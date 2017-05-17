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Государственная полиция получила оперативную информацию о некоем мужчине, который, возможно, занимается незаконной торговлей наркотиков. Вечером криминалисты и бойцы спецподразделения явились по указанному адресу, чтобы провести обыск у проживающего в Плявниеках мужчины, 1996 года рождения. В ходе проведения полицейскими задержания мужчина, который находился под воздействием наркотических веществ, с ножом накинулся на одного работника спецподразделения. Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки и спецодежде, полицейский был ранен только в палец руки. Применив специальные приемы борьбы, полицейские нападавшего нейтрализовали и задержали. Как выяснилось, ранее задержанный занимался восточными единоборствами. Раненный полицейский был доставлен в больницу, где ему наложили швы. Обыскав место жительства молодого человека, полицейские нашли и изъяли 500 грамм марихуаны.



17 мая 2015 года во время Рижского марафона Lattelecom умер мужчина примерно 25 лет, сообщила агентству представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Мужчине, который бежал дистанцию 10 километров, внезапно стало плохо. Бригада скорой помощи в течение длительного времени пыталась его реанимировать, но спасти жизнь бегуна не удалось.

В тот же день в Риге в сквере напротив Латвийского музея пожарного дела был открыт памятный знак сотрудникам пожарно-спасательной службы. В 2018 году возле музея в честь 100-летия Латвии планируется установить памятник пожарным.

Тем же вечером в Риге на Ганибу дамбис полицейские задержали иностранку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, бросаясь под колеса проезжавших авто. Женщину передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи, доставившим её в больницу.



17 мая 2014 года в традиционной акции «Ночь музеев» впервые приняло участие здание Кабинета министров, где можно было посмотреть дипломатические подарки. В экспозицию вошли несколько десятков любопытных предметов, преподнесенных премьер-министрам Латвии коллегами из других стран, в том числе фрагмент ископаемого дуба возрастом более 7 тысяч лет, осколок лавы испанского вулкана, азербайджанская сабля, модель кресла работы испанского архитектора Антонио Гауди и др.

17 мая 2013 года до полудня в Курземе были побиты температурные рекорды этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Вентспилсе воздух прогрелся до +27,5 градусов, в Лиепае до +27,1 градуса. Прежний температурный рекорд 17 мая составлял для Вентспилса +27 градусов (1984 год), для Лиепаи +26,6 градусов (1979 год).

17 мая 2012 года Сейм после долгого обсуждения принял во втором чтении поправки к закону о труде, предусматривающие, что в объявлениях о приеме на работу не должно указываться требование знать конкретный иностранный язык, кроме случаев, когда он обоснованно необходимо для выполнения рабочих обязанностей. Не получило поддержки депутатов предложение о запрете вносить в трудовой договор требование о владении конкретным иностранным языком. Как заявила депутат ВЛ-ТБ/ДННЛ Инара Мурниеце, эти поправки устранили бы двуязычие в крупных городах и не заставляли бы уезжать из страны молодых людей, которые не изучали в школах русских язык.

17 мая 2012 года Конституционный суд возбудил дело о порядке расчета пенсий по иску депутатов "Центра согласия". Депутаты оспорили отмену доплат к пенсиям за рабочий стаж до 1996 года. КС возбудил дело о соответствии данной нормы статьям 91-й и 109-й Конституции, которые устанавливают принцип правового равноправия и право на социальное обеспечение.

17 мая 2011 года в Риге, в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня была проведена десятая в Латвии операции по трансплантации сердца. Операцию провели две бригады врачей под руководством профессора Романа Лациса.



В тот же день на Братском кладбище в Риге прошло мероприятие, посвященное 111-летию со дня рождения латышского лётчика Герберта Цукурса.

В тот же день в Риге полицией был задержан гражданин Эстонии, который, пообедав в рижских ресторанах, каждый раз отказывался платить по счетам. Четыре раза мужчина поел на сумму 200 латов, а однажды - почти на 800 латов.

17 мая 2010 года представитель Кабинета министров в международных правозащитных организациях Инга Рейне сообщила Латвия выиграла в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дело «Василий Кононов против Латвии». Большая палата ЕСПЧ вынесла решение 14 голосами «за» и тремя «против». Таким образом, суд признал, что Латвия не нарушала 7-ю статью Европейской конвенции о правах человека, которая гласит, что наказание может быть вынесено исключительно на основании закона.

В тот же день муниципальная полиция Риги прекратила начатое против мэра Риги Нила Ушакова административное производство по делу об употреблении нецензурной лексики по заявлению сопредседателя партии Visu Latvijai! Райвиса Дзинтарса.



В тот же день во время Ночи музеев впервые можно было посетить резиденцию президента в Рижском замке. Однако ничего интересного там не было, посетители через вестибюль первого этажа проходили в сад, откуда выходили обратно на улицу.



17 мая 2008 года в Москве молодежная организация "Россия молодая" организовала у посольства Латвии публичное сжигание чучела режиссера фильма The Soviet Story Эдвина Шнёре.



17 мая 2007 года Сейм Латвии после двухчасовых дебатов принял в окончательном чтении закон о ратификации латвийско-российского договора о границе. За ратификацию договора проголосовало 70 депутатов, против - 25. Партия "Вису Латвияй!" провела возле Сейма пикет против ратификации пограничного договора с Россией (на фото).

17 мая 2006 года творческое объединение Labvakar сообщило, что планирует снять фильм «Русский миф» (Russian Myth) о тяжелой судьбе народов Восточной Европы под советским коммунистическим игом. Содействие созданию фильма обещал оказать комитет Рижской думы по культуре, искусству и делам религий - он поддержал выделение 7180 латов из резервного фонда городской думы на покупку архивных материалов. Общий бюджет будущей киноленты оценивался в 28 543 лата. Проект поддержал ЕС, выделив на его выполнение 17 тысяч латов.



В тот же день в Рижском замке состоялась торжественная презентация логотипа саммита НАТО, выбранного более чем из 130 авторских работ.

В тот же день Латгальский окружной суд признал бывшего мэра Резекне Юрия Зачеста виновным в покупке голосов на городских выборах 12 марта 2005 года. Ему присудили штраф в размере 40 минимальных зарплат. А результаты выборов были отменены.

17 мая 2005 года правительство утвердило Рамочную конвенцию Совета Европы о защите прав национальных меньшинств с тем, чтобы передать ее на ратификацию в парламент. С двумя оговорками, которые относились к 10-й и 11-й статьям. Позволяющими использовать язык нацменьшинств в регионах со значительным или традиционным их присутствием.

В тот же день директор Продовольственно-ветеринарной службы Винетс Велдре издал распоряжение о запрете торговать в продовольственных магазинах живой рыбой, моллюсками и животными аквакультуры. Министр земледелия Мартиньш Розе 31 мая потребовал отменить это распоряжение на основании заключения юристов министерства, которые сочли его неправомерным.

17 мая 2003 года в здании рижского информационного туристического центра в присутствии представителей Риги и Варшавы состоялась презентация переведенного на польский язык эпоса Андрея Пумпурса «Лачплесис» Перевод эпоса был выполнен на пожертвования проживающего в Латвии поляка Тадеуша Литвинюка. Вице-мэр Варшавы Анджей Урбанский отметил, что это издание - "встреча двух наций за святым для латышей текстом" , и подчеркнул, что польское издание эпоса воссоединяет связи между обоими народами, прерванные во время советской оккупации. Кстати, на польский язык Лачплесис переводится как Zabójcа Niedźwiedzia.

В тот же день принадлежавший государству пакет акций "Латвияс Крайбанка" за установленную начальную цену аукциона был продан зарегистрированной на Вирджинских островах компании DOXA FUND Limited. Компания приобрела 2,28 млн. акций, что составляет 25,01% основного капитала.

17 мая 2002 года был объявлен конкурс идей по дизайну специального воздушного шара, который, по замыслу клуба путешественников Altius и Института Латвии должен был использоваться для популяризации страны и повышения государственного самосознания общества.

В тот же день в Рижском замке встретились представители языковых комиссий Латвии, Литвы и Эстонии и договориться о сотрудничестве и создании Балтийской языковой комиссии.

17 мая 2000 года полиция доставила в тюрьму Матиса в Риге осужденного на 5 лет Михаила Фарбтуха. Срок его заключения истекал 17 мая 2005 года, но 12 марта 2002 года по состоянию здоровья он был освобожден.

В тот же день пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга отозвала сообщение о встрече Вайры Вике-Фрейберги с известным финансистом Джорджем Соросом и возможном прекращении финансирования в будущем году латвийского отделения его фонда.

17 мая 1999 года полиция Екабпилсского района возбудила уголовное дело против бывшего второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Латвии Оярса Потреки по обвинению в мошенничестве в крупных размерах. За четыре года тому до это суд приговорил Потреки за попытку свержения государственного строя к условному наказанию с проверочным сроком четыре года.

В тот же день результаты опроса центра изучения рынка и общественного мнения "Системы социально-коррелятивных данных" (ССКД), показали, что 73,4% опрошенных жителей Латвии не доверяли коммерческим банкам. Только 19,3% респондентов считали коммерческие банки надёжными, а 7,3% жителей вообще не имели мнения о коммерческих банках.

17 мая 1996 года в Риге на университетском стадионе прошли первые в истории спортивные соревнования депутатов Сейма.

В тот же день в пограничной полосе недалеко от Элеи был найден безхозный груз - 10 452 литров спирта стоимостью 104 320 латов.

17 мая 1995 года в Лудзенском районе полицией было обнаружено 320 фальшивых двухлатовиков.

17 мая 1990 года группа энтузиастов из Конгресса граждан создала «Организацию айзсаргов», сообщив, что они являются идейными и правовыми наследниками существовавшей до лета 1940-го года военизированной организации айзсаргов.

17 мая 1940 года Кабинет министров предоставил полномочия послу в Великобритании Карлису Зариньшу представлять интересы Латвии за рубежом в чрезвычайных ситуациях. Он представлял их до самой смерти в 1963 году.

17 мая 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила о новых правилах поступления в Латвийский университет. «Чтобы предотвратить прием больных и слабых здоровьем молодых людей в университет, введена обязательная проверка здоровья аспирантов».



В тот же день в Риге на Армейском стадионе состоялся футбольный матч между сборными Латвии и Литвы. В присутствии членов латвийского правительства во главе с министром общественных дел Альфредом Берзиньшем, и 15 тысяч зрителей. Cо счётом 2:0 победила сборная Латвии. После соревнований футбольное общество устроило совместный ужин в гостинице «Рим», сообщила «Яунакас Зиняс».



17 мая 1934 года в Лиепаю вернулся летчик Гербертс Цукурс, который на самодельном самолете С-3 в 1933 году полетел в Гамбию.

17 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» посвятила номер Юрмале, вернее рижскому Взморью. И, в частности, писала: «Проект воздушного сообщения со взморьем в скором времени,по видимому,будет осуществлён. Латвийское акционерные общество воздушного сообщения в этом отношении встретило моральную поддержку со стороны министра сообщения, рижской городской управы и городской управы Взморья. Открытие воздушного сообщения ожидается к 1-му июня.... Помимо публики, на аэроплане предполагается доставлять также срочную деловую почту и все издания газет... Нет сомнения, что воздушное сообщение в скором времени будет таким же необходимым фактором благоустройства курортов, каковым являются кургауз, купальни, санатории, шоссе и т. д.»

17 мая 1917 года 2-й съезд Объединенного Совета депутатов латышских стрелков в Риге принял резолюцию о текущем моменте, которая так и вошла в историю под названием «резолюция 17 мая» - о недоверии Временному правительству и поддержке большевиков. Поскольку резолюция 17 мая означала решительный переход латышских стрелков под знамя пролетарской революции, то считается, что с этого дня и появились красные латышские стрелки.

17 мая 1908 года газета «Русское Слово» сообщила, что накануне в Риге была «задержана обширная организация грабителей, мужчин и женщин. Женщины, шикарно одетые, заманивали в свои притоны уличных прохожих, а мужчины грабили их».

17 мая 1906 года в Риге был открыт Александровский виадук - ныне Воздушный мост на улице Бривибас. Строительство заняло два года и обошлось в 320 тысяч рублей.Длина моста 40 метров, высота – 5,5, автор проекта - инженер П. Вознесенский. В 1963 году виадук был реконструирован.



17 мая 1865 года добровольная пожарная дружина Рижского пожарного общества выехала на свой первый вызов - горело здание на Александровской улице, ныне Бривибас. Пожар был потушен, а этот день теперь отмечается как праздник латвийских пожарных и спасателей.

17 мая 1656 года началась Ливонская война.

Фото - president.lv, irliepaja.lv, Музей пожарного дела, газета "Яунакас зиняс", журнал "Атпута".