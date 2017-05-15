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Сегодня, после 18.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться недавняя хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0.

Во время передачи ведущие обсудят, возможна ли в ближайшее время новая кибератака, а также поговорят о вирусах, атакующих Windows.

Напомним, разработчики антивирусных программ в пятницу сообщили о масштабной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0. На экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. В частности, вирус парализовал работу почти 50 больниц и клиник Великобритании.

Компьютерные эксперты предупреждают о неизбежности еще одной масштабной кибератаки, которая, по данным британского компьютерщика по имени MalwareTech, может произойти уже сегодня, 15 мая.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.