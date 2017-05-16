Пабрикс: Латвия должна серьезно подумать о ввозе трудовых мигрантов (4)

фото

Эксклюзив | 16 мая 2017 года, 20:45

Латвии надо серьезно задуматься о ввозе трудовых мигрантов, как во времена Улманиса. Так считает евродепутат Артис Пабрикс, по его словам так как такая необходимость уже давно назрела и сейчас по этому вопросу необходимо провести серьезные дискуссии. Об этом политик написал в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос журналистки Инги Спринге, которая задалась вопросом, собирается ли Латвия восполнять нехватку рабочей силы и какое ведомство этим занимается.

"Я считаю, что необходима серьезная дискуссия о привлечении рабочей силы из-за рубежа, которая необходима. Как во времена Улманиса", - написал политик в социальной сети Twitter.

На что, Инга Спринге ответила, что у Латвии нет много времени на длинные дискуссии, так как "через 10 лет наша рабочая сила будет на 50 лет старше и мы будем конкурировать с Европой, где будут такие же".

Еще один участник дискуссии юрист Вольдемар Бургис указал, что в Латвию должны приезжать исключительно достойные гастарбайтеры. "Поляки и литовцы пусть едут работать в Латвию, как во времена Улманиса! А общины, в которых нарушаются права человека и унижается достоинство, нам не нужны".

Как сообщалось, Латвийская торгово-промышленная палата заявила, что из-за нехватки рабочей силы в отдельных отраслях необходимо внести поправки в иммиграционный закон, чтобы как можно скорее утвердить список профессий, к которым можно применять упрощенную процедуру для привлечения рабочей силы из-за границы, заявила

Уже ощущаемая в отдельных отраслях существенная нехватка рабочей силы еще больше усугубится из-за сезонности, отмечает организация.

Одной из самых острых проблем сейчас является сокращение численности населения Латвии при растущем спросе на рабочую силу, отмечает ЛТПП. Поэтому политики и должностные лица должны принимать ответственные решения в сфере иммиграционной политики с учетом того, что в будущем спрос на рабочую силу будет только расти.

Комментарии 4
латвия должна подумать16 минут назад
об увеличении заработных плат и о переориентации экономики. А также о том, как вывезти всех пабриксов в "оплот демократии".
Ответить
Оккупант19 минут назад
Дебил ты Патрик!Латвия в первую очередь должна подумать о тех кто до сих пор остался в Латвии,и сделать все что-бы и они ее в ближайшее время не покинули!Хотя кому я это объясняю?У таких как ты в бошке только две извилины,и то Бу!
Ответить
Лёлик6 минут назад
в Латвию должны приезжать исключительно достойные гастарбайтеры. "Поляки и литовцы пусть едут работать в Латвию, А общины, в которых нарушаются права человека и унижается достоинство, нам не нужны".
+++ Ну дебилы , хоть бы сравнили для начала уровень зарплат , одна надежда на хохлов или ИГ...
Ответить