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Чиновникам легче усыпить больных животных, нежели заниматься их лечением. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучила юрист, правозащитник Елизавета Кривцова, комментируя судьбу единственного в Латвии реабилитационного центра для диких птиц Drauga spārns.

"По-моему опыту многим чиновникам легче сказать, что если птица летать не может, то ее надо усыпить. И большинство клиник либо передают птиц на лечение приюту, либо бесцеремонно усыпляют животных, даже, например, если у них сломано крыло", - говорит Кривцова.

Она также добавила, что согласно закону о защите животных самоуправление обязано помогать попавшим в беду диким зверям.

"Мы настаиваем, чтобы Юрмальская дума софинансировала этот проект, потому что это будет предполагать под собой ответственность. Если ты вкладываешь, то не будешь пытаться разрушить. Если раньше приют просил, чтобы ему просто не мешали работать, то теперь все изменилось. Он стал больше - в нем обитают около 200 птиц, соответственно, расходов тоже стало больше", - добавила правозащитник.

Хозяйкой приюта Drauga spārns является Анете Асаре, которая содержала центр на собственные средства и частные пожертвования. Приют благополучно существовал, не вызывая никаких нареканий, как со стороны жильцов, так и со стороны Юрмальской думы, пока в рядом стоящий дом не поселился новый сосед.

По словам Кривцовой он никак не мог смириться с тем, что в престижном районе находится птичий приют, из-за которого и днем и ночью раздается шум. Он нанял адвоката и начал писать жалобы во всевозможные инстанции.

Через некоторое время к обвинениям присоединилась Юрмальская дума, которая встала на сторону нового жителя и начала подавать заявления с просьбой отнять лицензию на содержание диких птиц.

Стоит отметить, что владелица приюта уже приобрела себе новый участок за пределами города. Там ведутся строительные работы по подготовки места, и поэтому сейчас она переехать со всеми своими пернатыми никак не может.

Юрмальская дума организовала по этому вопросу рабочую группу, которая рассмотрит вопрос о ближайшем переносе приюта в другое место.

"Об этой рабочей группе мы узнали из прессы и удивились почему такие вопросы решаются без нас. Мы настаиваем, чтобы нас включили в эту группу, чтобы слова не остались просто словами", - заключила правозащитник.

Фото: социальные сети