Политолог: у избирателей муниципалитетов нет общего больного вопроса (5)

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Эксклюзив | 15 мая 2017 года, 09:55

Положительные истории никогда не собирают большого количества голосов. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог Филипп Раевский, комментируя готовность жителей Латвии к муниципальным выборам.

"У горожан нет объединяющего вопроса, который бы всех волновал одинаково. Одному необходимо решить вопрос с большими налогами, другому - с коммунальными счетами, третьему - с транспортными средствами. Именно поэтому каждый выбирает по-своему и для себя", - считает Раевский.

Он также отметил, что в больших городах власть сохранить легче тем, кто уже находится у власти.

"Главная интрига выборов все-таки кроется в Риге, Лиепае и Даугавпилсе, так как муниципальная линия этих городов часто влияет и на государственную линию",- добавил политолог.

Напомним, что 3 июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, где предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.

Комментарии 5
eiroskeptiki.lv2 часа назад
Я даже знаю, про какую интригу они все время невнятно намекают. Это мы. Они не решили еще, как к нам относиться, и что с нами делать.
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кот55 минут назад
Вопрос есть-когда этот бардак закончится?И ответ есть-не выбирать тех кто теперь находится у корыта.
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ёжик47 минут назад
да почему нет вопросов - когда закончится принудительная реновация домов, одни специалисты заявляют что теперешние дома простоят еще 20-30 лет. а *специалисты* реновации заявляют что при реновации дом простоит еще 20 лет, жильцов принуждают на 20 лет загнать в кабалу для того чтобы строительные фирмы.наму парвалдес и другие причастные богатели, читали недавно про их офигительные зарплаты, вот они и заставляют на себя работать, им до наших интересов нет никакого дела
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