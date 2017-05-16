16 мая 2016 года на рассмотрение в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям была передана инициатива о восстановлении довоенного проекта площади Узварас, расположенной на территории парка Узварас в Риге. За это было собрано более 10 тысяч подписей. Авторы инициативы - Роберт Крастиньш, Эмил Гайлис и Марис Рукс - считали необходимым восстановить важные для латвийской государственности символический смысл и место, подчеркивая, что площадь Узварас в столице была названа в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта.

Эксклюзив |

у посольства Латвии в Москве прошла акция протеста против организованной в Риге инсталляции с «распятым Путиным». Три человека вышли к посольству с плакатами, гласящими: «Латвия, не будь шавкой США!», «Так выглядит европейская культура?», «Латвия – 51-й штат США». В ходе акции к зданию посольства подъехал лимузин, на котором был закреплен флажок США. Из машины под гимн Соединенных Штатов вышел человек, загримированный под «Дядю Сэма». Активист присоединился к пикетчикам, держа в руках марионеточную куклу в костюме цветов флага Латвии. «На протяжении всей акции «Дядя Сэм» находился у посольства, демонстрируя, как он ловко может управлять «марионеткой», символизируя тем самым политику Латвии», - говорилось в сообщении организаторов акции.

16 мая 2013 года депутаты Сейма одобрили во втором чтении изменения в законе о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые ввели запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной звезды. Также во время публичных мероприятий было запрещено выступать против независимости Латвии, ее территориальной целостности, высказывать предложения о насильственном изменении государственного строя, призывать не соблюдать законы и пропагандировать насилие, вражду, нацистскую, фашистскую или коммунистическую идеологию.

В тот же день представитель компании Vianets Алексей Холостов рассказал бизнес-порталу Nozare.lv, что реализует в Латвии проект экопоселков «Благодать», и один из поселков носит название Путинка в честь президента России Владимира Путина. «Мы убеждены, что это большая честь для Латвии, что один из ее населенных пунктов назван в честь такого выдающегося человека, внесшего большой вклад в развитие России и всего мира», — сказал Холостов. Сообщалось, что экопоселок Путинка расположен в Рижском районе между Ригой и Юрмалой. Это девять участков площадью от 2,5 до 3,3 тыс. кв. м.

16 мая 2012 года в Падедзе на расстоянии 20 метров от российской границы сотрудниками погранслужбы были замечены три человека, которые несли в руках некие коробки. За подозрительными личностями отправились кинологи с собаками. Благодаря животным, которые взяли след, стражи правопорядка задержали контрабандистов — все они оказались латвийскими гражданами. Содержимое коробок представляло собой блоки с российскими сигаретами - около 90 000 штук.



16 мая 2009 года в Риге в Верманском парке прошло шествие сексуальных меньшинств, организованное обществом геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и их друзей Mozaīka.

16 мая 2008 года стало известно, что мэр Риги Янис Биркс и организаторы акции Sēžam zaļi договорились о том, что рижанам и гостям столице разрешат в виде эксперимента одну неделю в июне сидеть на траве в рижских парках. В то время Рижская дума запрещала жителям находится на всех газонах в центре города. За нарушение правил грозил штраф до 50 латов.

16 мая 2007 года утром за повреждение государственного флага Латвии полиция задержала в Риге семерых пьяных иностранцев - пятерых граждан Португалии и двух - Испании. Возле собора Скорбящей Богоматери они ногами пинали латвийский государственный флаг. Иностранцы были арестованы в Задвинье, неподалеку от Вантового моста. У заметно пьяных мужчин полиция нашла и другие поврежденные латвийские государственные флаги, а часть из них вандалы успели бросить в реку Даугава.

В тот же день премьер-министр Айгарc Калвитис в интервью передаче Латвийского радио «В точке пересечения» сказал, что высокая инфляция в Латвии сохранится еще по меньшей мере три - пять лет. Рост цен в Латвии неотвратим с того момента, когда Латвия вступила в ЕС, отметил он. «Это нормальное явление растущего ребенка», - пояснил Калвитис.



В тот же день в Касабланке, на здании школы, где училась Вайра Вике-Фрейберга была открыта мемориальная доска.

16 мая 2006 года генсек Латвийского совета ректоров Андрейc Раухваргерс заявил, что из-за языковых ограничений на обучение в вузах у государственных вузов Латвии могут возникнуть трудности с выполнением призыва министра иностранных дел Артиса Пабрикса принять на учебу студентов из Белоруссии, лишенных возможность учиться в своей стране из-за политических убеждений. Он выразил поддержку призыву главы МИД солидаризироваться с белорусскими студентами, но указал, что реально последовать ему будет трудно, если только белорусские студенты не будут готовы учиться в Латвии на латышском языке.

В тот же день комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям впервые после вступления в силу кодекса этики приступила к рассмотрению заявления с просьбой дать оценку высказываниям депутата Петериса Табунса с парламентской трибуны. Дать оценку высказываниям Табунса предложила фракция объединения «Центр согласия», указавшая, что на пленарном заседании сейма 11 мая он оскорбительно высказался о русских. В своём заявлении ЦС указывал, что говоря о событиях 16 марта (дня памяти латышских легионеров), Табунс заявил, что «неплохо было бы дать русским в морду». Табунс ранее объяснил, что от своих слов не отказывается, что его поняли правильно и что он просто сказал то, что думает.

16 мая 2005 года вышел альбом группы Prata Vetra «Четыре берега», который получил статус Золотого диска - было продано 8000 его экземпляров.

16 мая 2004 года в Юрмале состоялся учредительный съезд Спортивной партии, которая была намерена объединить латвийских спортсменов и добиться, чтобы латвийское общество стало физически и духовно здоровым.

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше заявил, что хочет добиться, чтобы «правительство на самом деле выполняло свои обязанности в государстве и руководило страной, а не просто трусливо и беспомощно смотрело на глупости, существующие вокруг преступность, коррупцию, контрабанду и другие негативные явления».

16 мая 2003 года "Парекс банк" вручил премии в размере 3000 латов хоккеистам сборной Латвии, забившим шайбы в матче с командой России на чемпионате мира в Финляндии. Вадим Романовский и Леонид Тамбиев получили кредитные карты Visa Gold, и на их счета перечислено по 3000 латов.

16 мая 2002 года парламент в окончательном чтении принял поправки к Регламенту Сейма, предусматривавшие, что депутатам из бюджета парламента будут возмещаться расходы на поездки по территории Латвии: в междугороднем общественном транспорте и при пользовании частным автомобилем. 15 латов в месяц, но если депутат проживает за пределами Риги, но не дальше, чем в 60 км от столицы, будет выплачиваться дополнительная компенсация в размере 50 латов в месяц.

16 мая 2001 года Кабинет министров Латвии принял решение выделить общественному фонду Kurzemei около миллиона латов на превращение обломков скрундского локатора в туристический оазис.

В тот же день фракция политического объединения ТБ/ДННЛ решила начать сбор подписей для формирования парламентской следственной комиссии о якобы заключенном между Верховным Советом и КГБ соглашении, предусматривающим особый иммунитет для проживающий в Латвии бывших сотрудников КГБ в обмен на картотеку ЧК и оружие.

16 мая 2000 года в результате произошедшей на шоссе Талси-Стенде-Кулдига автоаварии тяжело пострадал Иго Фоминс. Mercedes, за рулем которого находился музыкант, врезался в лесовоз.

В тот же день в Ауциемсе Цесисского района на опушке леса были найдены 23 надгробных плиты из черного гранита, вероятнее всего, украденных.

16 мая 1996 года Ригу посетил Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».

16 мая 1995 года правительство согласилось взять под свой контроль АО Banka Baltija.

16 мая 1994 года утром в Риге был совершен вооруженный налет на ювелирный магазин фирмы «Комиссия» по ул. Авоту, 1. Было похищено бриллиантов, золотых и серебряных украшений на сумму около 80 тысяч латов. Это было первое дело банды, которую сколотил Рейнис Позняк из поселка Пилда Лудзенского района.



16 мая 1942 года в Риге имперский министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг возложил цветы к могилам немецких воинов на Лесном кладбище, посетил два лазарета с ранеными воинами, в том числе эстонцами, поговорив с ними на эстонском языке. Затем рейхсминистр провёл совещание в рейхскомиссариате и торжественно открыл восточный отдел НСДАП в зале университета и первое собрание восточного отдела этой партии. А вечером посетил устроенный в честь его концерт в оперном театре и торжественный ужин в зале Большой Гильдии, сообщила газета «Тевия».



16 мая 1941 года газета «Падомью Латвия» писала «1-й пункт выдачи паспортов 7-го отделения милиции украшен флагами. Лозунг: «Да здравствует братский союз и дружба народов СССР!». Помещение украшено красной драпировкой и портретами вождей. Первый новый советский паспорт получил тов. А.Банга, экономист Железнодорожного управления. А во 2-м пункте выдаче паспортов 7-го отделения милиции — А. Циновскис (на фото)— ударник «Саркана звайгзне» и активист. На пункты выдачи паспортов явились и других граждане, у кого ещё нет нужных документов. Чаще всего не хватает фотографии. Об этом всем надо своевременно позаботиться».



16 мая 1938 года газета «Яунакас Зиняс» на первой странице публикует речь Карлиса Улманиса «Мы все принадлежим нашему государству Латвии», произнесенную на торжественном заседании в Национальной опере. Речь заканчивалась словами: «Ни один труд не будет трудным, ни одна жертва тяжелой, не одна цель большой, чтобы обеспечить наш рост, в нашем собственном самостоятельном независимом государстве, нашей любимой Латвии». На фото - президент Улманис приехал в Оперу.

В тот же день был принят закон «Об обеспечении работой и размещении рабочей силы», запрещавший рабочим получать работу без разрешения Централи труда.



16 мая 1934 года утром после государственного переворота Карлис Улманис заявил, что сделал это, чтобы не дать экстремистам подорвать безопасность государства и что он разработает новую конституцию, отвечающую духу времени. Было объявлено военное положение, закрыты 54 газеты и журнала, введена предварительная цензура в прессе. Оттиски периодических изданий перед печатанием надо было представлять в Риге – в МВД, в других городах - высшему полицейскому начальнику.

16 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» рассказывала о прениях в Сейме по бюджету министерства образования. Первый оратор, социал-демократ Карлис Декенс, указал, что в Латвии в сравнении с другими государствами на образование отпускается значительно меньше средств. Университет не оправдывает возложенных на него надежд. Каждый окончивший университет студент обходится государству в миллион рублей. Кончают,главным образом, студенты, уже обучавшиеся в России. В самом латвийском университете полный курс прошли только около 3—4 человека. Около 25 процентов студентов выступают из университета, не окончив его. Из всех протоколов, составленных в Риге за пьянство, три процента приходятся на студентов. Не все в порядке и в консерватории. Надо будет подвергнуть строгой ревизии уставы университета и консерватории, заявил депутат.

16 мая 1920 года в Риге в зале Малой Гильдии состоялось первое торжественное заседание Совета Рижской еврейской общины.

16 мая 1906 года на Даугаве напротив Вецриги затонул пассажирский пароход «Вилма». Погибло 11 человек.

16 мая 1795 года последний Курляндский герцог Петр отказался от всех прав на герцогство, в связи с присоединением к России.

Фото - mixnews.lv, dni.ru, газеты "Час", "Яунакас Зиняс", "Тевия", "Падомью Латвия", журнал "Атпута".