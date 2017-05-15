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Те партии, которые имеют маленькое представление о работе в самоуправлениях, начинают заниматься продвижением национальных программ. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправлений, депутат Сейма Сергей Долгополов. Он отметил, что подобные кампании на избирателей не оказывают никакого влияния.

"Неслучайно "Национальное объединение" заявило о том, что сделает Ригу столицей латышей мира, что по своей сути является полным абсурдом. Это все псевдо-национальные программы, за которыми скрывается масса популизма и очень мало конкретики", - заявил Долгополов.

Он одобрил тот факт, что на предстоящих муниципальных выборах выдвинуто большое число молодых кандидатов, среди которых 26 школьников.

"Есть молодые энергичные люди, быстро схватывающие на лету, а есть те, кто не один год работают в самоуправлении и не понимают, чем занимаются. Не возраст определяет качество депутата, а его порядочность и желание реально что-то сделать. Ну, и конечно же, стремление освоить свое дело, так как депутатской профессии, к сожалению, нигде не учат", - рассказывает Долгополов.

Напомним, что 3 июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, где предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.