Эксклюзив |

Судья матча Латвия-Россия Антонин Ержабек стал "звездой" латвийского сегмента Twitter, который в ходе матча принял спорное решение.

После проведенной игры со сборной России, многие хоккейные болельщики стали выражать недовольство судейством чешского арбитра. После того, как был засчитана вторая шайба в ворота латвийской команды, латвийские болельщики обрушились на него с критикой. Стоит также отметить, что это тот же судья, что работал на матче Латвия-Беларусь в мае 2014 года, и тогда также удостоился немалой критики от латвийских фанатов, недовольных его судейством. Тогда чешский арбитр не засчитал бросок Каспара Даугавиньша по воротам белорусской сборной, что снизило шансы сборной Латвии на попадание в четвертьфинал.

@IIHFHockey So I guess that Antonin Jerabek again wants to change his car to a new one. #EasyMoney #russianmoney — Jansonu Gustavs (@GustavsJansons) May 15, 2017

ANTONIN JERABEK AGAIN! HE SAYS THAT THIS IS A GOAL! pic.twitter.com/SZkqX6MpO3 — Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) May 15, 2017

В шутку или всерьез, но в проигрыше Латвийской сборной национальной команде России увидели "Руку Путина". Картинку-коллаж без всяких пояснений, но с наглядным подтекстом, в социальной сети Twitter публикуют латвийцы. Примечательно, что среди тех, кто тиражирует эти картинки есть и такие политики Артис Пабрикс, Эдвардс Смилтенс и другие.

На картинке изображены судья вчерашнего матча "Латвия-Россия" - чех Антонин Ержабек, слушающий какие-то указания в наушниках, а также президент России Владимир Путин, говорящий по телефону. Таким образом, хоккейные болельщики показывают, что арбитр матча подыграл россиянам, которые обыграли латвийскую сборную с "сухим" счетом 5:0.

А начал тиражировать картинку после матча сам судья Антонин Ержабек, который подписал ее следующим образом "Я бы никогда так не сделал".

I would never do that.pic.twitter.com/hOWMyY8F83 — Antonín Jeřábek (@Antonin_Jerabek) May 15, 2017

Так или иначе, но некоторые латвийцы все равно расстроены и видят в проигрыше своих спортсменов вину именно судьи. Так один из пользователе, напоминает как выглядит судья матча Латвия-Россия Антонин Ержабек.

Ja nu kāds bija aizmirsis kā izskatās Antoņins Jeržābeks... #Hokejs2017 pic.twitter.com/ZYTlg7q4HV — Jānis Freimanis (@JanisFreimanis2) 15 мая 2017 г.

Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира – 2017 против национальной команды России проиграла со счетом 0:5 (0:2, 0:2,0:1), таким образом Россия одерживает шесть побед в шести матчах.

Россияне вновь вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в шести играх. Латвийцы имеют в активе 9 очков и занимают четвертое место.

Во вторник, 16 мая сборной России предстоит сыграть с США, встреча начнется в 17:15, а сборная Латвии сразится с хозяевами турнира - национальной сборной Германии. Встреча, которая для латвийцев считается игрой "жизни и смерти", пройдет также в "Ланксесс Арена", начало в 21:15.