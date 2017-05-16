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Единомышленники лидера Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньша Бондарса не собираются за него голосовать, как за мэра Риги, об этом в социальной сети Twitter написал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс, опубликовав публичную переписку кандидата в депутаты Рижской думы, проходящего по общему списку Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии".

"Ха! Кандидаты в депутаты по списку Бондарса не все собираются голосовать за Бондарса, как мэра. Вот кандидат (с рынка!) особо не скрывает, как будет и что думает по этому поводу", - написал Лиепниекс.

У своему посту Лиепниекс приложил скрин публичной переписки в соцсети Facebook одного из кандидатов в депутаты Рижской думы, который идет по общему списку Latvijas attīstībai / Latvijas reģionu apvienība, некоего Роландса Погулиса. Молодой человек пишет, что Бондарс - это только прикрытие. Для многих латышей Ушаков неприемлем, так как он русский. Верь мне, многие известные люди, не только я, не будут голосовать за Бондарса, как за мэра. Я буду голосовать за лучшего и наиболее приемлемого", - пишет Роландс.

На вопрос, почему он тогда состоит в партии Бондарса, парень отвечает: "Я не состою в партии Бондарса, я - либерал, но это не значит, что в Риге хорошего мэра надо менять на плохого и не только я один так думаю, это просто такая комбинация. Бондарс в Сейме и, скорее всего, там и останется", - написал кандидат.

Ha! Bondara sarakstā kandidējošie ne visi grasās balsot par Bondaru kā mēru.Te kandidāts, (no tirgus !) īpaši neslēpj kā būs un ko domā. pic.twitter.com/8Nt1Y5SlOF — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 16 мая 2017 г.

Как сообщал портал Mixnews, партия Бондарса Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии" 1 февраля подписали соглашение о совместном списке на выборах в Рижскую думу и выдвинули совместным кандидатом на пост мэра Риги лидера ЛОР Мартиньша Бондарса.