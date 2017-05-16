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При такой игре, какую показывает латвийская хоккейная команда, она достойна выйти в четвертьфинал, считает глава федерации хоккея России Владислав Третьяк. А то, что команда Латвии во время матча с российской сборной экономила силы и не выкладывалась на полную, он назвал правильной стратегией. Это мнение он высказал в интервью радио Baltkom, комментируя вчерашнюю игру между командами Латвии и России, которая закончилась с разгромным для Латвии счетом 0:5. Также он считает, что не выпустив на лед таких сильных игроков, как Мерзликин, Спруктс и Джериньш, тренеры приберегли их для более важного матча с Германией.

"Эта игра для сборной Латвии была не так уж важна. "Матч века" для нее состоится сегодня с Германией, когда решится судьба выхода в плей-офф. При всем огромном уважении, но команда России сильней сборной Латвии, и я считаю, что тренеры и команда приняли правильное решение, сэкономили силы для своего самого главного матча. Но в то же время игра латвийской команды была очень сильной и профессиональной, было видно, что каждый выкладывался по полной, и я считаю, что при такой игре латвийская сборная достойна четвертьфинала", - сказал глава федерации хоккея.

Комментируя недавние высказывания латвийского вратаря Мерзликина о неприязни к России, Третьяк пояснил, что для него имеет значение только игра спортсменов, а их мнение на отвлеченные темы, это их личное дело.

"Команда прекрасно решила свои задачи, сберегла силы для самой важной игры. Не было ни одной травмы, ни у России, ни у Латвии. А что, кто и как думает, это уже личное мнение каждого, и пусть это остается внутренним делом игроков и команды", - заявил Третьяк.

В целом ЧМ- 2017 он оценил очень высоко.

"Чемпионат проходит очень хорошо, и по результативности, и по посещаемости. На вчерашней игре России с Латвией было 16 с половиной тысяч болельщиков, я такой интерес к хоккею могу только приветствую. И несмотря на то, что здесь очень жарко и на мягком льду командам сложно играть, этот чемпионат - настоящий праздник для всех любителей хоккея".

Напомним, как уже писал Mixnews, вчера, 15 мая, сборная Латвии по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира – 2017 против национальной команды России проиграла со счетом 0:5, а сегодня в 21:15 ей предстоит встретиться на льду в решающем матче за выход в плей-офф с командой Германии.