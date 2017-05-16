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От перевода инструкций к лекарствам на иностранные языки нет большой пользы. Такое мнение в интервью Baltkom озвучил заместитель директора Государственного агентства лекарств Министерства здравоохранения Янис Звейниекс.

Так он прокомментировал новость о том, что для облегчения правильного использования лекарств переводы аннотаций ко всем продающимся в Эстонии безрецептурным лекарствам теперь доступны на русском и английском языках.

"Английский язык - европейский, в Европейском агентстве лекарственных средств есть инструкции на этом языке. И нет никаких проблем с помощью Интернета посмотреть как применяется любое лекарство", - заявил Звейниекс.

Он также отметил, что если говорить о русском языке, то для этого нужен отдельный нормативный акт, поскольку государственный язык в Латвии все-таки латышский.

"Я не считаю, что перевод инструкции несет в себе какую-то проблему, которую нужно обязательно решить. Многие фармацевты могут качественно объяснить пациенту как пользоваться лекарством на русском языке. Поэтому большого преимущества у Эстонии по этому вопросу я не вижу", - добавил Звейниекс.

Переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая.

"Доступность аннотаций на русском и английском языках позволит избежать неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским языком постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства, - сказал министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский. - Покупке безрецептурных лекарств не предшествует консультация с врачом, поэтому информационные листки особенно важны именно в случае применения этих лекарств".

Как ранее писал Mixnews.lv, для облегчения правильного использования лекарств переводы аннотаций ко всем продающимся в Эстонии безрецептурным лекарствам теперь доступны на русском и английском языках. Всего в Эстонии продается 388 безрецептурных лекарств, и к наиболее популярным относятся обезболивающие, препараты от насморка, аллергий и ожогов.

Переводы инструкций к лекарствам доступны на сайтах Министерства социальных дел и департамента лекарств Эстонии в цифровом регистре лекарств, также покупатель может попросить аптекаря распечатать интересующую его инструкцию.

В течение четырех лет государство будет выделять на перевод инструкций к лекарствам 100 000 евро в год.

Тем временем в Латвии с 2013 года на портале manabalss.lv ведется сбор подписей за то, чтобы инструкции к лекарствам были переведены и на русский язык тоже. На сегодняшний день под инициативой подписались 3 004 человека.