия Янис Домбрава.

Цель автопробега – напомнить каждому, что латыши являются хозяевами своей земли и с гордостью носят свои государственные флаги.

"Вместе нам удалось! Более 430 машин приняли участие в автопробеге под государственными флагами", - написал Домбрава.

Также в автопробеге принял участие парламентский секретарь Министерства юстиции, член правления Нацобъединения Янис Иесалниекс.

"Так создается политика, латыши едут, это - сила", - подписал Иесалниекс несколько своих постов с фотографиями и видео с автопробега.

Тем временем как сообщила одна из общественных помощников Центра госязыка Лигита Вирцава, в целом в автопробеге приняли участие около 430-450 машин и 50 мотоциклов.

"В этом году участников было больше, чем в предыдущие годы – более чем 430-450 автомашин и 50 мотоциклов. Чувство огромного единства и силы!", - написала Вирцава.

Добавим, по подсчетам организаторов, в прошлом году в автопробеге приняли участие более чем 200 машин, украшенных флагами Латвии.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, Национальное объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK в воскресенье провело в Риге ежегодный автопробег под государственными флагами.

Авто-мотопробег "Заезд единства" прошел в Риге, Елгаве, Лиепае, Озолниеки, Алуксне, Тукумсе и Саласпилсе. Сбор участников состоялся в Риге, в 16.00 у Рижского мотор-музея. В этом году он прошел по новому маршруту. Принять участие в данном мероприятии мог любой желающий.

"Латыши – сильный и единый народ, и это мы уже не раз доказывали. В то время, когда наше общество раскалывают при помощи противоречивой информации в публичном пространстве, необходимо по возможности чаще собираться вместе, укреплять патриотизм к своей стране, с честью держать наши государственные символы. Во время автопробега каждый участник сможет ощутить чувства воодушевления и единения за то, что у нас есть свой флаг, который мы гордо несем", - ранее отметил Домбрава.

Добавим, в предыдущие годы Нацобъединение проводило "Заезд единства" 15 мая, когда отмечается юбилей государственного переворота, совершенного Карлисом Ульманисом в 1934 году.

"Заезд единства" в 2014 году в Риге и Лиепае

"Заезд единства" в 2013 году в Риге и Лиепае

Фото/видео: facebook.com/ligita.vircava, facebook.com/janis.iesalnieks, facebook.com/janis.dombrava, nacionalaapvieniba.lv